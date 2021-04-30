挑战年出货量 3 亿部！苹果大幅调高 2022 上半年出货量

根据SellCell的研究，在发布两个月后，iPhone 13系列产品的贬值率达到了前所未有的低水平。SellCell的研究基于45家回购供应商的数据，其显示iPhone 13在上市后头两个月的保值率是所有iPhone中最高的。总体而言，iPhone 13机型平均只贬值了25.5%。相比之下，iPhone 11系列在上市后的同一时期就损失了44.6%的价值，iPhone 12系列损失了41%的价值。在上市后的第一和第二个月之间，iPhone 13机型平均只贬值了0.6%，到第一个月末贬值24.