苹果仍在开发卫星通信功能 iPhone 14Pro或将拥有更长的屏幕

站长之家(ChinaZ.com) 3月15日消息:据9to5Mac报道，苹果公司刚刚发布了新的iPhone13机型，但该公司已经开始着手开发iPhone14。9to5Mac的消息来源证实了关于新机型有不同芯片的报道，据了解由于新的设计，iPhone14Pro机型可能有更长的屏幕，而且苹果仍然在研究卫星功能。

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报道称，今年的iPhone14系列将分为四款机型，尺寸分为6.1英寸和6.7英寸，目前的5.4英寸Mini机型将被砍掉。两款基础版机型将继续使用A15芯片，另外Pro机型将使用全新芯片。另外，iPhone14系列手机的分辨率将和目前的iPhone13Pro、Pro Max一样，但是为了容纳新的「感叹号」式设计，iPhone14Pro、Pro Max的屏幕可能会变得更长些。

在去年9月iPhone13发布前，一些报道称，苹果一直在为即将推出的iPhone机型开发卫星通信功能。虽然这些功能从未被添加到iPhone13阵容中，但9to5Mac的消息来源告诉我们，苹果仍在为iPhone开发卫星通信功能。

目前还不清楚这项技术是否会为今年的iPhone做好准备，但该公司一直在测试能够通过卫星发送文本信息的原型。该系统的内部代号为 「Stewie」。