王者荣耀体验服2月22日更新维护公告 小乔女娲澜进行数值调整

王者荣耀体验服在2月22日开启了更新维护，此次的更新内容主要是调整一些英雄的数值，下面就来为大家详细的介绍一下。

亲爱的召唤师:

为了增加版本的稳定性，我们计划在2022年2月22日17:00-18:00对《王者荣耀》体验服进行停机维护。

【更新时间】2月22日17:00-18:00（16:35关闭PVP）

【更新方式】停机更新

【更新范围】王者荣耀修炼之地体验服

【下载地址】

体验服更新完毕后，您打开王者荣耀-体验服客户端即可直接进行自动更新!

若您无法进行自动更新，可以通过王者荣耀修炼之地体验服专区，下载最新的体验服客户端。

【更新内容】

一、英雄调整

1. 小乔

当前版本由于战场环境的变化，小乔已经有些跟不上版本节奏了。我们降低了小乔一技能命中多目标时的衰减量，使得小乔能够更好的清线发育，并且有更多的机会进行游走支援。

一技能:效果调整:每次击中目标伤害衰减20%→15%

2. 女娲

传送机制是女娲的特色，但是三技能的冷却时间比较长，也容易被各种原因打断。我们减少了女娲三技能的冷却时间，同时为其增加了打断返还冷却时间的保护，希望女娲能更容易利用传送来打出全图支援的效果。

三技能:冷却时间:50（-5/Lv）→45(-5/Lv)

三技能:新增效果:取消或被打断传送时，返还50%冷却时间

3. 澜

我们希望进一步改善澜的体验，一方面澜较远的突进依然使对手在面临攻击时不容易发起有效的反击，另一方面我们也希望突出澜在狩猎时的嗜血特性，因此提升了澜被动造成的真实伤害，使他更容易收割流血的目标。

被动:效果调整:对狩猎目标额外造成10%真实伤害→对狩猎目标额外造成18%真实伤害

一技能:下潜形态下突进距离:400→350

三技能:技能伤害:450（+150/Lv）(+1.5额外Ad)→500(+200/Lv)(+1.5额外Ad)

三技能:下潜形态下突进距离:650→600

二、问题修复

修复了盾山偶现异常不恢复耐久值的问题;

修复了影刃偶现被动效果攻速丢失的问题;

修复了司马懿部分情况下使用技能后的强化普攻与后续普攻出现伤害丢失的问题。（暂时移除其在按住技能按键时的特殊动作表现的机制，该表现效果将在后续版本中恢复。）