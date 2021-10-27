阴阳师10月27日更新维护公告 秘境召唤特别版开启

阴阳师在10月27日开启了更新维护，此次的更新内容还是比较多的，很多玩家还不清楚更新了什么，下面就来为大家分享一下阴阳师的更新维护公告。

亲爱的阴阳师大人:

为了给大家带来更好的游戏体验，服务器将于10月27日（周三）早上7:30-9:00进行停服维护，如未能按时完成，则开服时间将会顺延。具体更新详情请留意稍后更新公告，或维护结束后至游戏登录界面查看。

维护期间将暂时无法进入服务器进行游戏，给各位带来的不便，敬请谅解，非常感谢大家的支持和理解!（鞠躬）

重要更新

1.妖福乐斗达摩祭

※活动时间:10月27日维护后-11月2日23:59

※山童小妖来祈福活动捣乱了，阴阳师大人们可通过限时趣味战斗捉住这些山童小妖。每日有5次挑战机会，挑战成功一次即可捉住一只山童小妖，挑战失败不消耗次数。

※活动期间总共捉住20只小妖即可获得所有奖励，解锁一次自选SR阶式神急速育成。

※此次自选SR阶式神急速育成仅适用于饴细工之前的所有SR阶式神（包含饴细工）。

※更多活动详情请进入妖福乐斗达摩祭活动界面查看。

2.秘境召唤·特别版开启

※开启时间:10月27日维护后-11月7日23:59

※花费勾玉或魂玉购买秘境召唤符，之后使用秘境召唤符和勾玉即可创建或参与本次召唤队伍。

※本期卡池将更新至SP阶式神绘世花鸟卷。

※参与秘境召唤·特别版可达成「秘境召唤」系列成就，但无法达成「秘境召唤·非酋」系列成就。

※其它具体规则和式神分组请于活动开启后在游戏内查看。

3.万圣节百鬼夜行来临

※活动时间:10月31日0:00-11月2日23:59

※活动期间，百鬼夜行中会出现南瓜小纸人，砸中小纸人可随机获得SP/SSR碎片、SR碎片和达摩素材碎片。

※南瓜小纸人仅在每日前5次百鬼夜行中出现。

4.结界突破·呱太入侵

※活动时间:10月27日0:00-10月31日23:59

※活动期间，每日结界突破刷新后，呱太和胧车会出现并随机占领其他阴阳师大人的结界。每日最多可以挑战3次呱太结界和1次胧车结界。

※挑战呱太结界和胧车结界，可获得勋章和特殊代币「呱太勋章」奖励，并有概率掉落胧车结界卡。「呱太勋章」可用于在「商店」-「杂货铺」-「勋章」兑换活动商品，包括可升级动态头像框「呱太入侵」、五星胧车结界卡等。

※「呱太入侵」头像框进行了更新，阴阳师大人在兑换时可以随机获得更多种类的动态效果了。

※更多活动详情请前往结界突破界面查看。

5.皮肤屋上新!

赤染青鸾，清华月影

※鸩典藏皮肤·青鸾华影上架皮肤商店，欢迎各位阴阳师大人前往购买

※10月27日维护后-11月3日维护前，首周折扣售价88魂玉

11月3日维护后，皮肤恢复原价108魂玉

※皮肤包含以下内容:

全新的动作和技能特效

专属动态头像框--「青鸾华影」

专属语音和音效

专属传记

6.新礼包情报!

※万圣节限时礼

售价:30魂玉

购买后获得:蝠之翼头像框×1，神秘的符咒×3，六星青吉鬼×1，金币×10000

如果已经拥有头像框「蝠之翼」，会转换为动态头像框「蝠之翼·夜影」

限购时间:10月30日0:00-11月1日23:59限购1次

※SP皮肤券补给礼

售价:30魂玉

购买后获得:SP皮肤券×20，金币×50000

限购时间:10月27日维护后-11月2日23:59限购5次

※豪华经验手札礼

售价:188魂玉

购买后获得:经验手札·极×2，经验手札·大×5，金币×666666

限购时间:10月27日维护后-11月2日23:59限购2次

※日常加成补给

售价:18魂玉

购买后获得:体力×60，樱饼×30，100%经验加成1小时，100%金币加成1小时，御魂&觉醒掉落加成1小时

限购时间:10月27日维护后-11月2日23:59每日限购1次

※日常特种补给

售价:30魂玉

购买后获得:御行达摩（碎片）×5，体力×300，金币×50000

限购时间:10月27日维护后-11月2日23:59每日限购1次

※霜月运势礼包

售价:30魂玉

直接获得:头像框「松月寒」，樱饼月卡，插画券×1

如果已经拥有头像框「松月寒」，会转换为动态头像框「松月寒·相伴」;如果已经拥有动态头像框「松月寒·相伴」，会转换为全新动态头像框「松月寒·相依」!

樱饼月卡:每天首次喂食小纸人不消耗樱饼，并且可以额外喂食1次，持续30天

插画券:每张插画券可在插画商店免费兑换一张插画（购买时优先消耗插画券）

每日获得:勾玉×20，体力×20，每日经验和金币+15%

限购时间:11月1日0:00-11月30日23:59

7.姿度上新!

※本期更新:彼岸花。解锁式神的新传记后，将获得全新姿度奖励。部分皮肤不支持姿度替换，敬请大人谅解。

※新传记的解锁需要提升与式神的亲密度。在式神的对应传记进行礼物赠送，亲密度达成时即可解锁。

8.插画商店上新!

首日可享受7折优惠，感兴趣的阴阳师大人可前往选购。

9.「为崽而战」优胜式神援助系统上线!

※使用方法:战斗开始前，点击助战式神头像，可选择助战式神;进入战斗后，再次点击助战式神头像，将会施放对应的助战技能，每场战斗仅可使用1次。

※助战持续时间:10月27日维护后-11月23日23:59

※每日助战次数:20次

※开放场合:探索副本、御魂副本、觉醒副本、妖气封印副本、秘闻副本、结界突破和道馆战斗。

10.召唤屋「四时雅苑」、召唤屋「食之味」和町中皮肤「平安美食祭」加入风姿百物系统，已获得以上外观的阴阳师大人将在维护后首次登录时自动完成对应的风姿任务。

11.大神超鬼王战绩&交友工具上线

※活动时间:10月27日维护后-11月3日10:00

※前往网易大神，来查看往期超鬼王战绩，结交新的好友一起「吃分」吧!

12.「心友同游」周边上新

※海风吹拂，碧浪轻抚。阿修罗与帝释天从天域出发，开启一场海岛萌趣之旅~阴阳师棉花娃娃系列周边将于11月1日正式开启预售，欢迎大人前往周边屋选购~

13.应相关要求，修改了部分插画中的文字样式。

体验优化

1.优化了使用未收录SSR/SP券时的召唤表现，现在大人们在获得未收录式神时可以观赏召唤动画了。

2.优化了同心之兰赠送功能。现在好友在接受后可立即回赠同心之兰。

3.修改「成就」-「爱之言叶」的完成条件为「向五位好友私聊打招呼」，向五位不同的好友私聊任意信息即可完成成就。

4.优化了秘闻副本「山兔大暴走」、「妖刀之秘籍」、「红叶的羁绊」、「河畔童谣」、「荒川之怒」、「伞剑的守护」以及「暴风之巅」的机制描述，使描述更清晰具体。阴阳师大人可在相应秘闻副本进战前界面点击感叹号（帮助）按钮查看优化后的机制描述。

5.「真·八岐大蛇」新增自动准备功能，勾选自动准备后自动保留上回合阵容和绿标操作，式神阵亡后会停止自动准备。

6.优化了阴阳寮集体任务-提交御魂时长按操作的选中规则。

7.增加了SR阶式神典藏皮肤在未获得时，可使用特写功能的支持。

8.新增SR阶式神饴细工传记语音。

问题修正

1.修复了SP阶式神绘世花鸟卷的召唤物「浮生画影」在以下情形下异常存在的问题:

※自身与目标处于阴阳师神乐「召唤·续命」状态下被击杀时;

※自身与目标处于阴阳师八百比丘尼「占卜之印」状态下被击杀时。

2.修复SSR阶式神鬼切在部分情况下触发被动效果时特效异常问题。

3.修复了SR阶式神日和坊在部分情形下「滋养」复活效果异常的问题。

4.修复了SR阶式神小松丸在部分情况下「胆怯」效果异常的问题。

5.修复点击新手教学任务前往按钮后概率发生界面卡死的问题。

6.修复了探索副本在组队界面开启「固定阵容」开关时，进入副本「自动轮换」开关不互斥的问题。

7.修复了逢魔战斗中御魂加成描述过长时会显示不全的问题。

8.修复了桌面模拟器中SP阶式神缚骨清姬背景显示异常的问题。

9.修复了SR阶式神饴细工在部分情形下，「苦中作甜」替友方目标承受伤害效果异常的问题。

平安京施工计划

1.优化了SSR阶式神大岳丸典藏皮肤「琥珀龙魂」、皮肤「铃鼓守心」的坐姿动作表现。

2.迭代了SR阶式神烟烟罗觉醒前和觉醒后的模型表现。

3.迭代了N阶式神提灯小僧的模型表现。

技能调整

1.SP阶式神骁浪荒川之主技能调整

※「屹立不倒」效果调整为:无法触发复活效果，无法被复活，无法被占位。使全体友方减伤10%，每300点初始攻击额外提供1%减伤，额外减伤至多不超过30%。死亡后以灵魂姿态继续存在，行动时海浪振动对敌方全体造成友方式神总初始攻击20%的伤害。（该攻击至多不超过自身初始攻击的120%;该伤害不触发携带者以及敌方的御魂效果、唯一效果）。

※「川怒」技能效果调整为:阵亡时，身躯屹立不倒，直到战斗结束。（唯一效果）任一友方受到伤害时，若该次伤害超过其生命上限30%，增加50%行动条并解除1个控制效果。每回合最多触发1次。【施放】获得1层海怒。友方获得屹立不倒的减伤效果，维持1回合。

※「川怒」技能升级效果调整:

Lv.2:海浪振动造成伤害提升至友方式神总初始攻击22%。

Lv.5:海浪振动的伤害系数为前1次的120%（系数增加至多5次）

本次调整，将对所有拥有骁浪荒川之主的阴阳师大人通过邮件进行补偿（邮件有效期14天，请大人们及时领取）:

※每拥有1个6星骁浪荒川之主，补偿六星式神转化符×1。

※每拥有1个5星骁浪荒川之主，补偿五星式神转化符×1。

※每拥有1个升级过技能的骁浪荒川之主，不论星级，根据其技能升级次数，补偿对应数量的御行达摩，上限3个。