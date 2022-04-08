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抖音电商：创作者推广限制推广商品将收取推广保证金

2022-04-08 10:16 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月8日 消息:日前，抖音电商发布通知称，为了规范创作者商品分享推广秩序，保障消费者合法权益，平台修订《抖音商品分享功能用户保证金管理规则》。

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据悉，本次修订的主要变化为，创作者推广平台限制推广商品的，平台将收取推广保证金。

据悉，所谓的推广保证金，指创作者推广平台限制推广的商品时，依据推广商品类型的不同按照本规则及相关平台规则规定的标准应缴纳的保证金。其中基础保证金由创作者开通商品分享功能时缴纳，浮动保证金、活动保证金、推广保证金缴纳金额以创作者保证金账户相应页面的提示或平台相关规则规定为准。

此规则已进行公开征集意见，现进行规则公示，公示期： 2022 年 04 月 07 日~ 04 月 13 日。规则预计于 2022 年 04 月 14 日生效， 公示期满平台将另行发布正式生效规则。

另外，平台还修订了《非约定创作者限制推广商品类目细则》规则，主要变化为，服饰内衣类商品限制推广，创作者未经平台允许或定向邀请，不得发布限制推广的商品。规则预计于 2022 年 04 月 14 日生效， 公示期满平台将另行发布正式生效规则。

未经平台允许创作者限制推广以下类目的商品：

一级类目名称 二级类目名称 三级类目名称 四级类目名称
珠宝/钻石/翡翠/黄金
特色手工艺地区民间特色手工艺刀剑相关
古董/陶瓷/杂项/收藏
二手商品
保险人寿保险
保险意外保险
保险健康保险
保险年金保险
保险财产保险
本地生活服务便民服务生活服务优惠券
医疗及健康服务健康体检私立体检/公立体检
孕妇装/孕产妇用品/营养哺乳文胸/内裤/产检裤
孕妇装/孕产妇用品/营养束缚带/塑身衣/盆骨带塑身上衣
孕妇装/孕产妇用品/营养束缚带/塑身衣/盆骨带塑身连体衣
孕妇装/孕产妇用品/营养束缚带/塑身衣/盆骨带塑身裤
孕妇装/孕产妇用品/营养束缚带/塑身衣/盆骨带塑身分体套装
孕妇装/孕产妇用品/营养束缚带/塑身衣/盆骨带骨盆带
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孕妇装/孕产妇用品/营养孕产妇运动/瑜伽/健身孕妇瑜伽文胸
孕妇装/孕产妇用品/营养孕产妇运动/瑜伽/健身孕妇瑜伽中/短托腹裤
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童装/婴儿装/亲子装儿童泳装泳衣裤
童装/婴儿装/亲子装抹胸/儿童文胸(null)
童装/婴儿装/亲子装儿童内衣裤内裤
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奶粉/辅食/营养品/零食婴幼儿牛奶粉
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