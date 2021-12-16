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小爱同学AI字幕上新 即将加入日语、韩语翻译

2021-12-16 21:27 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月16日 消息:看片再也不怕没字幕了!今天，小爱同学官方在小米社区发布字幕内测须知，宣布小爱同学AI字幕即将加入日语、韩语翻译。

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用户升级MIUI最新开发版或稳定版，并安装小米社区推送的小爱翻译”3.0.1版本安装包之后，即可体验AI字幕日韩翻译功能。

值得注意的是，AI字幕暂不适用识别和翻译歌词场景，无法保证识别准确率。除了影音场景外，小爱翻译还能在直播视频、在线会议、语音通话等生活和工作场景中应用自如，且译文显示稳定、速度快。

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