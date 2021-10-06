特斯拉美国官网上架宠物坐垫 售价135美元起

前段时间，因为薛定谔的刹车”，特斯拉频上热搜。特斯拉也让一众车迷朋友，成功关心起了自己家的刹车问题。不过，日前，有外国网友上传的一段视频，又让不少人感到迷惑。视频中，这辆特斯拉Model Y疑似在进行测试，高速状态下，这辆Model Y通过了一块平面板件，可此时车辆出现了失稳的情况。车辆的悬架来回上下弹跳，刹车疑似也出现了制动故障。可以清楚听到车辆刹车时，轮胎与地面摩擦的惨叫声”，即便如此，随着最后砰”的一声，