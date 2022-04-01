苹果公开3D文档编辑专利，可应用于VR提供的3D虚拟空间中

在数字用户体验领域，海尔智家旗下高端品牌斐雪派克与Build media合作设计推出的3D线上虚拟交互展厅摘得银牌，这也是该领域内唯一与中国企业有关获奖品牌...斐雪派克3D线上虚拟交互展厅曾在 2021 年北美KBIS上进行上线运用...为了给用户提供更好的线上展厅体验，斐雪派克还基于游戏引擎技术增加了实时互动功能...斐雪派克通过创新设计和高品质服务，为全球用户打造个性化虚拟场景体验，在让用户更深入了解其高端生活场景的也带动了市场的可持续增长...