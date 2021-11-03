引以为戒！睿派克论坛站长自述了被抓捕的那些事情

站长之家（ChinaZ.com）11月3日 消息:2020年4月份，国内知名的绿色软件分享论坛睿派克宣布永久关闭的消息让不少人感到惋惜。而关闭的原因则跟睿派克站长此前卷入一起关于淘宝卖家售卖CorelDraw盗版软件事件有关。

事件起因是，2019年，思杰马克丁发现在扬州有图文打印商使用盗版软件，随即向当地警方报案。

随后，警方相继盘查了图文打印商店和侵权售卖软件淘宝店。进一步调查得知，淘宝卖家手上的盗版软件是从睿派克下载的，而这也导致睿派克论坛站长被抓捕，那么后续情况又如何呢?

日前，睿派克论坛站长（知乎账号:三幺哥）在知乎上详细的分享了自己当时被抓捕以及后续处理的详细经过。

据睿派克论坛站长描述，在抓获淘宝店铺后，该店主承认他贩卖的CoreDraw破解软件并非自己破解，而是从他的那个睿派克论坛下载，这样民警就在19年10月份的时候打开论坛进行了一番证据搜集（他们截取了当时论坛不少页面的截图，大约有二十多张），随后搜集到站长本人的身份信息。

2020年7月16日，警方宣布了他涉及侵犯苏州思杰马克丁代理的CorelDraw软件的版权，依法对其进行刑事侦查。在弄清楚大概的“非法所得”后，警方扣押了该站长的银行卡和电脑。之后，睿派克论坛站长缴纳3000元取保候审保证金，退还“非法所得”17万中的2万元后，被取保候审。

睿派克论坛站长在文中表示，自己被扬州警方误认为是淘宝店主的技术支持。这极有可能是那个被抓的淘宝店主为了“戴罪立功”说了假话，谎称我和他认识，并提供破解的技术支持、是他的顶头老板之类的，目的是想减轻他的责任。”由于那个淘宝店主的撒谎，睿派克论坛站长也被定性为“在逃”人员。

2020年7月18日，其本人为了配合公安机关调查，前往扬州就案件去报到。在这次报到审问时，扬州民警从他的电脑里提取出了数据库，并找到了论坛的一些关键信息。

根据警方给出的相关的司法解释，基于睿派克论坛站长所涉案件情况和涉案金额等，其属于“违法所得”数额特别巨大，可被判三年以下有期徒刑、没收非法所得并处罚金的刑事处罚。当然，一般初犯可以判处缓刑。

不过，结果并没有那么糟糕。

2020年12月份，根据扬州民警通知，该案件已经移交检察院。2021年7月上旬，扬州检察院找睿派克论坛站长进行了案件的补充询问和侦查，同时派出所对其“非法所得”再次进行了核实，最终定为10万余元。

2021年10月，检察院决定对睿派克论坛站长不予起诉，涉案由于“事实不清、证据不足”，被不予起诉，没有留下什么案底。

在经历这个事件之后，睿派克论坛站长有了新的打算，他表示“目前我将竞选村委会副职，为国家“乡村振兴”计划作贡献。不会再去碰什么软件的修改打包。”

尽管睿派克论坛站长最终躲过牢狱之灾，但还是付出了一定的代价，大家也应该引以为戒。

如果你对睿派克论坛站长被抓捕的那些事情详细经过感兴趣的话，可点击这里查看本人详细分享。