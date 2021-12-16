小爱同学AI字幕上新 即将加入日语、韩语翻译

12月16日消息，今日，小爱同学官方在小米社区发布AI字幕内测须知，宣布小爱同学AI字幕即将加入日语、韩语翻译。据介绍，AI字幕采用小米自研同声传译技术，提供更快、更稳、更准的字幕阅读体验。在正式体验AI字幕日韩功能之前，需先升级MIUI最新开发版或稳定版，并安装小米社区推送的小爱翻译”3.0.1 版本安装包。从屏幕右上方下拉打开控制中心，找到小爱翻译”并打开AI字幕”；唤醒小爱同学，说打开AI字幕”即可开启该功能。需要注