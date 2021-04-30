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挑战年出货量 3 亿部！苹果大幅调高 2022 上半年出货量

2021-12-06 16:30 · 稿源：站长之家

据DIGITIMES报道，韩国零组件业界传出消息，苹果决定将2022年上半年出货目标提高30%，挑战年出货量超过3亿部。

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图片来自 Apple

消息称，苹果将明年上半年iPhone出货目标定为1.7亿部，比今年的1.3亿部高出30%，并向各大零部件厂商通报了供需计划。而上周彭博社的报道称，苹果公司已经将今年iPhone13的9000万台产量目标下调1000万台，并希望在明年供应有望改善时弥补大部分缺口。

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