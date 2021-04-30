iPhone六年来首次成为中国最受欢迎的智能手机

根据研究公司Counterpoint Research周三公布的数据，苹果自 2015 年以来首次成为中国第一大智能手机供应商，在中国的市场份额创纪录最高。vivo和OPPO位列二三名，分别有19%和17%的市场份额。荣耀小米位列四五名。

研究分析师在评论苹果的表现时说：「 9 月份iPhone13 发布后，苹果在中国市场的排名就上升到了第一位。此后，在第四季度的大部分时间里，它一直处于领先地位。由于新的iPhone13 在中国发布时的起价相对较低，以及新的相机和5G功能，导致了这一成功。」