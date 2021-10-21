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李国庆称直播带货帮顾客省了一个亿 人生将要开始起飞

2021-10-21 17:45 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月21日 消息:最近，当当创始人李国庆开始在抖音直播，卖起了酒。根据新榜数据显示，李国庆近30日直播销售额为2332.6万、平均每场直播4小时场均销售额为212.05万、近11场直播中累计观看人数707.2万。

李国庆，当当

李国庆称通过直播，自己收货了近2千万粉丝，也帮自己的顾客省了1个亿。李国庆称对自己很有信心，并表示自己重回百货江湖不是吹的，要开始起飞了。

此前，李国庆曾因在直播间晒别在裤腰带上得当当公章上热搜，直言为了直播，他把自己搭进去了。

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    ​李国庆 ​当当 ​直播

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