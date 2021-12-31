特斯拉召回近20万辆汽车

站长之家(ChinaZ.com) 12月31日 消息:今日，市场监管总局宣布，特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，决定自即日起召回以下车辆。

一、特斯拉汽车（北京）有限公司召回生产日期在 2015 年 1 月 21 日至 2020 年 11 月 18 日期间的部分进口Model S电动汽车，共计 19697 辆。

本次召回范围内的车辆可能存在前备箱锁闩与锁扣的对齐位置稍微偏后的情况，此情况虽不影响一级锁闩的锁紧，但可能会影响二级锁闩的锁紧。当一级锁闩意外松开时，如果二级锁闩没有锁紧，前备箱盖可能会在车辆行驶中突然打开，影响驾驶员视线，增加发生碰撞事故的风险，存在安全隐患。

特斯拉汽车（北京）有限公司将免费为召回范围内车辆检查前备箱盖的二级锁闩装置，如发现前备箱盖未被二级锁闩装置正确锁紧，将重新定位、安装前备箱锁闩装置，确保其位置正确，以消除安全隐患。

二、特斯拉汽车（北京）有限公司召回生产日期在 2018 年 10 月 4 日至 2019 年 11 月 20 日期间的部分进口Model3 电动汽车，共计 35836 辆。

三、特斯拉（上海）有限公司召回生产日期在 2019 年 10 月 14 日至 2020 年 12 月 27 日期间的部分国产Model3 电动汽车，共计 144208 辆。

召回二、三范围内车辆的后备箱盖经过长期重复打开和关闭后，可能会造成后备箱线束过度磨损。如果该磨损造成了同轴电缆的内芯分离，可能会导致倒车影像无法正常工作，从而影响驾驶员倒车时的视野，极端情况下会增加倒车时的碰撞风险，存在安全隐患。

特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司将为召回范围内车辆免费检查后备箱线束。如果磨损程度在同轴电缆的设计允许范围之内，将为后备箱线束安装保护罩，以确保线束在后备箱关闭状态下具备足够的弯曲半径，防止进一步磨损；如果磨损程度超出同轴电缆设计允许范围，将为车辆更换新的线束并安装保护罩，以消除安全隐患。