首页 > 部落 > 关键词  > 原神最新资讯  > 正文

原神2.3新增成就汇总 2.3新版本新增成就一览

2021-11-25 11:05 · 稿源：站长之家

原神在2.3新版本中增加了非常多的成就，很多玩家还不清楚本次新版本增加的成就到底有哪些，下面就来为大家详细的介绍一下。

image.png

一、天地万象

①「是想要驯服我吗?」

使用道具「四方八方之网」捕获1只野外生物。

②天赐的猎人之手

使用道具「四方八方之网」捕获30只野外生物。

③动物园大亨

使用道具「四方八方之网」捕获100只野外生物。

④「让你再飞!」

使用道具「四方八方之网」捕获1只晶蝶。

⑤面对捕网网眼时的焦虑

使用道具「四方八方之网」捕获1只团雀。

⑥另有BOSS成就，组队成就等暂未添加

二、心跳的记忆

①南十字荣誉船员

完成「南十字闪耀时」，解锁全部结局。

邀约事件·北斗第一幕「南十字闪耀时」

②洒下甘露三千担

与北斗共同参加了轻策庄的宴会。

邀约事件·北斗第一幕「南十字闪耀时」

③孤云阁买家俱乐部

询问了北斗真正交易的内容。

邀约事件·北斗第一幕「南十字闪耀时」

④海衹大将

完成「犬大将的特别行动」，解锁全部结局。

邀约事件·五郎第一幕「犬大将的特别行动」

⑤运势无常

在神社抽到过所有的运势签。

邀约事件·五郎第一幕「犬大将的特别行动」

⑥说还是不说，这是个问题。

在八重堂察觉了希娜小姐的真实身份。

邀约事件·五郎第一幕「犬大将的特别行动」

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM