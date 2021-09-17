微信尚未解除外链屏蔽 QQ已可直接打开淘宝、抖音链接

在？帮下忙，借个收款码，用完给你发红包。”如果有人说借你的收款码套个现，还会支付你一定的报酬，这个忙你帮不帮？不 能 帮 ！微信官方提醒，轻易将收款码租借出去，可是暗藏了不小的风险，有可能会被黑产团队用来洗钱，甚至一不小心就会成为犯罪分子的帮凶！出租的收款码一旦落入黑产团伙的手中，很可能被用于线上赌博的赃款转移、网络诈骗中的引诱付款、违禁品的交易找你租借收款码的人，也许就是黑产团伙里的地推人员。微信?