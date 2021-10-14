DNF地下城采矿大亨活动攻略 地下城采矿大亨怎么玩

DNF在10月14日开启了地下城采矿大亨的活动，很多玩家还不清楚这个活动到底怎么玩，下面就来为大家分享一下攻略。

活动时间 :2021年10月14日维护后~2020年11月18日维护前

奇怪的监工机器人兰迪来到了赛丽亚的房间中，它在地下城中发现了特别的矿产，于是，这一次我们需要使用追击者们去采矿啦!

采矿为放置类，我们需要派遣各种追击者去采集兰迪晶炭，但是收集采好的兰迪晶炭就必须自已动手啦~ 另外每个地图每天还有5次机会可以采集到对应的特别矿石用于兑换奖励，不要错过哦~ 在1~5号地图可以采集到兰迪的引导石，在6~10号地图可以采集到兰迪岩。





但是初始的追击者采矿速度不快，要怎么办呢?那么就要为追击者升级了。追击者只能分别进行升级，升级时需要消耗采集到的兰迪晶炭，最多可以升级到9级，升级可以提升追击者的采矿速度。 追击者无法生产。只会追着矿石工厂的升级而增加数量。





这一次，有10张地图可以供冒险家采集兰迪晶炭，不过一开始就只有1号地图可以采集，后续地图需要将前一张地图的工厂升级到最高后，再花费兰迪晶炭解锁。 解锁新地图后，会自动在新地图内建造1级矿石工厂和4只1级追击者。 在开放大量地图之后，还可以用一键领取收取所有地图的矿产。





矿石工厂是暂时存放采集到的兰迪晶炭的地方，需要我们定时去收集，如果矿石工厂放满了兰迪晶炭不收集的话，追击者就没法继续采集兰迪晶炭了。 升级矿石工厂可以提升存储的兰迪晶炭的数量及工厂里采矿的追击者的数量，矿石工厂每提升1级，就会新增1只1级追击者，并提升最大存放数量，高级的地图的工厂最高等级也会上升。 另外在矿石工厂中还可以购买有时限的BUFF，提升追击者的采矿效率!（三种BUFF效果可叠加，BUFF效果结束前无法再次购买。）





除了采矿外，还可以使用熔炉，冒险家可以在熔炉中消耗采集到的1000个兰迪晶炭进行熔炼，有机率获得以下奖励中的一种，每天最多可以熔炼5次，开放6号地图后每天可熔炼10次。





另外活动中还有每日任务和限定任务可以完成，完成后可以获得兑换奖励的兰迪硬币。 限定任务每个阶段都是一个新任务，完成后就可以获得奖励。





熔炼后可获得奖励列表 兰迪晶炭 x1250 兰迪晶炭 x1500 兰迪晶炭 x1750 兰迪晶炭 x10000 成长胶囊10%（Lv50~99） 复活币礼盒（1个） 闪亮的雷米援助礼盒（5个） [期限]时间引导石礼盒（100个） 一次性增幅器 一次性增幅器礼盒（10个） 纯净的黄金增幅书1个



任务种类 任务 每次奖励 每日任务 开始采矿 兰迪硬币 10个 每日任务 购买一次buff 兰迪硬币 10个 每日任务 获得3次矿石 兰迪硬币 10个 每日任务 获得3次特产 兰迪硬币 20个 限定任务 解锁1，3，5，7，9个地图 兰迪硬币 50个 限定任务 升级机器人 18，42，72，108，150，198，252， 312，378，450次 兰迪硬币 50个 限定任务 升级工厂 1，4，9，16，25，36，49，64，81， 100次 兰迪硬币 50个

可以在使用在活动中获得的兰迪岩、兰迪的引导石和兰迪硬币在赛丽亚旅馆中NPC监工机器人兰迪处兑换奖励。

道具名 详细内容 购买价格 账号购买限制 希洛克回归之箱 使用后， 可以选择1件希洛克史诗装备， 将其随机变更为相同部位的其他希洛克史诗装备。 变更时， 不会出现与所选装备相同的装备， 且不会保留材质转换效果。 400兰迪岩 1个 [呜~又要加班啦~]表情礼盒 开启后， 可以获得1个[呜~又要加班啦~]表情。 50兰迪岩 1个 [我不干了!]表情礼盒 开启后， 可以获得1个[我不干了!]表情。 50兰迪岩 1个 [期限]时间引导石礼盒 （30个） 开启后， 可以获得30个[期限]时间引导石。 获得的[期限]时间引导石无法交易， 并将于2021年11月18日凌晨6点删除。 10兰迪的引导石 - [你不要过来啊!]表情礼盒 开启后， 可以获得1个[你不要过来啊!]表情。 100兰迪的引导石 1个 [人类的时代要结束了]表情礼盒 开启后， 可以获得1个[人类的时代要结束了]表情。 100兰迪的引导石 1个 绝望矿石 （100个） 开启后， 可以获得100个绝望矿石。 100兰迪硬币 每周2个 实验型增幅器礼盒 （4个） 开启后， 可以获得4个实验型增幅器。 实验型增幅器使用后， 可以增幅所选装备， 且不消耗矛盾的结晶体和金币。 只能用于增幅+6及以下的装备。（可用于Lv1~100的装备） 50兰迪硬币 每周1个 纯净的增幅书 使用后，可以定向扭转装备的异次元属性（只能用于增幅）。 只有Lv55以上的稀有及以上装备才可以使用;不可用于感染了异界气息的装备和强化后的装备。 150兰迪硬币 2个 兰迪宠物礼盒 开启后， 可以获得1个[兰迪]宠物。 获得的宠物没有属性。 100兰迪硬币 1个 兰迪宠物宝珠礼盒 开启后， 可以获得1个兰迪宠物宠物宝珠。 [可选择的宝珠属性] Buff技能Lv+1。 500兰迪硬币 1个 [活动]黑色大地指向仪礼盒 开启后， 可以从黑色大地指向仪、 破碎的黑色大地指向仪 （引导/小队地下城入场材料） 中选择获得1个。 （黑色大地指向仪、 破碎的黑色大地指向仪于每周六凌晨6点删除） 25兰迪硬币 每周2个 [活动]净化之圣物自选礼盒 开启后， 可以从净化之圣物、 纯洁之圣物、 小型净化之圣物 （引导/小队地下城入场材料） 中选择获得1个。 （净化之圣物、 纯洁之圣物、 小型净化之圣物于每周六凌晨6点删除） 15兰迪硬币 每周2个 [活动]卢芙松的圣者遗物礼盒 开启后， 可以从卢芙松的圣者遗物、 小型卢芙松的圣者遗物 （引导地下城入场材料） 中选择获得1个。 （获得的卢芙松的圣者遗物、 小型卢芙松的圣者遗物于每周六凌晨6点删除） 10兰迪硬币 每周2个 冒险家恢复药剂 使用后，恢复30%HP与MP，解除所有异常状态，无Lv限制。 与闪亮的雷米援助共享冷却时间。 5兰迪硬币 - 成长胶囊 （10百分比） 使用后， 增加10%的经验值。 Lv50~99可以使用。 熔炉的精炼中随机获得 无法购买 复活币礼盒 （1个） 使用后， 补充1个复活币。 熔炉的精炼中随机获得 无法购买 闪亮的雷米援助礼盒 （5个） 开启后， 可以获得5个闪亮的雷米援助。 熔炉的精炼中随机获得 无法购买 [期限]时间引导石礼盒 （100个） 开开启后， 可以获得100个[期限]时间引导石。 获得的[期限]时间引导石无法交易， 并将于2021年11月18日凌晨6点删除。 熔炉的精炼中随机获得 无法购买 一次性增幅器 使用后， 可以增幅所选装备， 且不消耗矛盾的结晶体和金币。 熔炉的精炼中随机获得 无法购买 一次性增幅器礼盒 （10个） 开启后， 可以获得10个一次性增幅器。 熔炉的精炼中随机获得 无法购买 纯净的黄金增幅书 使用后， 可以定向扭转装备的异次元属性 （无法选择与之前相同的属性）， 并随机增幅到+3~+6之间， 但会覆盖该装备原有的强化/增幅等级。 未净化的装备无法使用该道具。 (只有Lv55及以上/稀有及以上的装备， 才能使用此增幅书!) 熔炉的精炼中随机获得 无法购买

采矿大亨奖励表情与宠物展示

















