首页 > 热点 > 关键词  > 苹果最新资讯  > 正文

苹果或推墨绿iPhone13

2022-03-08 15:33 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月8日 消息:北京时间 3 月 9 日凌晨 2 点，苹果将召开春季发布会。根据此前消息，苹果或将在本次发布会上发布iPhone SE 3、iPad Air 5、紫色款 iPhone 13 Pro / Max、M2 MacBook Pro等产品。

QQ截图20220308153423.jpg

不过，根据国外网友爆料，除了上述产品之外，苹果还有可能推出墨绿色iPhone 13以及紫色iPad Air。

QQ截图20220308152958.jpg

据爆料汇总，iPhone SE3 将首发iOS 15. 4 正式版，搭载A15 5G处理器，外形采用类似iPhone8 设计，背部配备单摄，售价 399 美元起。iPad Air 5 配备10. 9 寸屏幕，搭载A15 5G处理器、 1200 万像素前摄、后置单摄、售价 599 美元起。

iPhone13 是美国苹果公司于北京时间 2021 年 9 月 15 日发布的iPhone手机。搭载A15 Bionic芯片，采用6. 1 英寸OLED屏幕，搭载 1200 万广角镜头+ 1200 万超广角镜头后置摄像系统，前置为 1200 万像素摄像头。有红色、星光色、午夜色、蓝色、粉色五种颜色。

售价方面，iPhone 13 128GB售5999元，256GB售6799元，512GB售8399元；

Apple 苹果 iPhone 12 5G智能手机 128GB，满4000-600券
京东商城
￥5599元
Apple 苹果 iPhone 13 Pro 5G智能手机 128GB
京东商城
￥7999元
Apple 苹果 iPhone 13 5G智能手机 128GB
京东商城
￥5999元
Apple 苹果 iPhone 13 Pro Max 5G智能手机 128GB
京东商城
￥8999元
Apple iPhone 13 mini (A2629) 128GB 粉色
京东商城
￥5199元
Apple 苹果 iPad mini6 8.3英寸平板电脑 WIFI版 64GB
京东商城
￥3799元
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM