顺丰、圆通、申通、韵达2月份业绩出炉 顺丰速运物流营收同比降降超3%

业绩对赌协议，对公司创始人来说，是天使亦是魔鬼...与此业绩对赌容易导致管理层采取短期措施，过度依赖对赌协议，追求规模的非理性扩张...对赌有风险，那创始人该如何避免业绩对赌的风险呢?合法的“对赌”方式能够帮助投资人在控制和降低投资过程中的风险，富途ESOP建议，创始人不要签署无重大过错的“个人责任条款”...更重要的是，创始人要合理设置对赌筹码;确定恰当的期权行权价格......