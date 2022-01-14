河南消协诉求辛巴及3公司退赔近8000万元

站长之家(ChinaZ.com) 1月14日 消息:据大河报报道，1月14日，河南省消费者协会针对“辛巴直播带货即食燕窝消费民事公益诉讼案件”举行诉讼情况新闻通报会。
河南省消费者协会诉求为：北京快手科技有限公司、辛巴（辛有志）、广州融昱贸易有限公司、广州和翊电子商务有限公司共同承担退一赔三的责任，退还“茗挚碗装风味即食燕窝”产品销售总价款人民币1992.8539万元，并处以销售总价款3倍的惩罚性赔款共计人民币5978.5617万元，退赔金额总计人民币7971.4156万元。
河南省消费者协会称，经调查，辛巴公开承认的销售金额约为1549.5760万元，但实际调查后得到的数据为，仅线上旗舰店交易总金额已达到1992.8539万元。
对此，辛巴旗下辛选集团发布说明回应称，经市场监管部门查明认定两次直播成功交易共 47474 盒，实际销售金额 12513173 元。截止到 2022 年 1 月 14 日，已向与此事件有关的消费者赔付人民币共计41439216 元。
11月19日，“职业打假人”王海发布检测报告，称辛巴团队所售燕窝产品像糖水一样，没什么固体。
随后，辛巴发道歉信回应称，表示确实存在夸大宣传，愿意退一赔三赔付消费者共计约6198万余元。
12月23日晚间，快手电商发布辛巴燕窝事件的官方处罚结果，辛巴个人账号被封停60天。