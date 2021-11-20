市场监管总局处罚43起未依法申报违法实施经营者集中案

从名义上讲，音乐独家版权时代已经结束 3 个月整了，虽然作为普通用户的体感并不明显。近日，摩登天空再次出现在了网易云音乐，算是一个值得关注的实质性进展。作为中国原创音乐的“头把交椅”，摩登天空是 2018 年在腾讯音乐独家上架的。今年 10 月，网易云音乐通过云村账号发布了一张名为“摩登天空回归云村 热爱的乐队永远发光！”的歌单，预告了摩登天空的回归。自 7 月 24 日国家市场监管总局下达处罚令，要求相关公司解除独?