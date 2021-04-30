挑战年出货量 3 亿部！苹果大幅调高 2022 上半年出货量

据DIGITIMES报道，韩国零组件业界传出消息，苹果决定将2022年上半年出货目标提高30%，挑战年出货量超过3亿部。
图片来自 Apple
消息称，苹果将明年上半年iPhone出货目标定为1.7亿部，比今年的1.3亿部高出30%，并向各大零部件厂商通报了供需计划。而上周彭博社的报道称，苹果公司已经将今年iPhone13的9000万台产量目标下调1000万台，并希望在明年供应有望改善时弥补大部分缺口。
据DIGITIMES报道，韩国零组件业界传出消息，苹果决定将2022年上半年出货目标提高30%，挑战年出货量超过3亿部。
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消息称，苹果将明年上半年iPhone出货目标定为1.7亿部，比今年的1.3亿部高出30%，并向各大零部件厂商通报了供需计划。而上周彭博社的报道称，苹果公司已经将今年iPhone13的9000万台产量目标下调1000万台，并希望在明年供应有望改善时弥补大部分缺口。
根据SellCell的研究，iPhone13系列在推出两个月后，出现了前所未有的高保值水平是，甚至高出之前大多数的iPhone手机。
iPhone13系列可以说是今年智能手机市场上销量表现十分出色的一款手机，甚至出现部分机型订单排队超过一个月以上的现象。
由于全球芯片短缺，苹果遭受的损失比许多竞争对手都少，但它仍然受到打击，甚至连其金鹅iPhone系列也受到了影响Digitimes的供应链消息人士现在补充了更多细节，称新iPhone 13系列的库存至少要到2月份才能满足需求苹果公司的巨额现金储备帮助该公司缓解了某些领域的芯片短缺问题。例如，台积电为苹果的芯片保留了许多生产线，但即便如此，仍有一批传统芯片供不应求，这使得手机无法生产蒂姆·库克（Tim Cook）在一份投资者报告中表?
根据SellCell的研究，在发布两个月后，iPhone 13系列产品的贬值率达到了前所未有的低水平。SellCell的研究基于45家回购供应商的数据，其显示iPhone 13在上市后头两个月的保值率是所有iPhone中最高的。总体而言，iPhone 13机型平均只贬值了25.5%。相比之下，iPhone 11系列在上市后的同一时期就损失了44.6%的价值，iPhone 12系列损失了41%的价值。在上市后的第一和第二个月之间，iPhone 13机型平均只贬值了0.6%，到第一个月末贬值24.
摩根大通表示，尽管iPhone13系列手机预计交付日期略有环节，但苹果整个iPhone13系列的预计交付日期仍高于去年的iPhone12。
摩根大通分析师表示，所有iPhone13和iPhone13Pro机型的交货时间连续第二周缩短。这意味着，购买iPhone13的用户，等待收货的时间又缩短了一些。
据彭博社引述的业内消息人士称，苹果已通知其供应商，其iPhone13系列的需求已放缓，并将进一步下调产量预估。此前，由于芯片组持续短缺，苹果公司将其今年的iPhone产量预测从9000万降至8000万，现在看来这些数字将再次被修正。苹果需求下降的一个重要原因是，消费者决定不再购买难以买到的iPhone。尽管困难重重，但分析师预测苹果将迎来创纪录的假日销售季，预计第四季度销售总额将超过1170亿美元，比去年同期增长6%。苹果公司的关
据市场研究机构 CINNO Research 公布的最新数据显示，今年 10 月中国智能手机市场前五大品牌中，苹果一枝独秀，同比与环比均有大幅度的提升，且凭 iPhone13 重回月度销量榜首。
在 iPhone13系列发售之后，包括 iFixit 在内的独立维修机构发现，更换 iPhone 的屏幕之后，Face ID 将无法正常使用。鉴于第三方维修机构对这一限制感到不满，苹果决定改变其政策，并向 The Verge 回应，计划推出一项软件更新，允许在不禁用 Face ID 的情况下进行显示屏维修。
分析师称，苹果iPhone13系列的需求在发布12周后仍然需求旺盛，理由是所有型号的交货时间在上市数周之后保持相对稳定后，且等待时间越来越长。
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