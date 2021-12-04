2021年12月4日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于家教的，问题是“家长应该教会孩子独自在家有人敲门时应?”这个算是送分题了，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
家长应该教会孩子独自在家有人敲门时应 12月4日蚂蚁庄园今日答案
今天问题:家长应该教会孩子独自在家有人敲门时应
A、锁好房门
B、给他开门
正确答案:锁好房门
孩子独自在家遇到有人敲门时，一定不能开门。如果来人是送东西的，可以请他先把东西放在门口;如果来人说是检查煤气管道的，可以告诉他家长马上就回来了，让他先在门外等一等;如果来人说是家长让来取东西的，可以与家长通电话确认一下。总之，孩子独自在家时一定不要放陌生人进门。
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