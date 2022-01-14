河南消协诉求辛巴及3公司退赔近8000万元

这两年来，疫情导致全球的社会及经济模式也产生了巨大变化，远程上班已经是家常便饭，甚至还允许员工长期在家工作，现在雅虎日本不仅允许该公司8000多员工在任意地方上班，甚至允许员工坐飞机回办公室，费用报销。与很多公司开始强制员工返回办公室工作不同，雅虎日本日前发布了最新的工作制度，不仅允许公司旗下的8000多名员工在任意地方工作，还支持他们在需要的时候坐飞机返回办公室，新计划将于4月1日正式实施。雅虎日本公司总