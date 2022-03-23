用数字技术守护非遗 宝藏计划持续助力传统文化焕新

榫卯微缩桥、木版画、唐三彩……这些中国传统技艺结晶，如今用户只要通过手机APP就可以把它们永久留藏下来。3月23日，宝藏计划正式由文博业拓展至非物质文化遗产 （以下简称「非遗」）领域，将以数字藏品为载体通过区块链等数字技术保护非遗技艺，提升传统文化传承的大众参与度。

当日14点，鲸探推出「豫见非遗」系列一款汝瓷作品，汝瓷始于唐、盛于宋，在中国陶瓷史上有显著地位，3D模型复原表现了朱文立大师的非遗技艺、美术精髓，该数字藏品由中国数字文化集团旗下非遗优品发行，上线即售罄，用户购买后可以在鲸探的支付宝小程序或App收藏和分享。

非遗是最古老、最鲜活的文化历史传统，不仅是人类文化DNA，也代表着其丰富多样性。随着时间的推移，不少非遗技艺面临传承难、研究不足的难题，数字技术正成为一把破解的钥匙。

鲸探数字藏品将每一位非遗传承人的作品实现数字化后上链永久保存，随之生成的唯一数字凭证确认了收藏者归属，也实现了一种非遗文化数字传承。而不可篡改、不可复制、不可拆分等特性，也使得其在任意变动中都会留痕形成可追溯性，有效保护发行者版权和用户权益。

自去年10月蚂蚁集团发起宝藏计划，全国超30家博物馆（院）加入并开启数字藏品这一数字化风潮。从博物馆到非遗，从历史文化印记到人类实践活艺术，宝藏计划将推动形成传统文化数字记忆。截至目前，通过鲸探发行的数字藏品七成源自传统文化相关IP。