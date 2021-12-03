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Unicode 统一码联盟公布 2021 年表情符号排行榜：😂笑哭仍是第一名

2021-12-03 09:23 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月3日消息:据MacRumors报道，根据Unicode联盟列出的今年使用最多的表情符号排行，😂「笑哭」仍然是2021年全球使用最多的表情符号。根据负责将世界语言数字化的非营利组织Unicode联盟收集的数据，笑哭（😂）表情符号占所有表情符号使用量的5%以上，唯一与它接近的其他表情符号是心脏表情符号(❤️)。

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图片来自unicode

2021年全球最常用的十大表情符号分别是: 😂 ❤️ 🤣 👍 😭 🙏 😘 🥰 😍 😊。在过去几年里，最受欢迎的表情符号没有什么变化，事实上， 笑哭😂和红心❤️也是2019年排名前两位的表情符号。榜单上的其他表情符号的位置发生了变化，还有一些是新进入前十名榜单的，比如竖起大拇指和带心的脸。

Unicode联盟还将表情符号按类别细分，以发现使用最多的笑脸符号、人物表情符号、符号、服装、动物、旅行表情符号、物体和食物表情符号，并在Unicode联盟网站上提供使用频率的图表。

例如，派对爆竹是最受欢迎的活动表情符号，其次是气球和礼物。不出所料，火是最受欢迎的天气表情符号，而最受欢迎的植物表情符号是玫瑰。蝴蝶是使用最多的昆虫表情符号，而兔脸是使用最多的哺乳动物表情符号。

在服装表情符号中，皇冠是最受欢迎的，而生日蛋糕是迄今为止最受欢迎的甜食表情符号。热饮是最受欢迎的饮料表情符号，而在水果类别中，草莓占据了榜首位置。

关于2021年最受欢迎的表情符号的更多信息，可以通过Unicode联盟的2021年完整的表情符号分类找到

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