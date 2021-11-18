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天涯明月刀删号事件回应 官方开启心智之启补偿优化及后续内容预告

2021-11-18 15:45 · 稿源：站长之家

天涯明月刀最近因为被质疑游戏请托的事件愈演愈烈，对此官方接连发布两条公告，其中就有心智之启补偿进一步优化。

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官方回应：

亲爱的少侠，

再次向在此事件中受损，特别是清除角色的少侠致以诚挚的歉意，我们已经吸取相关经验教训，加强权限管理和规范补偿流程，对在事件上处理不善的工作人员追责。也感谢你们的监督让我们更加关注到游戏问题所在，借此机会我们会更加努力的去关注解决游戏中的各项大大小小问题，更频繁的和大家保持问题反馈和开放计划的沟通，向着给大家呈现一个更美好的江湖而一直努力，感恩少侠一路以来的耐心陪伴。

下面是心智之启提前开启方案，我们也将在即将到来的剑荡八荒和资料片内容中为各位少侠带来非常丰富的福利内容，希望给少侠在冬日里带来一份暖心的祝福。

1、基于对<心法洞见>系统追求速度的重新制定，同时为了给大家更快的提升成长体验，我们将在下周更新后提前开放心智之启道具的产出，同时大幅降低推敲的碎银消耗，并且给受到提前开放影响的少侠进行相应补偿。具体产出和补偿方式如下，少侠可提前做好准备:

（1）心智之启·全民补偿

所有30级以上的少侠，在下周更新后将收到30个心智之启的补偿。

（2）心智之启·特殊补偿

所有进行过金色洞见升级的少侠，每有一个金色洞见达到过15级，将额外补偿2个心智之启。

补偿的检测时间为2021年7月13日至下周更新前。

（3）心智之启消耗降低

我们将在下周更新后对使用心智之启进行推敲时的碎银消耗降低70%（蓝色洞见/紫色洞见/金色洞见的消耗分别从10/100/1000金碎银降低至3/30/300金）。

（4）心智之启提前产出

下周更新后，110级及以上少侠可以在天魁币、胜负令商店低价购买心智之启。

（5）鉴赏之心消耗返还

2021年7月13日至11月18日12:50，制造超过15级金色洞见的少侠（不论是否分解），超过15级洞见升级的部分将返还20%的鉴赏之心消耗，补偿将在更新后统计陆续发放。并在界面上更加明确16-20级不会再对顿悟产生影响，请少侠慎重选择升级，因为相关规则描述不清晰给少侠带来的不便，我们深表歉意。

（6）洞见开放进度预告

我们将在剑荡八荒后开启第三个心法位的洞见批注。

2、后续产出升级预告

在冬季资料片中同时也将对相关产出进行优化，使少侠们的成长体验更为舒适，包括但不限于大幅提升天下镖等玩法中碎银的产量;提高天魁币的周获取上限;话本掉落优化调整等。持续积极为大家营造更好的游戏生态的同时，我们也会重点关注提升游戏体验，在游戏近期陆续更新多个大型玩法（包含生存争夺玩法、赛季挑战玩法等），期待少侠参与。

《天涯明月刀》项目组

2021年11月18日

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