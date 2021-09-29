阴阳师体验服9月29日更新维护公告 夜行荒河活动开启

阴阳师体验服在9月29日开启了更新维护，此次的更新内容还是活动为主，很多玩家还不清楚更新了什么内容，下面就来为大家详细的介绍一下。

亲爱的阴阳师大人:

为了给大家带来更好的游戏体验，抢先体验服、安卓体验服的服务器将于9月29日（周三）早上7:30-9:00进行停服维护，如未能按时完成，则开服时间将会顺延。具体更新详情请留意稍后更新公告，或维护结束后至游戏登录界面查看。

维护期间将暂时无法进入服务器进行游戏，给各位带来的不便，敬请谅解，非常感谢大家的支持和理解!（鞠躬）

下次公告更新时间为10月12日，下次维护时间为10月13日，请大人悉知。

温馨提示:体验服更新的测试内容、节奏与正式服更新的外放内容、节奏将不完全等同，我们希望持续提供优质内容，并通过测试不断优化游戏体验，感谢大人们的关注。

重要更新

1.夜行荒河

*活动时间:10月4日-10月17日每日10:00-23:00

*参与条件:15级及以上阴阳师大人

*活动内容:活动期间，阴阳师大人可以通过庭院地藏像参与夜行荒河玩法，其中每日13:00-15:00和21:00-23:00为100人模式的夜行荒河，其余时间为16人模式的夜行荒河。

*活动奖励:

每周前10次参加夜行荒河，可以获得高星结界卡、神秘的符咒等丰富的奖励，10次后仅可获得金币奖励，其中100人模式和16人模式共享次数。

100人模式下参与夜行荒河除了基础奖励之外还会额外获得夜行荒河积分。夜行荒河积分将会在下周一时结算，根据夜行荒河所达到的段位通过邮件的方式发送奖励。夜行荒河最高段位为6段，夜行荒河积分与斗技积分共享积分奖励，即仅发送高分一方的奖励。夜行荒河达到6段时，还会额外获得头像框'夜行荒河'，头像框持续时间为1周。

2.一寮同心——携手寮友筑家园

*活动时间:9月29日维护后-10月26日23:59

*一寮同心，携手共筑!9月29日维护后-10月12日11:59，各位阴阳师大人可通过探索副本、觉醒副本等指定任务收集同心徽章并捐赠给个人绑定的阴阳寮，捐赠可获得小额金币奖励，并推进寮秘宝的解锁进度。

*10月12日12:00-10月26日23:59，各位大人可根据寮秘宝解锁进度领取对应奖励，更有机会获取御行达摩以及神秘的符咒!

*详情请前往庭院'地藏像'-'活动'-'一寮同心'查看。

3.笼目祈愿——笼目鸟皮肤返场

*活动时间:9月29日维护后-10月5日23:59

*活动期间，通过庭院右侧小纸人的活动入口进入活动。阴阳师大人每日获取60点花合战的花札经验可免费祈愿1次，当日未祈愿的免费祈愿次数不可累计，大人请及时进行祈愿。

*每次祈愿必得1个奖励，且祈愿奖励不会重复获得，祈愿奖励包含面灵气皮肤'笼目鸟'、'神秘的符咒'等道具。

*更多的活动规则，请前往活动界面查看。

4.招福，秘魂屋打折

*活动时间:10月6日0:00-10月12日23:59

*活动内容:活动期间，商店-秘魂屋每日前十次购买8折，并且每日可免费刷新30次。

5.时运，周末御魂自选

*活动时间:10月2日0:00-10月3日23:59

*活动期间的周六、周日，'八岐大蛇'副本的御魂掉落种类可以自由选择。

*每个加成效果的御魂中只能选择1种，共可选择4种御魂。

*每天可享受120次时运效果，次数用尽后恢复常规掉落。

*御魂种类在每天选定后，可以多次更改。

6.花合战·神无月

*活动时间:10月6日8:00-11月3日8:00

*活动期间，阴阳师大人们可以通过完成各式各样的任务来获得花札经验，从而提高自己的花札等级。

*随着花札等级的提升，阴阳师大人们可以获得大量丰厚的奖励。

*购买墨染花札，更可解锁雪童子皮肤·傲雪凌墨等超值奖励!

*更新客岁花札及商店:

阴阳师大人们可以在'花合战'-'商店'界面，购买客岁花札，购买后花合战等级每提升1级，即可获得一个'花合礼币'，每期花合战最多获得50个礼币。

'花合礼币'可以在商店中购买对应月份的往期皮肤，本期为神无月，大人们可以使用花合礼币购买久次良限定返场皮肤·海祭铃火。

7.新礼包情报

*豪华加成补给

售价:168魂玉

购买后获得:御魂&觉醒掉落加成6小时，体力×1800，金币×100000

限购时间:9月29日维护后-10月7日23:59限购5次

*豪华体力补给

售价:648魂玉

购买后获得:体力×9800，随机六星御魂×10，金币×500000

限购时间:9月29日维护后-10月7日23:59限购5次

*瑞龙吟限时礼

售价:30魂玉

购买后获得:瑞龙吟头像框×1，神秘的符咒×3，金币×50000

如果已经拥有头像框'瑞龙吟'，会转换为动态头像框'瑞龙吟·曜行'

限购时间:9月29日维护后-10月7日23:59限购1次

*特惠育成礼

售价:188魂玉

购买后获得:御行达摩×1，五星奉为达摩×1，四星奉为达摩×1，金币×100000

限购时间:9月29日维护后-10月5日23:59限购2次

*日常加成补给

售价:18魂玉

购买后获得:体力×60，樱饼×30，100%经验加成1小时，100%金币加成1小时，御魂&觉醒掉落加成1小时

限购时间:9月29日维护后-10月5日23:59每日限购1次

*特惠勾玉礼

售价:5魂玉

购买后获得:勾玉×66

限购时间:10月6日0:00-10月12日23:59限购1次

*日常补给礼

售价:18魂玉

购买后获得:体力×300，樱饼×30，金币×30000

限购时间:10月6日0:00-10月12日23:59每日限购1次

*日常特种补给

售价:30魂玉

购买后获得:御行达摩（碎片）×5，体力×300，金币×50000

限购时间:10月6日0:00-10月12日23:59每日限购1次

*祈愿券礼盒

售价:10魂玉

购买后获得:祈愿券×1，金币×1000

限购时间:9月29日维护后-10月5日23:59限购8次

*神无月运势礼包

售价:30魂玉

直接获得:头像框'枫语月'，樱饼月卡，插画券×1

如果已经拥有头像框'枫语月'，会转换为动态头像框'枫语月·相伴';如果已经拥有动态头像框'枫语月·相伴'，会转换为全新动态头像框'枫语月·相依'!

樱饼月卡:每天首次喂食小纸人不消耗樱饼，并且可以额外喂食1次，持续31天

插画券:每张插画券可在插画商店免费兑换一张插画（购买时优先消耗插画券）

每日获得:勾玉×20，体力×20，每日经验和金币+15%

限购时间:10月1日0:00-10月31日23:59

8.全平台新区'相闻秋歌'集结即将开启

*全平台新区'相闻秋歌'的集结将于10月6日10:00开启，通过游戏开始画面左下角的'新区集结'按钮即可打开集结界面参与活动。

*集结期间，预约抽卡获得SSR的概率提升为3%，每日可进行一次免费预约十连抽，首次十连抽必得SP/SSR。

*当总集结人数达成10万/30万/50万/80万/100万的要求后，新区开启后在新区创建角色的阴阳师大人均可获得对应的丰厚奖励，具体规则请参阅界面内的详细说明。

*奖励内容如下:

10万:神秘的符咒×1，体力×100

30万:皮肤券×100，金币×5000

50万:勾玉×100，50%经验加成（3天）

80万:神秘的符咒×2（连续发5天）

100万:招福达摩×3，奉为达摩×2，御行达摩×1，雪女皮肤·月见之樱×1

*在集结阶段绑定手机的阴阳师大人，可以在新区开启时收到短信提醒，及时入驻新区。

*新区集结期间可以提前预约一位前辈，新服开启后进入平安京，会以邮件的形式通知预约的前辈。完成前辈之守护对应任务，即可获得随机SSR等丰厚奖励!

*新区集结小程序及H5页面现已上线，阴阳师大人在小程序或H5页面内绑定手机后，无需下载客户端，即可进行预约抽卡、预约前辈等操作。小程序及H5页面内预约信息为临时数据，需要同步至客户端内账号方可生效。

*当阴阳师大人在客户端新区集结界面绑定的手机号，与小程序和H5界面内绑定的手机号相同时，小程序和H5内的预约信息才会同步到客户端内对应的账号。

*阴阳师大人需要在新区集结期结束前，下载客户端，在新区集结界面内绑定对应手机号进行新区预约，同步小程序和H5页面内的预约信息，否则预约奖励会丢失，请阴阳师大人留意。

9.阴阳师×龙魂 玉藻前BJD预售开启

*预售首发期:9月28日20:40-9月30日23:59

*9月28日20:40-9月30日23:59在游戏周边屋内购买，最高可享直降490元福利!

*10月1日0:00-10月7日23:59期间下单，享直降350元福利!

*10月8日0:00-11月17日23:59期间下单，享直降140元福利!

平安京守护者（签到500天及以上）可享守护者特权，更多活动信息可前往各周边平台查看~

10.食灵手办 '魂心本味'预售开启

*预售首发期:9月28日《绮遇周边赏》活动开启-10月12日23:59

*10月4日23:59前在庭院领券，预售首发期最高可享直降600元福利，购买典藏版还将获得限定手办展示盒'魂心本味'!

*10月13日0:00-10月27日23:59期间下单，享直降300元福利!

*预售期间购买即赠动态头像框、动态表情包、徽章礼盒以及精美挂画。更多活动信息可前往各周边平台查看~

11.未成年保护声明

根据国家新闻出版署发布的相关通知，为引导未成年人健康游戏，近期未成年玩家登录游戏将受到以下限制:

*未成年人无法体验游戏的日期:

9月26日（星期日/工作日）

9月27日~9月30日（星期一至星期四/工作日）

10月9日（星期六/工作日）

*未成年人可以在当日20:00~21:00体验游戏的日期:

10月1日~10月7日（国庆节假期）

10月8日（星期五）

10月10日（星期日）

体验优化

1.生贺周活动调整:

*原定于9月28日21点10分进行的周边日锦鲤抽奖，延期到9月29日19点36分（直播结束后）进行。9月29日19点35分前，购买周边日主推商品依然可以享受周边日特惠折扣，且可获得'锦鲤抽奖码'。

*每日任务中，'今日累计观影达10分钟'调整为'今日累计观影达1分钟'。

*每日任务中，'人数大于1的房间内放1次烟花'调整为'任意房间内放1次烟花'。

*成就任务中，由于直播问题，'19点直播中参与弹幕抽奖X次'和'19点直播中答题X次'进度次数计数（补偿）+1。

2.夜行荒河优化:

*式神会穿戴阴阳师大人拥有的皮肤。

*新增道具:技能升级卷。购买后可将本场夜行荒河中所有式神的技能升到满级。

*开局选择式神的数量从5上升到7，可选择所有式神的数量从9上调至11。

*新增夜行荒河相关花合战任务。

*击败敌人后放弃获得式神和增益效果时不再奖励额外属性，而是变为每当击败敌人后就会获得额外属性，并且额外属性的值由1%提升至3%。

3.优化了'平安美食祭'活动商店界面的商品价格显示。

4.新增了SSR阶式神'雪童子'的部分点触语音。

5.优化了桌面模拟器扫码登录的体验，现在扫码后可以选择想要登录的平台。

6.优化了式神录中亲密度礼物的获取途径说明。

7.优化了'成就'-'见闻'中主线故事剧情成就的进度显示。

8.优化了阴阳寮解散通知邮件中的文本说明。

问题修正

1.SSR阶式神食灵问题修复:

*修复了部分情况下，'梦想料理'附加的庇护生效时机异常的问题。

*修复了部分情况下，'热浪'技能唯一效果判定异常的问题。

*修复了部分式神在'热浪'效果下触发协战后回合异常的问题。

*修复了'饱食'印记在部分情况下计数异常的问题。

*修复了部分情况下，回合外对丑时之女草人造成伤害传导异常的问题。

*将'饱食'的描述调整为:吃饱了，干活!不论友方和敌方的3个回合后，若未处于无法动作，发动飨食，对敌方全体造成伤害。（不改变原效果）

2.修复了部分情况下SR阶式神百目鬼'凝视状态'效果异常的问题。

3.修复了'莲心梦乡'结界在部分机型上不适配的问题。

4.修复了'节气风物'头像框对应的组队背景、聊天气泡和空间相框道具状态异常显示的问题。

5.修复了召唤屋皮肤'四时雅苑'在特定分辨率下左右侧显示不全的问题。

6.修复了京都之主聊天气泡在特殊情况下金达摩动效丢失的问题。

7.修复了式神碎片的卡面显示异常的问题。