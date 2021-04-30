iPhone六年来首次成为中国最受欢迎的智能手机

根据研究公司Counterpoint Research周三公布的数据，苹果自 2015 年以来首次成为中国第一大智能手机供应商，在中国的市场份额创纪录最高。vivo和OPPO位列二三名，分别有19%和17%的市场份额。荣耀小米位列四五名。
研究分析师在评论苹果的表现时说：「 9 月份iPhone13 发布后，苹果在中国市场的排名就上升到了第一位。此后，在第四季度的大部分时间里，它一直处于领先地位。由于新的iPhone13 在中国发布时的起价相对较低，以及新的相机和5G功能，导致了这一成功。」
根据研究公司Counterpoint Research周三公布的数据，苹果自 2015 年以来首次成为中国第一大智能手机供应商，在中国的市场份额创纪录最高。vivo和OPPO位列二三名，分别有19%和17%的市场份额。荣耀小米位列四五名。
研究分析师在评论苹果的表现时说：「 9 月份iPhone13 发布后，苹果在中国市场的排名就上升到了第一位。此后，在第四季度的大部分时间里，它一直处于领先地位。由于新的iPhone13 在中国发布时的起价相对较低，以及新的相机和5G功能，导致了这一成功。」
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据Appleinsider报道，数据机构 Counterpoint Research 发布的最新中国智能手机每周数据报告，苹果在中国已经连续六周保持智能手机销量和收入的第一品牌地位...Counterpoint Research认为，iPhone13在中国发布时相对较低的起售价格帮助推动了销量，拍照提升和5G功能也起到助力作用...具体销量排名方面，苹果iPhone13型号占iPhone总体销量的51%，iPhone13 Pro Max占23%，iPhone13 Pro占21%...
新的研究称，iPhone 13在中国市场销量排名第一，并且已经连续六周排名第一。CounterpointResearch之前报道说，根据2021年10月的iPhone销量，苹果是中国最大的智能手机制造商。上市后曾苹果短暂地失去了头把交椅，然后在12月初重新获得领先。"[iPhone 13上市后]苹果在大部分时间里一直处于领先地位，很少让位于中国竞争对手vivo，"该研究公司说。"新的iPhone 13已经引领了成功。其在中国发布时相对较低的起价有助于促进销售，以及新
根据《对位研究》的最新数据，苹果公司是十月至2021年12月期间中国市场上最大的智能手机品牌。Cupertino在季度增长79%后，获得了令人印象深刻的23%的市场份额，自2015年第四季度以来首次成为榜首。受iPhone 13系列的强劲需求，尤其是香草机型的强劲需求推动，销量比去年增长了32%。排名第二的是活体，其市场占有率为19%，但与Q3相比，该公司的发货量下降了21%。Oppo（包括OnePlus）以17%的市场份额排名第三，其次是荣誉（15%）、小米（13%）、华为（7%）和Realme（3%）。RealMe在所有品牌中的年增长率最高，在Q4 2020和Q4 2021之间的销售?
近日研究机构Counterpoint Research发布最新数据显示，iPhone 13 已连续六周成为中国智能手机销量和收入冠军...Counterpoint Research认为，iPhone13 在中国发布时相对较低的起售价格帮助推动了销量，拍照提升和5G功能也起到助力作用...
苹果公司今天降低了客户使用多款安卓智能手机以旧换新iPhone时可以获得的最大金额的估价...在苹果网站上，苹果显示了客户在以特定设备更换苹果产品（例如 iPhone、iPad、Mac 或 Apple Watch）时可以获得的最高金额...在列表中可以看到安卓智能手机的降价幅度很大，其中一些降幅更大，下列价格为目前最高估价，括号内为调整前的最高估价...三星 Galaxy Note 8 - 45 美元（65 美元）...调整后的Mac 和 iPad 价格的变化......
中国市场目前最受欢迎的智能手机是谁，依然是苹果...调研机构Counterpoint Research最新的数据显示，iPhone 13在中国市场销量排名第一，并且已经连续六周排名第一...报告中提到，根据2021年10月的iPhone销量，苹果是中国最大的智能手机制造商...报告中还指出，iPhone 13机型占iPhone销量的51%，iPhone 13 Pro Max占23%，iPhone 13 Pro占21%...
知名市调机构Canalys发布的最新报告显示，2021年第四季度，苹果重夺全球智能手机市场桂冠...报告显示，由于消费者对iPhone 13的强劲需求，苹果在2021年第四季度的智能手机出货量占到了全球总量的22%...Canalys分析师SanyamChaurasia表示，在iPhone 13的出色表现推动下，苹果在三个季度后重新回到了智能手机市场的第一位...苹果iPhone在中国大陆的表现可谓是前所未有的，其旗舰产品的激进定价使其价值主张保持强劲势头...
引起大家关注的最重要原因是有消息称，iPhone14这一代将出现非常大的变化，首先是mini机型取消，iPhone14的两款入门机型将分别是6.1和6.7英寸机型，新增了大屏幕的iPhone14Max，作为低价的大屏版本...至于Pro版本则变化更大，依然维持一大一小两款产品，但是将首次取消刘海屏，采用挖孔式的设计，虽然目前还是早期传言，但是几乎所有供应链传出的消息都指向这种方案...根据爆料，iPhone14Pro系列将会采用类似药丸形的居中打孔设计，这对于以往的刘海屏来说，屏占比获得了巨大的提升，备受期待...也有一些数码博主表示，iPhone15这一代可能才会是最值得买的产品...在ID设计上，iPhone15Pro系列也是最有希望首次搭载屏下摄像头技术的，可能会成为首款真正无开孔的全面屏，搭配上苹果四边等宽的边框控制，在外形上能带来极大的冲击力...
据国外媒体报道，在9月15日推出、9月24日正式上市的iPhone 13系列的推动下，苹果智能手机在去年四季度的出货量超过三星，重回全球第一...研究机构的数据显示，在去年四季度全球智能手机的出货量中，苹果的市场份额为22%，高于三星的20%，时隔三个季度再次成为出货量最高的厂商...虽然苹果智能手机的出货量在去年四季度重回第一，但在出货量中所占的份额，较2020年同期的23%略有下滑，三星则是有增加，他们在2020年四季度出货量中所占的份额为17%......
根据一份新的报告，2021年第四季度世界上售出的每部智能手机中，超过五分之一是iPhone，其背景是冠状病毒和供应链短缺影响了所有制造商。苹果在全球所有智能手机销售中占22%，已经超过了三星20%的份额，成为世界上最受欢迎的厂商。研究公司Canalys的新数据称，对iPhone13的需求促使苹果在几个季度的第二名之后登上了榜首。Canalys的Sanyam Chaurasia在一份声明中说："在iPhone 13的出色表现的推动下，苹果在三个季度后重新回到了智能手机市场的首位。苹果在中国大陆看到了前所未有的iPhone表现，其旗舰设备的积极定价使其价值主张保持强劲
谁能想到Google会重新审视他们多年前对Chrome浏览器所做的改动，并恢复它们？这次发生的是该公司3年前删除的标签页静音标志。截至目前，该实验性功..
欧盟委员会周三提出了所谓的数字十年原则，旨在界定27国集团对数字经济应如何遵守民主、隐私、团结、选择自由和安全等价值观的看法...欧委会的宣言..
去年苹果发布的不少新款MacBook都出现了各种问题，有的外接显示器在通过雷雳或 USB-C连接时可能无法为部分MacBook Pro和MacBook Air电脑充电，也有..
投行KeyBanc在最新研报中预测，虽然预计整个PC市场，AMD和Intel在2022年将持续胶着，维持二八分成，但在桌面市场，Intel有望从当前的77~78%提升到..
宁德时代发布2021年年度业绩预告，预计2021年盈利140亿元至165亿元，同比增长150.75%至195.52%；扣除非经常性损益后的净利润为120亿至140亿元，同..
游戏《Joe Danger》的创作者在AppStore上重新推出了这款游戏，并使其再次可以在最新的iOS系统上运行--因为一个自闭症男孩的家长要求他们这样做。截..
不过天玑9000现在主要面向亚洲市场，不支持毫米波影响不大，已经获得OPPO、vivo、小米荣耀及国外品牌的采购，芯片也已经开始出货，手机产品会在2月..
尽管还是2022年头一个月，关于iPhone 14的爆料已经接踵而至了...日前在一份投资信中，GlobalData分析师Emma Mohr-McClune称，苹果的确有计划推出只..
LeaksApplePro曝光了首张iOS16系统截图，截图显示，苹果正在测试名为InfoShack的超大型桌面部件...爆料称，iOS16适配的机型有:iPhone14、iPhone13..
小米京东自营旗舰店显示，小米11 Pro8GB+256GB版本实付到手价为3659元（8GB+256GB），比小米12略低一点点（小米12售价3699元，8GB+128GB）...小米..
报告显示，联发科去年合并营收达4934.15亿元新台币（约合1128亿元人民币），年增53.2%，创历史新高，获利1118.73亿元新台币（约合255.8亿元人民币..
吴京微博小尾巴已经显示为中兴Axon 30 Ultra 5G”，这也是其官宣代言中兴手机之后，首次在公开场合使用中兴手机...中兴手机官微也转发了吴京微博称..
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根据目前的爆料，苹果今年有三场重磅发布会，最近的春季活动预计主角包括iPhone SE 5G、iPad Air 5等，接下来的夏季发布会也就是WWDC，iOS 16等系..
国内MPV市场里，别克GL8是绕不开的一个存在，正如中型SUV里丰田汉兰达的地位一样...这款MPV的车身较长，目测能达到5.2米，跟别克GL8差不多处于同一..
三星是MicroLED产能最大、技术最完备、商用产品最多的公司，不过已发布的MicroLED彩电价格高企，110寸高达1.7亿韩元（约合89.85万元）...89寸也将..
在PC行业，微软及Intel组成的Wintel联盟推动了PC的发展，新品发布的时候双方会有默契，去年10月份微软推出了Win11系统，提高了硬件要求，而Intel也..
在财报交流会上，CEO马斯克却说了一番让人意外的话，他强调公司今年头号重要的产品并非任何一款汽车，而是机器人...这里的机器人是去年8月特斯拉在..
知名品牌估值和战略咨询公司Brand Finance发布《2022年全球品牌价值500强》，腾讯的微信连续第二年蝉联全球最强品牌...此次，微信蝉联全球最强品牌..
TCL科技公布2021年度业绩预告，公司预计实现营业收入1616亿元-1650亿元，比上年同期增长111%-115%；预计实现净利润150亿元-153.5亿元，比上年同期..