微信尚未解除外链屏蔽 QQ已可直接打开淘宝、抖音链接

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 微信最新资讯 > 正文

微信尚未解除外链屏蔽 QQ已可直接打开淘宝、抖音链接

2021-09-17 13:58 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月17日 消息:今天，不少用户发现腾讯已经解除了QQ外链限制，可直接在QQ内直接跳转淘宝或抖音，无需再复制链接到浏览器打开。

6376746916717415797154835.jpg

不过值得注意的是，微信依然尚未解除外链屏蔽。

image.png

9月13日，工业和信息化部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国在新闻发布会上表示，屏蔽网址链接是7月启动的互联网行业专项整治行动重点整治问题之一。当前正在按照专项行动的方案安排，指导相关互联网企业开展自查整改。

腾讯、阿里、字节跳动均回应称将坚决拥护工信部的决策，保障合法的网址链接正常访问。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 腾讯QQ解除外链限制

    目前，在QQ上访问淘宝或抖音域名后，均可以实现直接跳转，无需复制链接到浏览器打开。但经测试，目前微信暂未解除外链限制，页面仍显示“如需浏览，请长按网址复制后使用浏览器访问”

    QQ 腾讯QQ 腾讯

  • QQ可直接打开淘宝、抖音链接：外链屏蔽逐步解除

    9月13日，在国新办新闻发布会上，工信部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国介绍，今年7月份，工信部启动了为期半年的互联网行业的专项整治行动，屏蔽网址链接是这次重点整治的问题之一。随后，腾讯、阿里巴巴、字节跳动三家巨头纷纷表态支持。有媒体发现，目前QQ已经可以打开淘宝、抖音的链接，无需再通过口令进行APP复制打开，但微信依然尚未解除外链屏蔽”。从此态势来看，解除屏蔽也不会远了。9月13日，腾讯表示，坚决拥护工

    阿里 字节跳动 腾讯

  • 外链屏蔽逐步解除！实测：QQ可直接打开抖音链接 页面内观看

    今日有媒体发现，通过QQ可以直接打开淘宝、抖音的链接，不再需要通过口令进行APP复制打开，在QQ上打开淘宝网后可正常购买商品。经实测，抖音链接到QQ后，可直接在QQ内打开。微信尚未解除外链屏蔽”，仍需要复制链接到浏览器打开。据此前报道，9月9日下午，工信部有关业务部门召开了屏蔽网址链接问题行政指导会”。会上，工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，否则将依法采取处置措施9月13日

    阿里 字节跳动 腾讯

  • 腾讯QQ放开外链限制；网易公布中秋未成年人游戏限玩时间；微信上线一证通查服务

    9月14日，工业和信息化部组织正式开通了全国移动电话卡“一证通查”便民服务，凭借居民身份证便可查询其名下在每家基础电信企业、移动通信转售企业所办理的手机卡数量，查询结果将以手机短信形式下发。

    微信 QQ 网易

  • 微信们开放外链，互联网“圈地”成历史？

    微信、淘宝、抖音们真的要互相打通了?据多家媒体报道，9月9日下午，工信部有关业务部门组织阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度、华为、小米、陌陌、360、网易等企业召开了“屏蔽网址链接问题行政指导会”。

    微信 淘宝 支付宝

  • QQ可支持直接跳转淘宝或抖音 微信尚不支持

    近日，工信部要求限期解除屏蔽网址链接，随后阿里、腾讯、字节跳动等纷纷表态将落实相关决策。不少网友反馈，现在QQ已经可以打开淘宝、抖音链接，同样的淘宝也可以打开抖音微信的连接。

    QQ 淘宝 抖音

  • 腾讯申请QQ元宇宙商标 QQ也要入局元宇宙？

    近日，腾讯申请注册QQ元宇宙商标，商标国际分类涉设计研究，目前商标状态为注册申请中。

    腾讯 元宇宙 QQ

  • 工信部要求开放外链 腾讯、阿里、字节是这么回应的

    凤凰网科技讯 9月13日消息，在国新办举行“推进制造强国网络强国建设助力全面建成小康社会”发布会。会上，工业和信息化部部长肖亚庆就近期的互联网互联互通、开放外链问题进行回应，称互联网安全是底线，互联网的发展一定能够使得老百姓的生活更加方便，助力和促进各方面的经济发展，最终促进互联网行业平台经济健康有序地发展。工业和信息化部信息通信管理局局长赵志国进一步表示，互联互通是互联网行业高质量发展的必然选择，让

    字节跳动 阿里 外链

  • 1个月更新7次，微信不再是那个微信

    安卓微信此次内测，除在设置中新增“关怀模式”外，暂无其他亮点新功能。可怕的是，这唯一新增的功能果酱妹也依然没有被灰度到，有“关怀模式”的朋友在留言区打个1。<br/> <br/>

    微信 微信功能 微信升级

  • 微信推出微信支付物料商城 出售经营贴牌套装

    30日，微信支付服务商助手公众号发文宣布上线微信支付物料商城，向商家打包出售计算器、经营贴牌套装、招财营业挂牌&门贴、户外遮阳大伞以及展示小黑板等微信官方工具，以帮助商户高效经营。

    微信 微信支付 商城

  • 工信部回应“屏蔽外链”：要求企业按照整改要求，推动问题分步骤、分阶段得到解决

    9 月 13 日，工信部新闻发言人赵志国在发布会上介绍，屏蔽网址链接是这次重点整治的问题之一。怎样保障合法的网址链接正常访问，这是互联网发展的基本要求，无正当理由限制网址链接的识别、解析、正常访问，影响了用户体验，也损害了用户权益，扰乱了市场秩序。赵志国称，当前，我们正在按照专项行动的方案安排，指导相关互联网企业开展自查整改。但在自查整改中，我们了解到，部分互联网企业对屏蔽网址链接问题的认识与专项行动要

    工信部

  • 微信状态、看一看打通微信读书 支持一键分享

    微信读书宣布，微信状态和微信看一看已经支持微信读书一键分享功能。也就是“微信状态”和“微信看一看”中，可以直接展示你正在阅读的书籍。

    微信状态 看一看 微信读书

  • 微信内测关怀模式

    近日，微信向用户开放了安卓8.0.14内测版，在设置中新增关怀模式。据介绍，在关怀模式中，微信的文字将更大，更清晰。色彩也将更强，更好认。此外，按钮更大，更易用。

    微信 关怀模式 适老化

  • 微信终于要对聊天记录动手了？

    一则关系到微信12亿活跃用户的消息，在这个略显沉闷的初秋周末突然成为热点。根据中国日报报道，腾讯正在计划为微信个人用户推出付费的云存储服务，这将意味着此前没有云端保存功能，换设备时无法自动同步的微信聊天记录，在将来有望实现自动保存和恢复能力。

    微信聊天记录 云储存 微信

  • QQ可支持直接跳转淘宝或抖音 无需再复制链接到浏览器打开

    而有用户发现，目前QQ已支持直接跳转淘宝或抖音，在QQ上输入淘宝网域名和抖音官网域名后，均可以实现跳转至对应的网站，无需再复制链接到浏览器打开。与此同时，用户在QQ上打开淘宝网后可正常购买商品。

    QQ 淘宝 抖音

  • QQ音乐发行空白歌曲！蔡徐坤工作室就新专辑争议致歉

    今天上午，蔡徐坤的一份专辑在网络上引发热议，其中最主要原因是在其发售了4个月，已经达到8400元收入之后，专辑内依然有半数歌曲是空白状态，甚至连歌名都没有。据悉，这张专辑名为《迷》，是蔡徐坤于今年4月份在QQ音乐开始发行的新专辑，上线仅1小时56分25秒销售额就突破了5000万元，刷新了QQ音乐平台殿堂史诗唱片”销量等级认证记录。目前，专辑已经售出超过324.8万张，单价26元，总销售额超8440万元，其中显示包含11首歌曲，但

    音乐 qq音乐

  • QQ音乐专辑限制购买：取消明星艺人的非作品类排名

    8月28日消息，据媒体报道，微博、抖音、快手等多平台相继下架明星榜，QQ音乐当晚对数字专辑的购买数量进行了限制。对此，QQ音乐回应称确实对数字专辑的购买数量进行了限制，用户已购买的专辑将无法重复购买。 此前，QQ音乐已取消了人气榜、音乐巅峰榜、扑通排名等涉明星艺人排行的非作品类排名。当前饭圈”正在成为互联网空间异常活跃的群体，变异的饭圈文化愈发频繁地进入大众视线、渗进大众文化领域，严重影响和破坏年轻人价值观

    音乐 qq音乐 明星

  • QQ音乐限制专辑重复购买 此前已取消人气榜等非作品类排名

    昨日，有网友发现，QQ音乐对已购用户再购专辑/单曲作了限制，部分已购用户不可再进行购买(只在购买一次的情况下也不行）。对此，QQ音乐方面向TechWeb回应称，QQ音乐确实对数字专辑的购买数量进行了限制，用户已购买的专辑将无法重复购买。

    音乐 qq音乐 明星

  • 淘宝终于要和微信「打通」？这次行业要“变天”了？

    ​微信、淘宝、抖音、百度之间，快要“打通”了?相信这两天，大家都对“工信部要求各大互联网平台解除屏蔽外链”一事都有所耳闻。

    淘宝 微信 链接

  • 微信官方提醒：收款码别借 可能被用来洗钱！

    在？帮下忙，借个收款码，用完给你发红包。”如果有人说借你的收款码套个现，还会支付你一定的报酬，这个忙你帮不帮？不 能 帮 ！微信官方提醒，轻易将收款码租借出去，可是暗藏了不小的风险，有可能会被黑产团队用来洗钱，甚至一不小心就会成为犯罪分子的帮凶！出租的收款码一旦落入黑产团伙的手中，很可能被用于线上赌博的赃款转移、网络诈骗中的引诱付款、违禁品的交易找你租借收款码的人，也许就是黑产团伙里的地推人员。微信?

    微信 电信

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM