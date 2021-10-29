英伟达成为全球最大半导体公司 市值超过6000亿美元

站长之家（ChinaZ.com）10月29日 消息:英伟达现在击败台积电成为全球最大的半导体公司。该公司正在扩大其业务，以涵盖人工智能芯片等。与此同时，台积电正处于全球代工市场的激烈竞争中，由于全球芯片等半导体产品持续短缺，智能手机制造商对其产品的订单正在减少。

10月26日，英伟达的市值从5791.5亿美元增至6179.2亿美元，同时台积电的市值为5921.4亿美元，英伟达也超过台积电成为目前全球市值最高的半导体公司。紧随其后的是三星电子（4043.9亿美元）、ASML(3310.7亿美元)、博通(2153.2亿美元)和英特尔(1947.6亿美元)。

英伟达的市值暴涨与全球人工智能芯片市场的增长潜力有关。据市场研究公司称，从今年到2023年，该市场预计将从181亿美元增长到343亿美元。英伟达在GPU产品位居市场领先地位。

英伟达的新商业模式还包括虚拟协作平台Omniverse和云游戏服务GeForce Now。Omniverse是一个在线虚拟平台，设计师可以在这里创建3D图像和视频，其应用包括建筑设计。该服务需要订阅，订阅需要英伟达的RTX显卡。GeForce Now则是游戏订阅服务，月费约10美元。

不过，英伟达并非完全没有竞争压力。首先，苹果、特斯拉等非半导体公司都在自行开发芯片。此外，自去年宣布要以400亿美元收购ARM公司以来，该交易案迟迟未能获得批准。