Steam年度最佳游戏一览 2021steam各奖项年度最佳游戏名单

2022年1月4日，在今天steam公布了2021年年度最佳游戏，其中《生化危机:村庄》夺得第一，很多朋友还不清楚有哪些其他的游戏，下面就来为大家分享一下。

新年已仅有数日之遥，我们在此怀着兴奋的心情回顾2021年，回味那些最畅销游戏、最热玩游戏、最热新品以及更多精彩! 和往年一样，我们准备了数个最佳榜单，为大家展示2021年对玩家、开发者以及游戏来说是多么棒的一年。

年度最佳游戏:《生化危机:村庄》

也许是因为它沉浸式的游戏打法，又或许是因为它扣人心弦的故事情节、制作精良的角色、完美无瑕的设计或让人欲罢不能的多人游戏模式。无论是出于何种原因，今年的“年度最佳游戏”大奖迅速成为了经典。

年度最佳VR游戏:《Cooking Simulator VR》

年度最佳 VR 游戏可不仅仅是装扮成普通的现实。这款游戏提升了现实，并借由 VR 媒介的力量，突破着虚拟世界的边界。

爱的付出:《泰拉瑞亚》

此游戏推出已有一段时间。游戏团队早已过了创意成果呱呱坠地的阶段。但他们是出色的父母，继续滋养和支持着他们的创意。即便过了这么多年，直到今天，游戏仍在不断推出新内容。

独乐乐不如众乐乐:《双人成行》

有的游戏，您自己一个人玩时感觉完全不同。也许您需要有个朋友为您两肋插刀，也许您需要有个朋友被您刀插两肋。不管怎样，这款游戏能让您呼朋唤友，共享欢乐。

杰出视觉风格:《极限竞速:地平线5》

视觉风格并不追求栩栩如生的图形保真度（虽然这本身是个崇高的目标）……它意味着整个游戏呈现一种独特的风格和观感。

最具创意游戏玩法:《死亡循环》

这款游戏的设计者走在创意实验的最前线，为大家带来了奇思妙想、脑洞大开的惊喜。它欢畅心神、鼓舞思绪、娱乐大众的方式可谓是别具一格、前所未有。

纵使手残仍大爱:《仁王2完全版》

这款游戏奖励意志力，拒绝玻璃心。这是我们爱过的最难的游戏。

最佳原声音轨:《漫威银河护卫队》

这位默默无闻的英雄值得因其出色的配乐而获得认可。这就是 OST 之最!

杰出剧情游戏:《赛博朋克2077》

有时候，只有剧情丰富的游戏才能拨动心弦，而这款游戏故事情节丰富无比。它像所有肥皂剧一样引人入胜，和优秀剧本一样精雕细琢。能让我们有所感触，干得漂亮!

轻松惬意:《模拟农场22》

这款游戏是忙碌日子的解药。它打起来顺手，玩起来轻松，让您的烦恼通通烟消云散。这款游戏为您带来禅意时刻。