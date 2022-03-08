苹果或推墨绿iPhone13

苹果将在北京时间3月9日凌晨2点（今晚）正式召开春季发布会，消息称此次发布会除了新品之外，还将推出iPhone 13的全新配色，以刺激市场销量。今天就有关于墨绿色iPhone 13的话题冲上各平台热搜，被广大网友关注，并且引发了热议。根据曝光的概念图显示，目前业内关于iPhone 13绿色版的最终效果还没有定论，网络上出现了多种调色方案，差别非常巨大，颜色上从浅到深都有。不过从目前的网友反馈上来看，大家好像对于新的绿色版本iPhone 13并不是非常感兴趣，除了因为这次曝光的图片看起来都不太美观之外，还有网友调侃这是韭菜绿”，寓意并?