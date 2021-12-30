2021年的前11月我国互联网企业营业利润达1280亿元

站长之家(ChinaZ.com) 12月30日 消息:今日，工信部公布了 2021 年1— 11 月份互联网和相关服务业运行情况。数据显示，1- 11 月份，我国规模以上互联网和相关服务企业（简称互联网企业）完成业务收入 14155 亿元，同比增长22.3%，增速较1- 10 月份回落1. 1 个百分点，两年平均增速为17.5%。

1- 11 月份，互联网企业实现营业利润 1280 亿元，同比增长14.8%，增速较1- 10 月份回落6. 5 个百分点。营业成本同比增长17.3%，增速较1- 10 月份回落3. 6 个百分点。

研发费用稳步增长。1— 11 月份，互联网企业投入研发费用670. 1 亿元，同比增长5.6%，增速较1— 10 月份提高 3 个百分点。

在APP发展方面，总量保持稳定。截至 11 月末，我国国内市场上监测到的APP数量为 272 万款，数量与 10 月末持平。其中，本土第三方应用商店APP数量为 137 万款，苹果商店（中国区）APP数量为 136 万款。

游戏类应用数量仍居首位。截至11月末，移动应用规模排在前4位的APP数量占比达59.2%，其他生活服务、教育等10类APP占比为40.8%。其中，游戏APP数量继续领先，达68.7万款，占全部APP比重为25%。

游戏、日常工具、社交、音视频类应用下载量居前。截至 11 月末，我国第三方应用商店在架应用分发总量达到 20924 亿次。其中，游戏类移动应用的下载量首超 3000 亿次，达 3204 亿次。日常工具类、社交通讯类、音乐视频类下载量均超 2000 亿次，分别达 2771 亿次、 2528 亿次和 2446 亿次，排名第二至四位；生活服务类、新闻阅读类、系统工具类和电子商务类分别以 1914 亿次、 1596 亿次、 1514 亿次、 1411 亿次分列第五至八位。