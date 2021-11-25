原神2.3新增成就汇总 2.3新版本新增成就一览

原神在2.3新版本中增加了非常多的成就，很多玩家还不清楚本次新版本增加的成就到底有哪些，下面就来为大家详细的介绍一下。

一、天地万象

①「是想要驯服我吗?」

使用道具「四方八方之网」捕获1只野外生物。

②天赐的猎人之手

使用道具「四方八方之网」捕获30只野外生物。

③动物园大亨

使用道具「四方八方之网」捕获100只野外生物。

④「让你再飞!」

使用道具「四方八方之网」捕获1只晶蝶。

⑤面对捕网网眼时的焦虑

使用道具「四方八方之网」捕获1只团雀。

⑥另有BOSS成就，组队成就等暂未添加

二、心跳的记忆

①南十字荣誉船员

完成「南十字闪耀时」，解锁全部结局。

邀约事件·北斗第一幕「南十字闪耀时」

②洒下甘露三千担

与北斗共同参加了轻策庄的宴会。

邀约事件·北斗第一幕「南十字闪耀时」

③孤云阁买家俱乐部

询问了北斗真正交易的内容。

邀约事件·北斗第一幕「南十字闪耀时」

④海衹大将

完成「犬大将的特别行动」，解锁全部结局。

邀约事件·五郎第一幕「犬大将的特别行动」

⑤运势无常

在神社抽到过所有的运势签。

邀约事件·五郎第一幕「犬大将的特别行动」

⑥说还是不说，这是个问题。

在八重堂察觉了希娜小姐的真实身份。

邀约事件·五郎第一幕「犬大将的特别行动」