特斯拉美国官网上架宠物坐垫 售价135美元起

站长之家（ChinaZ.com）10月6日 消息:近日，特斯拉美国官方上架了一款宠物坐垫，Model X版本售价为135美元，Model S/3/Y版本售价为145美元。
据悉，该商品尚未在中国官网上架。
该商品描述显示，宠物衬垫是专为特斯拉汽车第二排设计的一体式宠物套，采用了一种透气的绗缝羊毛材料，配备了耐用的防水吊床式宠物衬垫，以防止爪子、污垢、宠物毛发和任何意外的口水。
站长之家（ChinaZ.com）10月6日 消息:近日，特斯拉美国官方上架了一款宠物坐垫，Model X版本售价为135美元，Model S/3/Y版本售价为145美元。
据悉，该商品尚未在中国官网上架。
该商品描述显示，宠物衬垫是专为特斯拉汽车第二排设计的一体式宠物套，采用了一种透气的绗缝羊毛材料，配备了耐用的防水吊床式宠物衬垫，以防止爪子、污垢、宠物毛发和任何意外的口水。
今天，特斯拉CEO马斯克晒出了特斯拉刚刚创造的速度记录。马斯克介绍，刚刚特斯拉Model S Plaid在纽博格林赛道创下了量产电动汽车的世界官方速度记录。马斯克强调，这台特斯拉Model S Plaid没有任何改装，车子直接来源于工厂。据悉，Model S Plaid搭载三台驱动电机，采用四轮驱动形式，在EPA工况下，续航里程达到628公里，最大功率超过750kW（1020Ps），0-100km/h加速时间仅需2.1秒，0-1/4英里（即0-400米）加速时间小于9秒，最高时
9月23日消息，据国外媒体报道，由于Model3的离地间隙不足，Model Y可能是首款进口到印度的特斯拉汽车。
今天，“世界互联网大会乌镇峰会”在浙江嘉兴的乌镇开幕，本届大会集中呈现了互联网技术最新成果，聚焦数字赋能、共创未来。
本次调整的是双电机全轮驱动车型，其中长续航版的NEDC综合工况续航里程由此前的594km提升至640km，售价保持34. 79 万元不变；Performance高性能版的NEDC综合工况续航里程由此前的554km提升至566km，售价保持38. 79 万元不变。售价为27. 60 万元的标准续航版并不在此次调整之列，其NEDC综合工况续航里程为525km。
马斯克近日通过推特否认了将要在俄罗斯建设工厂的传闻，但他同时也暗示，特斯拉的确正在寻找新的建厂地址。
作为全球销量最高的电动车企，特斯拉在全球都已展开布局。目前特斯拉已经建设四大超级工厂，分别位于美国内华达州、纽约，以及中国上海和德国柏林。不过即便如此，特斯拉在全球的销量依然是供不应求，中国上海工厂，在满足不了中国市场需求的情况下，仍然向海外出口。为此，特斯拉还可能将会建设新工厂扩大产能。日前，有马斯克的粉丝在推特上向马斯克询问，特斯拉计划在俄罗斯建设超级工厂的媒体报道。该报道援引俄罗斯政府未具名
据国外媒体报道，近日，特斯拉CEO埃隆·马斯克在2021年世界互联网大会开幕式上证实，特斯拉将加大在中国的投资和研发力度。
9月14日消息，据报道，马斯克宣布其全自动驾驶测试版FSD Beta将更加拟人化， FSD Beta 10.1甚至能够做到在车辆遭遇紧急状态时启动快速倒车操作。FSD Beta旨在最终取代合格的人类司机。虽然目前的高级驾驶辅助系统仍有很大的改进空间，但FSD Beta 10比之前的版本将更加自信，运行起来更为流畅。FSD Beta 10.1紧急倒车功能将提升车辆应对十字路口的执行能力，并提升车辆在无保护左转期间的机动性。和马斯克此前表示一样，倒车操作是?
据autoevolution报道，印度的电动汽车市场，就像世界其他地方一样，正处于一个快速上升的趋势。目前印度市场由塔塔Tigor电动车或塔塔Nexon电动车等国内车型主导，但很多人愿意为那些来自国外的更好的电动车多付一点钱。
还记得去年十一，Model 3的一波降价让多少人高呼割了韭菜”，今年国庆第一天，特斯拉又搞事情了。10月1日，从特斯拉官网获悉，Model Y部分车型的续航提升，售价不变，此次变动涉及长续航版以及Performance高性能版。具体来看，特斯拉Model Y长续航版的续航里程由此前的594km增至640公里，售价34.79万元人民币。与老款车型相比，其在售价不变的基础上，电机功率、电池容量及续航里程均有上涨。信息显示，特斯拉Model Y长续航版为双?
9月26日，2021世界互联网大会开幕。特斯拉CEO埃隆马斯克发表视频演讲时表示，特斯拉已经在中国建立数据中心，所有数据都会储存在中国。马斯克称，数据安全是智能联网汽车成功的关键，特斯拉乐见相关法律法规出台，加强数据管理。他表示，特斯拉已经在中国建立了数据中心，用来存储中国业务产生的所有数据，包括生产数据、销售数据、服务数据和充电数据等。所有个人身份信息都安全地存储在中国国内，不会转移到海外。只有在需要从海
受芯片的影响，全球汽车都遭遇了不小的冲击，特斯拉也不例外。前段时间，特斯拉表示受原材料短缺的影响，特斯拉先是涨价，然后又停线待产。不过，在制定今年的销售目标时，都没有预料到这一意外事件。而今，为了完成此前制定的销售目标，特斯拉不得不付出更多的努力来确保交付。日前，据报道，特斯拉的一封内部邮件显示，马斯克表示这次季末的交付高峰期异常地高，因为我们在本季初遭受了极其严重的零部件短缺。他敦促员工苦干实干
凤凰网科技讯 北京时间9月10日消息，内部邮件显示，特斯拉公司CEO埃隆马斯克(Elon Musk)已在周三要求员工“玩命”(go super hardcore)交付，以弥补公司在本季度初遭遇的生产挑战，“确保交出一个漂亮的Q3交付量数据”。马斯克在邮件中称：“这一次季末交付潮会异常高，因为和整个行业一样，我们在本季度稍早时候遭遇了极度严峻的组件短缺问题。特斯拉生产了许多缺少组件的车，后期需要补上。这会是特斯拉历史上最大的一次(季末)交?
致力于将“Full Self-Driving”软件开发的特斯拉，一直努力让参与者签署保密协议（NDA）。然而公司首席执行官伊隆·马斯克周二表示，这么做可能毫无必要。在昨日的 2021 Code Conference 大会上，他声称目前网络上已有许多分享测试版软件实际运行状况的视频，似乎几乎无人原意遵守保密协议。马斯克的原话是：—— 我不知道为何有保密协议，大家似乎根本不会听我的，且无论怎样都会无视它。——“I don’t know why there’s an NDA
凤凰网科技讯北京时间9月28日消息，特斯拉上周末宣布激活车辆上的“请求”按钮，点击该按钮，车主能申请加入特斯拉FSD软件的测试活动。FSD测试在某种程度上可以说是公关活动，它表现越好，特斯拉在监管机构的印象就越好。这还是一个营销活动，FSD在现实世界的表现越好，乐意掏钱购买的车主就会越多。在周末发送的一封电子邮件中，CEO埃隆马斯克(Elon Musk)称9月份最后一周将是特斯拉“最紧张的交付周”。马斯克对员工为提高交付量?
据国外媒体报道，在每一季度末最后几周有动员员工加快交付电动汽车传统的特斯拉CEO马斯克，已再次动员员工，要求他们加快交付。从外媒的报道来看，马斯克是在当地时间周四动员员工加快交付的，已有多家外媒获得了马斯克发给员工的内部邮件。
?马斯克是在回应一位电动汽车爱好者在推特上发布的一篇帖子。这篇帖子指出，今天几乎所有的电动汽车电池生产都是由亚洲公司完成的，其中很多都是在中国完成的，并分享了一份来自SNE Research的信息图表。SNE Research的信息图表显示全球十大电池制造商都在亚洲，中国占据全球电动汽车电池市场的44.1%份额。中国电池制造商宁德时代是电动汽车电池制造的领跑者，拥有32.5% 的市场份额。除了特斯拉，宁德时代也是大众汽车公司、本田汽
据外媒报道，两年前，特斯拉开始在传奇的纽伯格林测试赛道上测试他们当时正在开发的特斯拉Model S Plaid，尽管存在一些问题，该公司仍乐观地认为它能够击败所有竞争者。然而特斯拉从未公布过任何官方的圈速，但现在情况似乎有所改变，埃隆·马斯克在Twitter上发文称，特斯拉在纽伯格林赛道创造了EV的世界纪录。当然，7:30仍比承诺的7:20甚至7:05的时间要逊色一些，但马斯克表示，这些只是一个开始，并且是在一辆完全未经改装的特斯
前段时间，因为薛定谔的刹车”，特斯拉频上热搜。特斯拉也让一众车迷朋友，成功关心起了自己家的刹车问题。不过，日前，有外国网友上传的一段视频，又让不少人感到迷惑。视频中，这辆特斯拉Model Y疑似在进行测试，高速状态下，这辆Model Y通过了一块平面板件，可此时车辆出现了失稳的情况。车辆的悬架来回上下弹跳，刹车疑似也出现了制动故障。可以清楚听到车辆刹车时，轮胎与地面摩擦的惨叫声”，即便如此，随着最后砰”的一声，
外媒日前刊文称，虽然是各自领域的翘楚，但特斯拉汽车和iPhone却大有老死不相往来的意思。除苹果CEO蒂姆库克（Tim Cook）和特斯拉CEO埃隆马斯克(Elon Musk)的个人恩怨外，特斯拉担心苹果日后成为竞争对手是一个重要原因。
凤凰网科技讯 10月8日晚间消息，微信针对后台反复读取用户相册回应称，iOS系统为App开发者提供相册更新通知标准能力，相册发生内容更新时会通知到..
民用无人机早就不是炫技的绣花枕头，实际上在不少工业场景中都有了自己应用的一席之地。据媒体报道，美国宾州日前披露一起案件，当地电网公司用于..
国庆期间送手机又送最热门的环球影城门票，还能与明星互动?这些，你在vivo短视频平台都可以实现!在刚刚结束的国庆七天乐期间，vivo短视频平台联合..
2021 年9 月 22 日，上海 — Micron Technology， Inc.(美光科技股份有限公司，纳斯达克代码:MU)近日荣登《财富》杂志及卓越职场 (Great Place to..
今日，《英雄联盟》正版5V5 MOBA竞技手游《英雄联盟手游》正式开启了不删档测试。不过就在公测首日，有玩家反馈称，在游戏中遇到了一些Bug，对此，..
10月8日晚间消息，有来自日本的爆料人称，苹果计划明年春季发布iPhone SE 3。新款机型在外形尺寸方面和现款保持一致，但比较重要的变化在于加入5G..
继前不久陷入使用过期原料”争议一度登上微博话题热搜后，网红饮品茶百道再度遭遇负面。据媒体报道，10月6日浙江宁波一顾客投诉称，从慈溪一家茶百..
千呼万唤，《英雄联盟手游》不限号、不删档测试于今日正式开启，与此前不同，本次终于开放iOS设备测试。不过，在开启测试后，部分玩家在游戏中遇到..
去年，特斯拉在上海建设超级工厂的速度令人惊叹，其中除了特斯拉方面施工迅速之外，还包括许多政策的放开，比如贷款政策。据悉，特斯拉在2019年宣..
凤凰网科技讯 10月8日消息，OPPO广东移动通信有限公司（以下简称“OPPO”）与夏普股份有限公司(以下简称“夏普”) 宣布达成专利交叉许可协议及合作..
【TechWeb】10月8日消息，据国外媒体报道，摩根大通进行的一项调查显示，iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max是希望升级到新iPhone或转换到iPhone阵..
【TechWeb】10月8日消息，友达光电公布2021年9月自行结算合并营收为新台币330.0亿元，较上月增加0.9%，较去年同期增加26.5%。累计2021年第三季合并..
凤凰网科技讯 10月8日消息，OPPO广东移动通信有限公司（以下简称“OPPO”）与夏普股份有限公司(以下简称“夏普”) 宣布达成专利交叉许可协议及合作..
今年国内的性价比神机”中，Redmi K40系列必然占据一席之地，其不仅搭载了热门的骁龙870+骁龙888组合，还补足了以往在屏幕上的短板，并且还配备了..
10月8日消息，今日，Redmi手机官方宣布，MIUI 12.5增强版第二批稳定版今日开始逐步推送。MIUI项目经理陈超在小米社区表示，目前稳定版内测已经发布..
10月8日消息，realme副总裁徐起预告，realme即将发布新机，而且设计会有新惊喜。realme中国区营销总监@柒柒spring透露，这是一次前无古人后无来者..
最近Intel CEO帕特基辛格在媒体采访中左右开弓，针对CPU方面，高喊Intel回来了，AMD的时代要结束了，另一方面在显卡领域，基辛格也对NVIDIA喊话，..
【TechWeb】10月8日消息，企查查信息显示，9月29日，北京福旺房地产经纪有限公司发生工商变更，新增北京好房有幸信息技术有限公司为股东，持股100..
【TechWeb】企查查APP显示，9月29日，融信云（北京）数字科技有限公司成立，法定代表人为燕志珍，注册资本500万元人民币，经营范围包含：电脑动画..
经过多年发展，目前我国网络设备品牌商较为集中，思科、新华三、华为、星网锐捷等通信设备行业知名品牌商占据了八成以上的市场份额。网络设备制造..