淘宝购物车分享功能暂无法分享到微信

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:10月27日，淘宝正式上线一键分享购物车功能。具体位置为:打开淘宝APP找到购物车，找到上方“双11一起来抄购物车”——选择想要分享的购物车商品，与好友互相分享。同时，还能在线下找好友当面摇一摇，互看购物车。

不过有网友表示，分享购物车链接仍无法分享到微信、QQ，用户依旧需要将链接转化为“淘口令”再分享。

此前，有消息称，淘宝一键分享购物车开放团队已在测试微信端的群聊、朋友圈等分享路径。这意味着，双11淘宝购物车有望直接分享到微信朋友圈。