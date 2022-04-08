抖音电商：创作者推广限制推广商品将收取推广保证金

站长之家(ChinaZ.com) 4月8日 消息:日前，抖音电商发布通知称，为了规范创作者商品分享推广秩序，保障消费者合法权益，平台修订《抖音商品分享功能用户保证金管理规则》。

据悉，本次修订的主要变化为，创作者推广平台限制推广商品的，平台将收取推广保证金。

据悉，所谓的推广保证金，指创作者推广平台限制推广的商品时，依据推广商品类型的不同按照本规则及相关平台规则规定的标准应缴纳的保证金。其中基础保证金由创作者开通商品分享功能时缴纳，浮动保证金、活动保证金、推广保证金缴纳金额以创作者保证金账户相应页面的提示或平台相关规则规定为准。

此规则已进行公开征集意见，现进行规则公示，公示期： 2022 年 04 月 07 日~ 04 月 13 日。规则预计于 2022 年 04 月 14 日生效， 公示期满平台将另行发布正式生效规则。

另外，平台还修订了《非约定创作者限制推广商品类目细则》规则，主要变化为，服饰内衣类商品限制推广，创作者未经平台允许或定向邀请，不得发布限制推广的商品。规则预计于 2022 年 04 月 14 日生效， 公示期满平台将另行发布正式生效规则。

未经平台允许创作者限制推广以下类目的商品：

一级类目名称 二级类目名称 三级类目名称 四级类目名称 珠宝/钻石/翡翠/黄金 特色手工艺 地区民间特色手工艺 刀剑相关 古董/陶瓷/杂项/收藏 茶 二手商品 保险 人寿保险 保险 意外保险 保险 健康保险 保险 年金保险 保险 财产保险 本地生活服务 便民服务 生活服务优惠券 医疗及健康服务 健康体检 私立体检/公立体检 孕妇装/孕产妇用品/营养 哺乳文胸/内裤/产检裤 孕妇装/孕产妇用品/营养 束缚带/塑身衣/盆骨带 塑身上衣 孕妇装/孕产妇用品/营养 束缚带/塑身衣/盆骨带 塑身连体衣 孕妇装/孕产妇用品/营养 束缚带/塑身衣/盆骨带 塑身裤 孕妇装/孕产妇用品/营养 束缚带/塑身衣/盆骨带 塑身分体套装 孕妇装/孕产妇用品/营养 束缚带/塑身衣/盆骨带 骨盆带 孕妇装/孕产妇用品/营养 孕产妇运动/瑜伽/健身 孕妇连体泳衣 孕妇装/孕产妇用品/营养 孕产妇运动/瑜伽/健身 孕妇瑜伽文胸 孕妇装/孕产妇用品/营养 孕产妇运动/瑜伽/健身 孕妇瑜伽中/短托腹裤 孕妇装/孕产妇用品/营养 待产用品一次性内裤 孕妇装/孕产妇用品/营养 防辐射防辐射内裤 孕妇装/孕产妇用品/营养 家居服/哺乳装/秋衣裤 哺乳吊带 童装/婴儿装/亲子装 儿童泳装泳衣裤 童装/婴儿装/亲子装 抹胸/儿童文胸(null) 童装/婴儿装/亲子装 儿童内衣裤内裤 奶粉/辅食/营养品/零食 婴幼儿羊奶粉 奶粉/辅食/营养品/零食 婴幼儿牛奶粉 运动/瑜伽/健身/球迷用品 游泳 比基尼 运动/瑜伽/健身/球迷用品 游泳 连体泳衣 运动/瑜伽/健身/球迷用品 游泳 男士泳衣/裤 运动/瑜伽/健身/球迷用品 游泳 女士泳衣/裤 运动/瑜伽/健身/球迷用品 游泳 情侣装泳衣/裤 运动/瑜伽/健身/球迷用品 游泳 分体泳衣 运动/瑜伽/健身/球迷用品 游泳 游泳装备 泳衣胸垫 运动/瑜伽/健身/球迷用品 瑜伽 瑜伽服饰 瑜伽内衣 运动/瑜伽/健身/球迷用品 瑜伽 瑜伽服用胸垫 户外/登山/野营/旅行用品 户外服装 功能内衣内裤 功能内裤 户外/登山/野营/旅行用品 户外服装 功能内衣内裤 功能内衣上装 户外/登山/野营/旅行用品 户外服装 功能内衣内裤 功能内衣下装 户外/登山/野营/旅行用品 户外服装 功能内衣内裤 内衣裤套装 时尚饰品 精选品牌 运动服/休闲服装 运动内衣 运动背心 运动服/休闲服装 运动内衣 运动内裤 运动服/休闲服装 运动内衣 运动内衣套装 运动服/休闲服装 运动内衣 运动文胸 内衣裤袜 塑身衣 塑身分体套装 内衣裤袜 塑身衣 塑身连体衣 内衣裤袜 塑身衣 塑身美体裤 内衣裤袜 塑身衣 塑身上衣 内衣裤袜 塑身衣 塑身腰封/腰夹 内衣裤袜 袜子 美腿袜 内衣裤袜 袜子 连体袜 内衣裤袜 袜子 打底袜 内衣裤袜 袜子 丝袜 内衣裤袜 内衣配件 插片/胸垫 内衣裤袜 内衣配件 搭扣 内衣裤袜 内衣配件 肩带 内衣裤袜 内衣配件 乳贴 内衣裤袜 内裤 男士内裤 内衣裤袜 内裤 女士内裤 内衣裤袜 女士内衣 抹胸 内衣裤袜 女士内衣 文胸 内衣裤袜 女士内衣 文胸套装 内衣裤袜 少女文胸 女装 抹胸 厨房/烹饪用具 烹饪用具 刀具 五金/工具 刃具 刨刀 五金/工具 刃具 拉刀（新） 五金/工具 刃具 铰刀类 五金/工具 刃具 滚刀 五金/工具 刃具 车刀 五金/工具 气动工具 气钉枪 五金/工具 手动工具 斧 五金/工具 手动工具 刀 五金/工具 手动工具 锤 美容美体医疗器械 彩色隐形眼镜

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