苹果公开3D文档编辑专利，可应用于VR提供的3D虚拟空间中

站长之家（ChinaZ.com）4月1日 消息:企查查APP显示，4月1日，苹果公司3D文档编辑系统获得授权，授权公告号为CN109643212B，该专利申请于2017年8月。
摘要显示，使用该系统，文档的各个部分可被放置在或移动到由VR设备提供的3D虚拟空间中的各种Z深度处，以在文档中提供3D效果。该感测技术可允许用户当经由小键盘输入文本时做出手势，从而允许用户在打字时指定文档中的3D效果。
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据Pantently Apple报道，苹果近期获批了一项关于下一代压力传感器系统的专利...专利显示，这套传感器还将应用到MacBook触控板的两侧，具体用途目前还不太清楚，疑似是为了增加更加便捷的交互方式...
在数字用户体验领域，海尔智家旗下高端品牌斐雪派克与Build media合作设计推出的3D线上虚拟交互展厅摘得银牌，这也是该领域内唯一与中国企业有关获奖品牌...斐雪派克3D线上虚拟交互展厅曾在 2021 年北美KBIS上进行上线运用...为了给用户提供更好的线上展厅体验，斐雪派克还基于游戏引擎技术增加了实时互动功能...斐雪派克通过创新设计和高品质服务，为全球用户打造个性化虚拟场景体验，在让用户更深入了解其高端生活场景的也带动了市场的可持续增长...
3月29日，据Pantently Apple报道，苹果近期获批了一项关于下一代压力传感器系统的专利...这款设备塞了不少东西，配备这套传感系统的Apple Watch智能表带还可以实现血压监测、脉搏波速度等功能...专利显示，这套传感器还将应用到MacBook触控板的两侧，具体用途目前还不太清楚，疑似是为了增加更加便捷的交互方式...如今苹果的新专利可能给用户带来更好地压感体验，毕竟之前的3D Touch传感器的厚度和面积都不小，消失已久的3D Touch重出江湖的话，对广大用户尤其是游戏爱好者来说是个好消息......
苹果今日宣布，其改进后的3D地图体验现已在加拿大多伦多、蒙特利尔和温哥华等城市推出...导航也得到了改进，在接近复杂的十字路口时，道路标记更加详细，并提供了 3D 道路水平视图...伦敦、洛杉矶、纽约、费城、圣地亚哥、旧金山和华盛顿特区也提供改进后的城市体验...
针对近期的一些不实传闻，Intel澄清并表示，不会放弃3D XPoint技术，并且正在开发支持下一代至强可扩展处理器Sapphire Rapids的第三代傲腾产品。在此之前，美光退出3D XPoint市场，帕特基辛格接任Intel首席执行官，Intel NAND闪存业务卖给SK海力士，各种动作都让外界对于Intel其它非易失性存储器业务的未来充满疑虑，尤其是一贯非常高调的Optane傲腾业务，最近非常低调。Intel现存的存储相关业务主要是基于3D XPoint技术的傲腾固态盘和持久内存业务，相关产品由美光在犹他州 Lehi的工厂制造，3D XPoint研发则由Intel位于新墨西哥州的Rio R
然后，研究人员能够提取细菌在光合作用中留下的废旧电子，这些废旧电子可以用来为小型电子产品供电...他们的成果在《自然材料》杂志上报道，为生物能源发电开辟了新的途径，并表明生物混合的太阳能来源可以成为零碳能源组合中的一个重要组成部分...光合细菌，或蓝细菌，是地球上最丰富的生命形式...为了生长，蓝细菌需要大量的阳光，就像夏天的湖面...
研究人员展示了一个不需要佩戴眼镜的3D光场显示系统原型，由于采用了新开发的平面透镜，该系统的观看距离大大延长...为了克服这个问题，研究人员通过将纳米结构以聚焦光线的方式图案化在一个平面上精心设计出一个新的衍射式平面透镜...在表明透镜在聚焦液晶显示器用于创建图像的红、绿和蓝光时实现了高分辨率后，研究人员将其纳入了一个4英寸的原型3D光场显示器，观看距离则在24至90厘米之间...尽管原型机表现出的视角只有9度，但研究人员称，通过优化用于制造平面透镜的纳米结构的设计，这个视角可以扩大到几乎180度......
穆尔西亚大学ACTI实验室“3D数字化技术”创新应用...相较于传统的医疗教学实践，三维扫描+3D打印这一模式，可以快速复制多个器官模型，帮助学生们近距离观察器官的解剖学关系...与昂贵的教学模型和涉及伦理的活体实验相比，3D数字化技术不仅大大降低了临床试验的成本，同时也保障了动物权利...目内很多高校均已经引入3D数字化技术，创建众多创新性项目，随着这项技术的不断成熟，其将成为高校教学科研的“助推器”，协助高校推动课程内容教学方法不断创新，以科技驱动教育高质量发展，激发教研新活力......
在苹果最新发布的为创意人士设计的 Mac Studio 预告片中，3D 打印工作室和以 Snapmaker Original 为代表的数字制造工具陆续出镜............技术普及融合持续赋能生活，种种变化都预示着 3D 打印这项技术正在逐步进入消费化进程...近年来，随着技术升级和产业化进程加快，3D打印技术的应用场景不断拓展，从航空航天、汽车、医疗、建筑等工业制造场景逐步延伸到珠宝设计、家用等消费化场景，这也就出现了文章开头的“万物皆可3D打印”的盛况......
比如，King-IM-065为2， 000 人的活体对抗数据集，该数据集包含192， 000 张包含深度信息的RGBD图片及20， 000 段JPG序列的视频，采集环境包含室内白天、室内夜晚、室外白天、室外夜晚，被采集人分别在远、近距离进行了正常、对抗照片、对抗视频、对抗抠五官、对抗身份证的拍摄；......
用户可直接通过丰巢智能柜公众号菜单栏入口进入服务首页下单，然后按照自身情况将需要干洗的鞋靴衣物投递入柜或选择直接上门取件，就会有专门的工..
人工重力仍是科幻小说的素材。但处理无重力会给许多宇航员带来重大问题，从骨骼退化到失去视力。一种可能消除其中一些问题的替代方法是 “模拟重力..
自从美国宇航局毅力号火星车从火星传来第一个声音以来，科学家就一直分析研究，希望能够得到任何有用的信息。在周五发表于《Nature》杂志上的一项..
今天上午，知名爆料博主@数码闲聊站 发文带来了最新爆料，他透露vivo接下来会很快首发原生10Bit 2K＋120Hz LTPO 3.0柔性屏，不仅显示效果出色，还..
一首《孤勇者》被小学生唱火了，甚至在一些幼儿园也掀起了流行趋势，成为10后传唱度最高的一首歌...最近，网上有一段视频爆火：黑板上的播放屏幕正..
根据DXOMARK官网显示，近日小米12 Pro的拍照评分已经正式出炉，总分获得了131分，目前位列第14名。据悉，小米12 Pro是小米12系列目前最强机型，拍..
根据一项新研究，用野生蓝莓的提取物处理伤口可能会改善愈合。这项研究将于本周在费城举行的美国生理学会年会上。据统计，美国每年用于伤口护理的..
据丰巢智能柜官微，其3月30日对外宣布推洗衣业务，目前已经在深圳开始试点。流程上，用户可直接通过丰巢智能柜公众号菜单栏入口进入服务首页下单，..
4月2日消息,特斯拉对外公布了2022年第一季度汽车生产和交付数量，全球范围内交付量31.00万辆，上年同期为18.48万辆。第一季度汽车生产了超过30.5万..
2021年二手电商交易规模突破4000亿，行业总融资58.1亿元，对比2020年的11.8亿，似乎大家都想抢在窗口期关闭前分一杯羹...爱回收的存货周转天数，虽..
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据央视新闻，当地时间4月2日，一架从英国起飞的飞机在英吉利海峡地区失踪，目前救援队正在该地区进行搜救...这是一架PA-28型飞机（PA-28R-200 Che..
宇宙是寒冷和黑暗的...地面和天基红外望远镜都已经存在了相当长的一段时间，但随着詹姆斯-韦伯太空望远镜的发射，天文学家将能以前所未有的细节捕..
在南半球，每年3月至10月，南极洲周围的冰盖逐渐扩大。在这段时间里，总的冰面积增加了6倍--变得比俄罗斯还大。然后，海冰以更快的速度退去，在12..
NASA的詹姆斯-韦伯太空望远镜的镜子与科学仪器对准的第六个阶段已经结束，这为它们能够创造出最准确和最集中的图像做好了准备。在中红外仪器(MIRI..
4月2日消息,北京国际汽车展览会对外发布公告称，近期国内多地新冠肺炎疫情处于发展阶段，疫情防控形势严峻。为全力配合和落实国家及北京市政府的疫..
4月2日消息,近日，Apache ShardingSphere社区与openGauss社区再度展开合作，Apache ShardingSphere+openGauss的分布式解决方案，突破了单机性能瓶..
今天是4月3日，清明节假期的第一天，并没有出现以往那种云纷纷的景象，反而是晴空万里。据中国天气网消息，今天全国大部地区将以晴到多云天气开场..
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