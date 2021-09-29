苹果2021年第二季度在平板电脑处理器市场收入份额达58%

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苹果2021年第二季度在平板电脑处理器市场收入份额达58%

2021-09-29 09:44 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月29日 消息:根据研究公司Strategy Analytics的最新估计，苹果平板电脑市场的主导地位转化为该行业应用处理器市场的压倒性领先优势。

iPad Air

Strategy Analytics在周二发布的一份报告中表示，苹果在2021年第二季度以58%的收入份额成为平板电脑处理器市场的第一。紧随其后的是英特尔，市场份额为14%，在对基于Windows的平板电脑的强劲需求的支持下增长了22%，高通以10% 的份额位居第三，而联发科和三星LSI位列前五。

Strategy Analytics 手机组件技术副总监 Sravan Kundojjala 表示:“在连续五个季度实现出货量增长后，平板电脑处理器市场在2021年第二季度的销量同比下降了8%。“然而，与2019年第二季度相比，平板电脑处理器市场的出货量增长了23%。尽管出货量疲软，但在强劲的平均销售价格的推动下，平板电脑处理器的收入继续保持良好。”

今天的调查结果与IDC8月份提供的平板电脑市场份额统计数据一致。据估计，苹果在2021年第二季度出货了1290万台 iPad，占市场的31.9%。三星以800万台位居第二，占据19.6%的市场份额，其次是联想的470万台，市场份额为11.6%。

虽然 Strategy Analytics没有对苹果在平板电脑处理器市场的占有率进行突破性计算，但出售的iPad机型中有很大一部分是iPad Pro和iPad Air等高端设备。苹果公司最近表示，现在已进入第九代的10.2英寸 iPad是其最受欢迎的平板电脑。

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