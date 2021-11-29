2021年11月29日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于月球的，问题是“地球的南极北极都是冰天雪地那月球的两极呢?”这个知识很多人都不知道答案是什么，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。

地球的南极北极都是冰天雪地那月球的两极呢 11月29日蚂蚁庄园最新答案

今天问题：地球的南极北极都是冰天雪地那月球的两极呢？

A、很冷，但没冰雪

B、当然也一样

正确答案:很冷，但没冰雪

月球，即地卫一，通称月亮或月，古称太阴、玄兔、婵娟、望舒等，是地球唯一的天然卫星，并且是太阳系中第五大的卫星。月球的直径略大于地球的四分之一，质量约为地球的1/81，相对于所环绕的行星，它是体积和质量最大的卫星，也是太阳系内密度第二高的卫星，仅次于木卫一。

月球是地球唯一的天然卫星，可能形成于约45亿年前，在地球形成后不久，有关它的起源有几种假说，得到更多事实证据支持的说法是它形成于地球与火星般大小的天体——“忒伊亚”之间一次巨大撞击所产生的碎片，在地球外围聚集而形成的“大碰撞起源说”。

月球上是真空世界，没有液态水，也没有气态水，所以月球上一年四季没有风霜雨雪，不可能出现冰天雪地的景象。但与地球的两极一样，月球的两极也非常寒冷。因为太阳低低掠过，月球表面无法被充分照热。