顺丰、圆通、申通、韵达2月份业绩出炉 顺丰速运物流营收同比降降超3%

站长之家（ChinaZ.com）3月19日 消息:昨日晚间，快递企业包括顺丰、圆通、韵达、申通等四家上市企业纷纷发布2月份业绩简报。
数据显示，顺丰控股2月速运物流业务营业收入98.49亿元，同比降3.36%;业务量6.38亿票，同比降8.33%;单票收入15.44元，同比增长5.46%;供应链及国际业务营业收入59.69亿元，同比增长485.77%。物流及货运代理服务收入同比增长41.11%，增长较快的原因主要为合并嘉里物流的相关业务收入所致。
合并1-2月数据，速运物流业务收入合计为271.29亿元，较上年同期增长7.15%;速运物流业务量合计为16.27亿票，较上年同期增长2.01%;单票收入为16.67元，同比提升5.04%。
申通快递2月快递服务业务收入18.69亿元，同比增长76.29%;完成业务量7.23亿票，同比增长85.59%;快递服务单票收入2.59元，同比下降4.78%。
圆通速递2月实现快递产品收入25.77亿元，同比增长87.05%;业务完成量9.67亿票，同比增长82.83%。快递产品单票收入2.66元，同比增长2.31%。
韵达股份2月快递服务业务收入28.50亿元，同比增长88.12%;完成业务量12.16亿票，同比增长73.47%;快递服务单票收入2.34元，同比增长8.33%。