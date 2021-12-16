小爱同学AI字幕上新 即将加入日语、韩语翻译

站长之家（ChinaZ.com）12月16日 消息:看片再也不怕没字幕了!今天，小爱同学官方在小米社区发布字幕内测须知，宣布小爱同学AI字幕即将加入日语、韩语翻译。
用户升级MIUI最新开发版或稳定版，并安装小米社区推送的小爱翻译”3.0.1版本安装包之后，即可体验AI字幕日韩翻译功能。
值得注意的是，AI字幕暂不适用识别和翻译歌词场景，无法保证识别准确率。除了影音场景外，小爱翻译还能在直播视频、在线会议、语音通话等生活和工作场景中应用自如，且译文显示稳定、速度快。
站长之家（ChinaZ.com）12月16日 消息:看片再也不怕没字幕了!今天，小爱同学官方在小米社区发布字幕内测须知，宣布小爱同学AI字幕即将加入日语、韩语翻译。
用户升级MIUI最新开发版或稳定版，并安装小米社区推送的小爱翻译”3.0.1版本安装包之后，即可体验AI字幕日韩翻译功能。
值得注意的是，AI字幕暂不适用识别和翻译歌词场景，无法保证识别准确率。除了影音场景外，小爱翻译还能在直播视频、在线会议、语音通话等生活和工作场景中应用自如，且译文显示稳定、速度快。
12月16日消息，今日，小爱同学官方在小米社区发布AI字幕内测须知，宣布小爱同学AI字幕即将加入日语、韩语翻译。据介绍，AI字幕采用小米自研同声传译技术，提供更快、更稳、更准的字幕阅读体验。在正式体验AI字幕日韩功能之前，需先升级MIUI最新开发版或稳定版，并安装小米社区推送的小爱翻译”3.0.1 版本安装包。从屏幕右上方下拉打开控制中心，找到小爱翻译”并打开AI字幕”；唤醒小爱同学，说打开AI字幕”即可开启该功能。需要注
伴随着人工智能技术的不断发展，人机语音交互的体验日渐普及，人们的工作与生活正在发生迭代性的变化，广义上讲，“语音唤醒词”是指能够唤醒智能设备进入工作状态的语音指令。本文从企业在智能设备上预先设定且具有一定显著特征的语音唤醒词进行探讨。
前几天，小米正式发布了新的家电产品米家对开门冰箱尊享版540L。根据官方消息，米家对开门冰箱尊享版540L今日已在小米商城、小米有品等各大渠道上架开售，首发价3499元。作为一款米家冰箱，该产品最大的亮点之一就是智能互联属性，米家对开门冰箱尊享版540L在正面配备一块8英寸触屏，内置小爱语音助手，可以使用语音命令直接控制冰箱并且支持OTA在线升级。并可通过小爱同学查天气、查菜谱、煲汤倒计时、设置不同食材的保质期提醒，
张同学!你违大规了!继李子柒后，又一个农村网红顶流出现了。最近，一位抖音博主“张同学”突然全网爆红。从10月4日发布第一条视频到现在，仅仅58天，抖音张同学的粉丝已经突破1000万，最火的一条视频播放量超过2亿，可谓现象级人物。
早上起床摘下用钉子挂住的窗帘，叠完被用笤帚扫炕，拿起大红的搪瓷盆简单洗漱。去雪地里取颗白菜，带着冰渣切成条，和玉米面拌在一起喂鸡。再用大锅烧火做饭，和蹭饭的朋友一起在炕上吃碗热乎乎的小鸡炖土豆。
最近抖音上有一个十分火爆的博主“张同学”，因此拍摄的视频内容都很朴实的反应了农村的生活而最近十分火爆，很多人也对张同学视频中使用的背景音乐很感兴趣，这里我们来看下他的BGM叫做什么。
“大家好，我是张同学，这是我第一首歌曲，唱的（得）不够好，还请大家多多包涵，简单的歌，送给大家。”12月9日，发布第一首单曲《一个俗人》的第二天晚上，张同学在QQ音乐在歌曲下面如此写道。
张同学走红后，商标接连被多方注册，企查查App显示，12月1日起，张同学商标被申请注册，国际分类涉方便食品、通讯服务，申请人与张同学均无商业关联。
11月24日，据央视新闻官微消息，今日，央视新闻联合百度智能云打造的总台首个AI手语主播正式亮相，将从2022北京冬奥会开始为听障人士提供全年无休服务。从视频来看，这位AI手语主播有着真人般”的皮肤、头发、眼睛，形象亲切自然，气质优雅独特。据介绍，百度智能云采语识别、然语处理等智能技术，构建出套复杂精确的语翻译引擎，实现了字及视频内容到语的翻译。随后，通过专为语优化的然动作引擎，进虚拟形象的驱动，将语实时演绎
最近，视频博主张同学成为了众多网友的关注焦点。而在走红之后，张同学商标被多方接连抢注。
近日，Statista的一项调查报告显示，在18到34岁的受访者中，有97%的用户都不会看用户协议，只有3%的用户会选择阅读。根据统计，苹果创建Apple ID时..
美国宇航局的朱诺号航天器"听到"了木星的卫星Ganymede（木卫三）飞越的声音。Juno在木星任务的木卫三飞越过程中收集的音轨纪录了一次戏剧性的飞越..
百度网盘是目前国内仅存几种网盘之一了，只是因为带宽成本问题，非会员的限速问题一直被人吐槽，前不久在工信部的要求下，百度也宣布推出号称不限..
12月18日消息，博主@i冰宇宙在社交平台爆料，三星Galaxy S22 Ultra将会集成Galaxy S21 Ultra与Galaxy Note 20 Ultra两大旗舰的优点。根据此前曝光..
12月18日消息，Redmi在联发科天玑9000新品发布会上宣布，Redmi K50系列即将登场，新旗舰首批搭载联发科天玑9000芯片，带来巅峰性能体验。随着Redm..
半导体是个极为烧钱的行业，不仅生产设备及材料成本高昂，同时对人才的要求也很高，所以员工的薪资也不低，尤其是美国公司。Intel为了进一步提高员..
Surface Duo是微软2020年推出的Surface双屏手机，首发起售价1399美元（约合人民币9000元）。这款手机最大的看点是采用双屏方案，单屏尺寸为5.65英..
2021年快要过去了，很多人一年中都没有买到合适的游戏显卡，不论是RTX 30系列还是RX 6000系列，厂商的建议价都是浮云，实际成交价格上涨了一两倍，..
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12月18日晚，在2021 NIO Day，蔚来汽车创始人李斌宣布，蔚来ET7将于2022年1月20日开启锁单，3月28日开启交付。新车此前已公布其补贴后的售价为44...
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微博曾有一个热门话题“如果不考虑工资，你会想去做什么?”，其中有条高赞评论写道想去超市里面开洗地的小车车。其实这位网友说的就是商用洗地机..
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早前，比亚迪宋PLUS EV华为电驱版申报图正式曝光，新车最大的不同在于动力方面换装了华为提供的电动机。12月18日，据媒体报道，华为电机版的比亚迪..
2月初到现在，高通及联发科分别发布了新一代5G处理器骁龙8 Gen 1及天玑9000，两家都上了ARMv9指令集为基础的X2超大核，只是前者是三星4nm工艺，后..
在高通正式发布了骁龙8Gen1后，备受期待的联发科天玑9000终于也和大家见面了。在发布会上，除了天玑9000过硬的产品力外，更值得一提的是天玑9000凭..
近日一则从茶颜悦色员工大群里流出的聊天记录在网上开始疯传。这份聊天记录里，@小葱老师（茶颜悦色创始人吕良）在群里diss抱怨薪资少的员工，并挨..