快手：处置“饭圈”违规帐号152个、违规直播号136个

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快手：处置“饭圈”违规帐号152个、违规直播号136个

2021-09-18 10:29 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月18日 消息:昨日，快手公布了关于开展清朗·‘饭圈’乱象整治的专项打击公告（第十二期）。

根据公告，快手自6月15日起对“饭圈乱象”开展专项整治，全面清理有害信息和内容，抵制饭圈不良风气，重点整治“诱导未成年人无底线追星”行为，切实营造清朗网络空间。本次共处置违规视频99780条，违规帐号152个。

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据悉，本次专项整治的重点主要包括:

1.诱导未成年人进行高额消费、应援消费等行为

2.互撕谩骂、拉踩引战、造谣攻击、人肉搜索、侵犯隐私等行为;

3.鼓动“饭圈”粉丝攀比炫富、奢靡享乐等行为;

4.以号召粉丝、雇用网络水军、“养号”形式刷量控评等行为;

5.通过“蹭热点”、制造话题等形式干扰舆论，影响传播秩序等行为。

同日，快手还发布了关于打击直播间不良行为的公告（第十二期）。快手通过技术手段与人工审核等方式全面清理直播间内的不良信息，一经发现违规将给出直播封禁、帐号封禁等处罚。本次共处置违规帐号136个，违规直播294场。

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本次专项整治的重点主要包括

1.恶俗炒作，在直播中演绎审丑、卖惨或编造狗血剧情，调解违法违规、有悖常理的内

2.通过展示超出常人的食量与酒量假吃斗酒，暴饮暴食

3.在PK中通过诱导打赏、斗狠互撕、拜金炫富等不良导向的内容博取眼球

4.通过语音、连麦、PK等方式在直播间发布恶意言论，制造违规内容

5.直播间内其它不良导向的行为

6.直播过程中展示暴力血腥画面、解说恐怖游戏。

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