Realme Q5系列有望配备旗舰级80W快速充电

站长之家(ChinaZ.com) 4月8日 消息:昨天，Realme副总裁徐起在微博上暗示realme Q5 系列即将上市，而今天，关于该系列的更多信息已经曝光。

（图为：真我Q3）

数码聊天站爆料称，realme Q5系列将支持80W快充，仅需30分钟即可将5000mAh的电量充满至100%。 realme Q5系列本该是一款主打性价比的产品，所以旗舰级的80W充电会让不少用户十分期待。80W快速充电是目前很多安卓旗舰手机的标配，因为在OPPO Find X5 系列和OnePlus 10 Pro之类的设备上都可以看到。

Realme Q5早些时候出现在工信部认证网站上。这款手机看起来采用平边设计，后部有一个双摄像头设置，位于一个矩形摄像头模块内。该列表还揭示了这些设备的一些关键参数规格。realme Q5系列将搭载骁龙 870 处理器，最高12GB内存和512GB存储。

该系列将包括两个型号，最有可能被命名为realme Q5 和 realme Q5 Pro。高配版配备 6400万+ 800万 + 200万三摄，低配版摄像头将配备 1300万+ 200万双摄。Pro型号拥有4880mAh（双电芯），机身厚度为8.65mm，重量为194.5g，入门级型号的厚度为 8.1 毫米，重量为 190 克。

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