steam在12月10日开启了TGA2021的特卖活动,很多TGA获奖的游戏都进行打折处理,一些玩家还不清楚活动的地址,下面就来为大家分享一下。

steam游戏TGA2021特卖活动地址

>>>>>>点击进入

《双人成行》-38%122.76元

《赛博朋克2077》-50% 149元

《破晓传奇豪华版》-25%313.50元

《死亡搁浅》-70%89.40元

《生化危机7+8捆绑包》-35%现价343.2元

《怪物猎人:世界》-34%现价133.98元

游戏大奖(英语:The Game Awards,缩写“TGA”)是由加拿大籍著名游戏媒体人杰夫·吉斯利主办并主持的电子游戏奖项,以表彰过去一年里发售的优秀游戏,颁奖典礼于每年12月初在美国举行,颁发包括年度最佳游戏(Game of The Year)在内的二十余奖项,其中,每年的“年度最佳游戏(Game of The Year)”奖项被视为游戏业界中最为重要的荣誉之一。

该奖项可以看作是接替已举办了10年的斯派克电子游戏大奖(Spike Video Game Awards),杰夫也曾担任过该奖的主持人。