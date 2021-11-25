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董明珠秘书注册带货账号 网友：被李国庆说中了

2021-11-25 10:53 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月25日 消息:日前，董明珠一句”要将孟羽童培养成第二个董明珠“，成功让这位女助理成为了网红。对此，李国庆评论称董明珠说是要培养第二个董明珠，但实际上是孵化网红准备直播带货，还提醒董总要和网红秘书签好年约，别“煮熟的鸭子飞了”。

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很快，李国庆的这一说法得到了验证。董明珠秘书在抖音注册了一个名为“明珠羽童精选”的账号，头像和账号名疑似表明这是董明珠与女秘书的带货账号。

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目前，该抖音号已经发布了3则视频，22岁女秘书孟羽童在视频中开始向网友推荐产品。目前“明珠羽童精选”在抖音有1.1万个粉丝，获得9905个赞。

事实上，自去年开始，格力就一直在探索直播带货，虽然董明珠在抖音的第一场直播因为画面卡顿、中断等问题“翻车”，但之后董明珠在直播上上越战越勇。

数据统计显示，2020年，董明珠共参与了13场直播，全年直播带货476.2亿元。在一场场的直播中，格力电器渠道改革初见成效，线上线下联动更加频繁。

而这次“培养孟羽童”的这波操作也是成功的，自从她说出那番话以后，孟羽童就像被插上了翅膀，人气暴增，她的个人社交账号粉丝数也增长到了16万。能打的颜值，较高的亲和力和过硬的实力，孟羽童做带货主播确实非常合适。至于她的带货成绩如何，还需要时间来验证。

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