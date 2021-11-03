首页 > 业界 > 关键词  > 盗版软件最新资讯  > 正文

引以为戒！睿派克论坛站长自述了被抓捕的那些事情

2021-11-03 10:21 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月3日 消息:2020年4月份，国内知名的绿色软件分享论坛睿派克宣布永久关闭的消息让不少人感到惋惜。而关闭的原因则跟睿派克站长此前卷入一起关于淘宝卖家售卖CorelDraw盗版软件事件有关。

事件起因是，2019年，思杰马克丁发现在扬州有图文打印商使用盗版软件，随即向当地警方报案。

随后，警方相继盘查了图文打印商店和侵权售卖软件淘宝店。进一步调查得知，淘宝卖家手上的盗版软件是从睿派克下载的，而这也导致睿派克论坛站长被抓捕，那么后续情况又如何呢?

图片

日前，睿派克论坛站长（知乎账号:三幺哥）在知乎上详细的分享了自己当时被抓捕以及后续处理的详细经过。

据睿派克论坛站长描述，在抓获淘宝店铺后，该店主承认他贩卖的CoreDraw破解软件并非自己破解，而是从他的那个睿派克论坛下载，这样民警就在19年10月份的时候打开论坛进行了一番证据搜集（他们截取了当时论坛不少页面的截图，大约有二十多张），随后搜集到站长本人的身份信息。

2020年7月16日，警方宣布了他涉及侵犯苏州思杰马克丁代理的CorelDraw软件的版权，依法对其进行刑事侦查。在弄清楚大概的“非法所得”后，警方扣押了该站长的银行卡和电脑。之后，睿派克论坛站长缴纳3000元取保候审保证金，退还“非法所得”17万中的2万元后，被取保候审。

睿派克论坛站长在文中表示，自己被扬州警方误认为是淘宝店主的技术支持。这极有可能是那个被抓的淘宝店主为了“戴罪立功”说了假话，谎称我和他认识，并提供破解的技术支持、是他的顶头老板之类的，目的是想减轻他的责任。”由于那个淘宝店主的撒谎，睿派克论坛站长也被定性为“在逃”人员。

2020年7月18日，其本人为了配合公安机关调查，前往扬州就案件去报到。在这次报到审问时，扬州民警从他的电脑里提取出了数据库，并找到了论坛的一些关键信息。

根据警方给出的相关的司法解释，基于睿派克论坛站长所涉案件情况和涉案金额等，其属于“违法所得”数额特别巨大，可被判三年以下有期徒刑、没收非法所得并处罚金的刑事处罚。当然，一般初犯可以判处缓刑。

不过，结果并没有那么糟糕。

2020年12月份，根据扬州民警通知，该案件已经移交检察院。2021年7月上旬，扬州检察院找睿派克论坛站长进行了案件的补充询问和侦查，同时派出所对其“非法所得”再次进行了核实，最终定为10万余元。

图片

2021年10月，检察院决定对睿派克论坛站长不予起诉，涉案由于“事实不清、证据不足”，被不予起诉，没有留下什么案底。

在经历这个事件之后，睿派克论坛站长有了新的打算，他表示“目前我将竞选村委会副职，为国家“乡村振兴”计划作贡献。不会再去碰什么软件的修改打包。”

尽管睿派克论坛站长最终躲过牢狱之灾，但还是付出了一定的代价，大家也应该引以为戒。

如果你对睿派克论坛站长被抓捕的那些事情详细经过感兴趣的话可点击这里查看本人详细分享

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 网站变现难？站长们赚钱新渠道别再错过了

    相信大家可以很明显的感觉到，如今站长越来越少，而这最直接体现在网站数量的减少。如何才能赚到钱已经成为了很多站长心中的一个难题，找到新的收益渠道无疑是一个比较好的解决方式。

    ​网站变现 ​站长 ​网络赚钱

  • REvil勒索软件攻击团伙在其点被黑后再次陷入了沉寂

    作为多起臭名昭著的勒索软件攻击事件背后的团伙，REvil 组织已在其 Tor 支付门户和数据泄露博客被黑后再次转入了沉寂。今年早些时候，REvil 曾高调宣称对 Kaseya、Travele 和 JBS 的网络攻击事件负责。而在本次偃旗息鼓之前，该组织已恢复活跃数周。以 Kaseya 软件供应链被黑事件为例，REvil 攻击导致数千家美国企业感染了勒索软件。Recorded Future 的 Dmitry Smilyanets 率先发现了 REvil 的最新动向，可知该勒索软件攻击团伙在?

    ​论坛 ​twitter ​网络攻击

  • B投资观察者，后者为新闻时评集成网站

    近日，上海观察者信息技术有限公司发生工商变更，新增B站关联公司上海幻电信息科技有限公司为股东，同时公司注册资本由1.2亿元人民币增加至1.23亿元人民币。

    ​B站 ​观察者网 ​新闻网站

  • Dedecms系统网站如何免费一键转移，导入建宝盒？

    「建站宝盒」作为国内知名的智能建站工具，发展至今15年了，作为老牌建站系统，一直不断迭代更新中，9月30日推出了「Dedecms网站免费一键转移的功能」 。据说在国庆假期期间，已经有十几个客户转移导入成功了，看到他们有一位客户在10月6日一次性导入了700多篇文章。有图有真相，看下图。从Dedecms网站之前发布的公告上可以看到，Dedecms产品截止到10月25日需要完成转移或取得相关授权，简单点说，也就是留给各位站长的时间不多了?

    ​Dedecms ​Dedecms系统

  • Hive恶意团队正开发Linux勒索软件 目前缺乏相关功能

    利用专门针对 Linux 和 FreeBSD 等发行版本开发的恶意程序变种，Hive 勒索软件团队正对这些平台发起攻击。正如斯洛伐克互联网安全公司 ESET 所发现的，Hive 的新加密器仍在开发中，不过缺乏相关功能。根据 ESET 分析的样本中，针对 Linux 平台的恶意程序仍存在不少问题。当这些恶意软件以绝对路径执行的时候，加密会完全失效。它支持的命令行参数只有一个（-no-wipe）。相比之下，Hive 的 Windows 勒索软件有多达 5 个执行选项，包

    ​恶意软件

  • 23年历史的老牌IT网站Hexus突然关闭 两编辑重开新

    作为一个IT网站编辑，笔者自己也经常浏览国外同行的IT网站的，然而过去几年中有很多优秀的网站关闭。这两天英国老牌网站Hexus.net突然宣布关闭，引发网友关注。Hexus网站David Ros在1998年创立的，已有23年资历，在业内也是非常资深的，他除了这个网站之外，还有个网站bit-tech，这次也一同关闭。他在Hexus网站上发表了长文回顾了这么多年来的历程，该网站一共发表了148579篇文章，将近15万篇，也是非常惊人的积累了。David Ross并

    ​网站 ​arm ​酷睿

  • 企业如何搭建一个高转化率的网站

    在网站建设成熟的今天，无论是互联网企业还是传统企业，建设网站已经成为大家必不可少的一个环节。但同时，随着市场需求的增加，也使得市场的价格区间变得很大，甚至有的一些传统模板建站几百元就可以搞定，然而，面对如此便宜的模板建站，很多企业主都选择绕道而行，这又是为何呢？顾名思义就是用已经成形的网站为框架进行套用，企业主可以在后台进行设置网站的一些信息，把这个网站改变成自己需要的网站信息，明显的优点就是省时

    ​企业网站 ​提高网站转化率

  • 网站买卖微信号被判侵权

    某网络科技公司是某网站的经营者。该网站设有微信账号买卖、微信辅助注册、微信辅助解封等交易专区。交易专区里包含大量微信买卖信息。腾讯公司认为，某网络科技公司的行为严重影响了微信平台的正常运营，破坏微信平台的健康生态。故诉请法院判令被告某网络科技公司立即停止不正当竞争行为，在其官方网站首页显著位置发布消除影响的公开声明，同时赔偿经济损失及合理支出210万元。

    ​微信号 ​腾讯 ​侵权

  • 国内首个纯国产化藏文办公软件——藏文WPS正式发布

    10 月 21 日，架科技桥梁·助创新发展——信息技术应用创新产业发展（西藏）峰会在拉萨举行。会上，国内首个纯国产化藏文版办公软件——藏文版WPS Office正式发布。据金山办公研发负责人介绍，藏文版WPS支持藏文汉语混排、藏文翻译、藏文字体和藏文模板四个核心特色功能。藏文版WPS采用标准编码，兼顾了显示和排版效果，同时根据藏语的语言习惯，设计了藏语字词数统计等本土化功能；产品支持藏语公文AI排版，满足公文版式要求两端?

    ​WPS ​藏文版WPS

  • 我们可以告别直播音乐盗版时代了吗？

    几年前，国内就发生了直播时的音乐侵权案件，主播播放/翻唱未经授权的歌曲造成了对版权人的权利侵害，现在就连游戏主播都需要时刻关注规避音乐侵权，应该说直播领域正在面对越来越严格的版权规范化大潮。

    ​直播 ​盗版 ​音乐

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

京东双11红包

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM