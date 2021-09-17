微信尚未解除外链屏蔽 QQ已可直接打开淘宝、抖音链接

站长之家（ChinaZ.com）9月17日 消息:今天，不少用户发现腾讯已经解除了QQ外链限制，可直接在QQ内直接跳转淘宝或抖音，无需再复制链接到浏览器打开。
不过值得注意的是，微信依然尚未解除外链屏蔽。
9月13日，工业和信息化部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国在新闻发布会上表示，屏蔽网址链接是7月启动的互联网行业专项整治行动重点整治问题之一。当前正在按照专项行动的方案安排，指导相关互联网企业开展自查整改。
腾讯、阿里、字节跳动均回应称将坚决拥护工信部的决策，保障合法的网址链接正常访问。
站长之家（ChinaZ.com）9月17日 消息:今天，不少用户发现腾讯已经解除了QQ外链限制，可直接在QQ内直接跳转淘宝或抖音，无需再复制链接到浏览器打开。
不过值得注意的是，微信依然尚未解除外链屏蔽。
9月13日，工业和信息化部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国在新闻发布会上表示，屏蔽网址链接是7月启动的互联网行业专项整治行动重点整治问题之一。当前正在按照专项行动的方案安排，指导相关互联网企业开展自查整改。
腾讯、阿里、字节跳动均回应称将坚决拥护工信部的决策，保障合法的网址链接正常访问。
目前，在QQ上访问淘宝或抖音域名后，均可以实现直接跳转，无需复制链接到浏览器打开。但经测试，目前微信暂未解除外链限制，页面仍显示“如需浏览，请长按网址复制后使用浏览器访问”
9月13日，在国新办新闻发布会上，工信部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国介绍，今年7月份，工信部启动了为期半年的互联网行业的专项整治行动，屏蔽网址链接是这次重点整治的问题之一。随后，腾讯、阿里巴巴、字节跳动三家巨头纷纷表态支持。有媒体发现，目前QQ已经可以打开淘宝、抖音的链接，无需再通过口令进行APP复制打开，但微信依然尚未解除外链屏蔽”。从此态势来看，解除屏蔽也不会远了。9月13日，腾讯表示，坚决拥护工
今日有媒体发现，通过QQ可以直接打开淘宝、抖音的链接，不再需要通过口令进行APP复制打开，在QQ上打开淘宝网后可正常购买商品。经实测，抖音链接到QQ后，可直接在QQ内打开。微信尚未解除外链屏蔽”，仍需要复制链接到浏览器打开。据此前报道，9月9日下午，工信部有关业务部门召开了屏蔽网址链接问题行政指导会”。会上，工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，否则将依法采取处置措施9月13日
9月14日，工业和信息化部组织正式开通了全国移动电话卡“一证通查”便民服务，凭借居民身份证便可查询其名下在每家基础电信企业、移动通信转售企业所办理的手机卡数量，查询结果将以手机短信形式下发。
微信、淘宝、抖音们真的要互相打通了?据多家媒体报道，9月9日下午，工信部有关业务部门组织阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度、华为、小米、陌陌、360、网易等企业召开了“屏蔽网址链接问题行政指导会”。
近日，工信部要求限期解除屏蔽网址链接，随后阿里、腾讯、字节跳动等纷纷表态将落实相关决策。不少网友反馈，现在QQ已经可以打开淘宝、抖音链接，同样的淘宝也可以打开抖音微信的连接。
近日，腾讯申请注册QQ元宇宙商标，商标国际分类涉设计研究，目前商标状态为注册申请中。
凤凰网科技讯 9月13日消息，在国新办举行“推进制造强国网络强国建设助力全面建成小康社会”发布会。会上，工业和信息化部部长肖亚庆就近期的互联网互联互通、开放外链问题进行回应，称互联网安全是底线，互联网的发展一定能够使得老百姓的生活更加方便，助力和促进各方面的经济发展，最终促进互联网行业平台经济健康有序地发展。工业和信息化部信息通信管理局局长赵志国进一步表示，互联互通是互联网行业高质量发展的必然选择，让
安卓微信此次内测，除在设置中新增“关怀模式”外，暂无其他亮点新功能。可怕的是，这唯一新增的功能果酱妹也依然没有被灰度到，有“关怀模式”的朋友在留言区打个1。<br/> <br/>
30日，微信支付服务商助手公众号发文宣布上线微信支付物料商城，向商家打包出售计算器、经营贴牌套装、招财营业挂牌&门贴、户外遮阳大伞以及展示小黑板等微信官方工具，以帮助商户高效经营。
9 月 13 日，工信部新闻发言人赵志国在发布会上介绍，屏蔽网址链接是这次重点整治的问题之一。怎样保障合法的网址链接正常访问，这是互联网发展的基本要求，无正当理由限制网址链接的识别、解析、正常访问，影响了用户体验，也损害了用户权益，扰乱了市场秩序。赵志国称，当前，我们正在按照专项行动的方案安排，指导相关互联网企业开展自查整改。但在自查整改中，我们了解到，部分互联网企业对屏蔽网址链接问题的认识与专项行动要
微信读书宣布，微信状态和微信看一看已经支持微信读书一键分享功能。也就是“微信状态”和“微信看一看”中，可以直接展示你正在阅读的书籍。
近日，微信向用户开放了安卓8.0.14内测版，在设置中新增关怀模式。据介绍，在关怀模式中，微信的文字将更大，更清晰。色彩也将更强，更好认。此外，按钮更大，更易用。
一则关系到微信12亿活跃用户的消息，在这个略显沉闷的初秋周末突然成为热点。根据中国日报报道，腾讯正在计划为微信个人用户推出付费的云存储服务，这将意味着此前没有云端保存功能，换设备时无法自动同步的微信聊天记录，在将来有望实现自动保存和恢复能力。
而有用户发现，目前QQ已支持直接跳转淘宝或抖音，在QQ上输入淘宝网域名和抖音官网域名后，均可以实现跳转至对应的网站，无需再复制链接到浏览器打开。与此同时，用户在QQ上打开淘宝网后可正常购买商品。
今天上午，蔡徐坤的一份专辑在网络上引发热议，其中最主要原因是在其发售了4个月，已经达到8400元收入之后，专辑内依然有半数歌曲是空白状态，甚至连歌名都没有。据悉，这张专辑名为《迷》，是蔡徐坤于今年4月份在QQ音乐开始发行的新专辑，上线仅1小时56分25秒销售额就突破了5000万元，刷新了QQ音乐平台殿堂史诗唱片”销量等级认证记录。目前，专辑已经售出超过324.8万张，单价26元，总销售额超8440万元，其中显示包含11首歌曲，但
8月28日消息，据媒体报道，微博、抖音、快手等多平台相继下架明星榜，QQ音乐当晚对数字专辑的购买数量进行了限制。对此，QQ音乐回应称确实对数字专辑的购买数量进行了限制，用户已购买的专辑将无法重复购买。 此前，QQ音乐已取消了人气榜、音乐巅峰榜、扑通排名等涉明星艺人排行的非作品类排名。当前饭圈”正在成为互联网空间异常活跃的群体，变异的饭圈文化愈发频繁地进入大众视线、渗进大众文化领域，严重影响和破坏年轻人价值观
昨日，有网友发现，QQ音乐对已购用户再购专辑/单曲作了限制，部分已购用户不可再进行购买(只在购买一次的情况下也不行）。对此，QQ音乐方面向TechWeb回应称，QQ音乐确实对数字专辑的购买数量进行了限制，用户已购买的专辑将无法重复购买。
微信、淘宝、抖音、百度之间，快要“打通”了?相信这两天，大家都对“工信部要求各大互联网平台解除屏蔽外链”一事都有所耳闻。
在？帮下忙，借个收款码，用完给你发红包。”如果有人说借你的收款码套个现，还会支付你一定的报酬，这个忙你帮不帮？不 能 帮 ！微信官方提醒，轻易将收款码租借出去，可是暗藏了不小的风险，有可能会被黑产团队用来洗钱，甚至一不小心就会成为犯罪分子的帮凶！出租的收款码一旦落入黑产团伙的手中，很可能被用于线上赌博的赃款转移、网络诈骗中的引诱付款、违禁品的交易找你租借收款码的人，也许就是黑产团伙里的地推人员。微信?
夏末秋初，一年一度的苹果科技春晚又来了，并且全新的iPhone13系列也如约而至。尽管相比于此前的爆料信息，iPhone13系列的产品表现并没有太多出..
据媒体Business Korea报道，有消息人士表示，苹果正在开发两款折叠屏手机，预计将在2023年问世。报道称，苹果折叠屏手机的折叠形态或将采用左右开..
凤凰网科技讯 北京时间9月19日消息，太空探索技术公司SpaceX CEO马斯克通过社交媒体宣布捐款5000万美元（约合人民币3.25亿元），以帮助“Inspirat..
【TechWeb】9月19日消息，据国外媒体报道，随着上海超级工厂产量的提升，特斯拉也将这一工厂生产的电动汽车，出口到了欧洲等市场，去年10月份开始..
经过755天的维权，特斯拉Model S车主韩潮终于胜诉，特斯拉销售欺诈成立，被驳回上诉，退一赔三。韩潮此前介绍，2019年6-8月，这辆车辆频繁发生问题..
【TechWeb】9月19日消息，微信支付正式上线“中秋花灯会”活动，解锁节日新玩法。用户打开“微信支付有优惠”小程序即可进入专区参加“中秋花灯会..
9月15日-17日，AutoSec第五届中国汽车网络安全周在上海举办。作为智能汽车安全领域最具影响力的年度盛会之一，本次会议荟聚了400余名专业参会嘉宾..
现代都市中，厨房是生活中不可缺少的重要功能区，而随着用户需求的升级，厨房也被赋予了更多的期待与关注。比如卡萨帝厨房，被越来越多的用户关注..
中秋国庆佳节将至，又到了团圆欢聚、走亲访友的重要时节。各大商超张灯结彩，欢乐的节庆氛围在全国点燃。近年来，随着健康消费新时尚的兴起，佳节..
【TechWeb】9月19日消息，中秋小长假，今年广东东莞居民除了可以赏月、吃月饼，还多了一个节目抢新一期“乐购东莞”消费券，与家人朋友一起乐享双..
【TechWeb】9月19日消息，据国外媒体报道，本周四，SK创新在官网宣布，公司特别股东大会已同意剥离电池业务和石油勘探开发业务，在10月1日成立新的..
自动“自动重置未使用的应用的权限”是 Google 在 Android 11 系统中引入的一项隐私功能，帮助用户自动限制不经常使用的应用程序。该功能此前仅限..
【TechWeb】据深圳特区报消息，9月18日，财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委、国家能源局近日联合印发《关于启动燃料电池汽车示范应..
10月份有好莱坞大片可看了，电影《沙丘》、《007无暇赴死》分别定档10月22日、10月29日。其中《沙丘》是科幻电影，由传奇影业、华纳兄弟公司联合出..
今年7月，中兴全新屏下摄像旗舰中兴Axon 30 5G正式发布，售价2198元起。日前，中兴通讯终端事业部总裁倪飞 晒出了一段预热视频，倪飞表示，中兴Ax..
SushiSwap 首席技术官表示，该公司的 MISO 平台近日受到了软件供应链的攻击。SushiSwap 是一个社区驱动的去中心化金融（DeFi）平台，方便用户交换..
近日科学家发现了一种寄生细菌驱动的操纵机制，能够用来延缓植物的衰老。这也为粮食作物提供了一种免受疾病威胁的新保护方法。近期发表在《Cell》..
2018 年，研究人员在沙特阿拉伯北部发现一系列真人大小的骆驼雕塑，当时他们预估这些艺术品可以追溯到大约 2000 年前。不过最新一项研究表明，这个..
据大疆车载官方微信公众号消息，大疆车载官方表示，与其说大疆是无人机公司，倒不如说大疆是专注于智能机器人研究的公司来的贴切。而无人机是其中..
据报道，9月18日，教育部发文，教育部会同中央网信办、工业和信息化部、公安部、民政部、市场监管总局印发通知，就做好现有线上学科类培训机构由备..