荣耀发布旗舰笔记本MagicBook V 14 搭载14.2英寸大屏幕

站长之家（ChinaZ.com）9月26日 消息:9月26日，荣耀智慧生活新品发布会上荣耀发布旗舰笔记本MagicBook V14，搭载14.2英寸大屏幕，是当前屏占比最高的14寸Evo本。

MagicBook V14更适合文档等办公场景，支持2.5K（2520*1680）高分辨率，90Hz高刷新率，同时四边框极窄，屏占比高达90.5%。

据官方介绍，MagicBook V14首次搭载500万像素广角摄像头，最高搭载英特尔酷睿 i7-11390标压处理器，NVIDIA GeForce MX450独立显卡，并且配置60Wh电池+65W便携充电器。

荣耀 MagicBookV14 最高可选配11代酷睿 i7-11390H 处理器，可选配 NVIDIA MX450独立显卡，全系标配16GB LPDDR4X4266MHz 内存以及512GB PCIe 固态硬盘，最高性能可达45W。

网络方面，MagicBookV14 标配 Wi-Fi6以及2×2MINO 天线，配合 Wi-Fi6路由器可大幅降低网络延迟。行业首发500万像素前置双摄像头，配备4个麦克风以及4个扬声器，支持定向拾音以及环绕立体声。

荣耀 MagicBookV14 将首发搭载 Windows11系统，同样支持多屏协同办公，支持手机与电脑 NFC 一碰传，这次 NFC 模块集成到了触摸板上，识别面积更大。支持 NFC 功能的荣耀手机，碰一下荣耀 MagicBookV14 笔记本触控板区域，即可完成 PC 与手机互联;基于多屏协同功能，荣耀 MagicBookV14 还可以同时打开3个（1主2副）手机窗口，协同办公。

接口方面，荣耀 MagicBookV14 拥有1个雷电4接口，1个 USB-C 接口，1个 USB3.2Gen1接口，1个 HDMI 接口以及1个3.5mm 耳机口。

内置60Wh 电池，薄约 14.5mm，重约1.48kg。曙光蓝、星空灰、冰河银三种配色。