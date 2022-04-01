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苹果公开3D文档编辑专利，可应用于VR提供的3D虚拟空间中

2022-04-01 11:08 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月1日 消息:企查查APP显示，4月1日，苹果公司3D文档编辑系统获得授权，授权公告号为CN109643212B，该专利申请于2017年8月。

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摘要显示，使用该系统，文档的各个部分可被放置在或移动到由VR设备提供的3D虚拟空间中的各种Z深度处，以在文档中提供3D效果。该感测技术可允许用户当经由小键盘输入文本时做出手势，从而允许用户在打字时指定文档中的3D效果。

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