淘宝购物车分享功能暂无法分享到微信

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:10月27日，淘宝正式上线一键分享购物车功能。具体位置为:打开淘宝APP找到购物车，找到上方“双11一起来抄购物车”——选择想要分享的购物车商品，与好友互相分享。同时，还能在线下找好友当面摇一摇，互看购物车。
不过有网友表示，分享购物车链接仍无法分享到微信、QQ，用户依旧需要将链接转化为“淘口令”再分享。
此前，有消息称，淘宝一键分享购物车开放团队已在测试微信端的群聊、朋友圈等分享路径。这意味着，双11淘宝购物车有望直接分享到微信朋友圈。
站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:10月27日，淘宝正式上线一键分享购物车功能。具体位置为:打开淘宝APP找到购物车，找到上方“双11一起来抄购物车”——选择想要分享的购物车商品，与好友互相分享。同时，还能在线下找好友当面摇一摇，互看购物车。
不过有网友表示，分享购物车链接仍无法分享到微信、QQ，用户依旧需要将链接转化为“淘口令”再分享。
此前，有消息称，淘宝一键分享购物车开放团队已在测试微信端的群聊、朋友圈等分享路径。这意味着，双11淘宝购物车有望直接分享到微信朋友圈。
在有关部门的指导下，互联网平台链接分享之间的隔阂打破了不少，但仍然存在诸多阻碍，而且还有反复”。就在昨天，淘宝购物车分享功能正式上线，在淘宝App点击购物车的页面，就可以看到分享入口。同时有消息显示，淘宝有关团队已对该功能分享到微信进行了内测。但是，根据淘宝App购物车分享页面的操作提示发现，淘宝购物车仍然无法直接分享到微信，链接直接被屏蔽。今年是互联网互联互通政策之后的第一个双11，看起来想打破长久以来
今日早间，有媒体报道称，淘宝将于10月27日上线“双11分享购物车”功能。通过该功能，用户可一键转发自己购物车商品给好友。据科创板日报报道，目前，淘宝一键分享购物车开放团队已在测试微信端的群聊、朋友圈等分享路径。这意味着，双11淘宝购物车有望直接分享到微信朋友圈。
我们获悉，淘宝购物车分享功能于10月27日正式上线。据悉，用户勾选自己想要分享的商品就可以一键分享，摇一摇还能跟好友在线下面对面互相分享购物车。在淘宝APP点击购物车的页面就可以看到分享购物车的入口。此外，双11期间分享购物车还有机会抽中清空购物车，10月31日、11月10日晚上21点开奖。据悉，今年天猫双11依旧保持双节棍”节奏，设置两个预售期和售卖期。在10月20日-10月31日和11月4日-11月10日的两波预售期中，消费者不用
微信屏蔽淘宝购物车分享链接。据中新网报道，10月27日，淘宝正式上线一键分享购物车功能。有消息称28日该功能已被微信屏蔽。
10月18日，快科技获悉，双11期间淘宝购物车有望直接分享到微信朋友圈。我们从多个信源了解到，淘宝的一键分享购物车功能将在10月27日上线，开放团队已在测试微信端的群聊、朋友圈等分享路径。此前，工信部要求互联网平台间实现互联互通，作为新政后的第一个双11，淘宝和微信打通可望给消费者带来更多便利。
淘宝购物车分享到微信朋友圈？这在以前想都不敢想的画面，如今竟然要实现了。今日，我们获悉，双11期间淘宝购物车有望直接分享到微信朋友圈。从多个信源了解到，淘宝的一键分享购物车功能将在10月27日上线，开放团队已在测试微信端的群聊、朋友圈等分享路径。此前，工信部要求互联网平台间实现互联互通，作为新政后的第一个双11，淘宝和微信打通可望给消费者带来更多便利。据悉，目前淘宝正在内测购物车分享”的新功能。该功能将于
此前爆料的淘宝购物车功能已于10月27日正式上线，用户在淘宝APP点击购物车的页面就可以看到分享购物车的入口。用户只需勾选自己想要分享的购物车商品，就可以分享给好友。
淘宝将于10月27日上线“购物车分享”功能。通过该功能，用户可一键转发自己购物车商品给好友。除了上述功能，淘宝还将在本月的21日推出双十一互动游戏。按照以往规则，用户如完成双十一互动游戏则可瓜分20亿红包。
据悉，淘宝正在内测“购物车分享”功能，将于10月27日正式上线。相关报道称，该功能将允许用户将自己的淘宝购物车一键转发给好友。
10月18日消息，我们获悉，目前淘宝正在内测购物车分享”的新功能。该功能将于10月27日正式上线。据悉，该功能可以实现一键转发自己的淘宝购物车，将购物车内的商品分享展示给好友。赶在双11之前，淘宝上线该功能，应是为了方便网友互相抄双11作业了。据悉，今年天猫双11依旧保持双节棍”节奏，设置两个预售期和售卖期。在10月20日-10月31日和11月4日-11月10日的两波预售期中，消费者不用再熬夜，预售时间都提前到晚上8点开始。两个
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