苹果或推墨绿iPhone13

站长之家(ChinaZ.com) 3月8日 消息:北京时间 3 月 9 日凌晨 2 点，苹果将召开春季发布会。根据此前消息，苹果或将在本次发布会上发布iPhone SE 3、iPad Air 5、紫色款 iPhone 13 Pro / Max、M2 MacBook Pro等产品。
不过，根据国外网友爆料，除了上述产品之外，苹果还有可能推出墨绿色iPhone 13以及紫色iPad Air。
据爆料汇总，iPhone SE3 将首发iOS 15. 4 正式版，搭载A15 5G处理器，外形采用类似iPhone8 设计，背部配备单摄，售价 399 美元起。iPad Air 5 配备10. 9 寸屏幕，搭载A15 5G处理器、 1200 万像素前摄、后置单摄、售价 599 美元起。
而iPhone13 是美国苹果公司于北京时间 2021 年 9 月 15 日发布的iPhone手机。搭载A15 Bionic芯片，采用6. 1 英寸OLED屏幕，搭载 1200 万广角镜头+ 1200 万超广角镜头后置摄像系统，前置为 1200 万像素摄像头。有红色、星光色、午夜色、蓝色、粉色五种颜色。
售价方面，iPhone 13 128GB售5999元，256GB售6799元，512GB售8399元；