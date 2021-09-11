比心app被下架整改 官方回应：永久关闭“陪玩”功能

站长之家（ChinaZ.com）9月11日 消息:据微信公众号“网信上海”消息，近期，有媒体报道，游戏陪练应用比心APP存在多个账号利用低俗、软色情信息诱导未成年人参与陪玩、诱导玩家用户下单等问题。上海网信办和公安部门针对媒体曝光问题进行巡查，发现比心APP中的陪玩业务形态确实存在严重隐患。根据有关部门部署，比心APP已被国内主要应用商店予以下架。

对此，@比心APP 在社交平台发布声明称，“按照行业整顿要求，比心App将永久性关闭涉及‘陪玩'功能。”

9月8日，上海网信办会同市公安局网安总队联合约谈比心APP运营企业负责人，责令企业就相关问题深入整改，全面停止陪玩功能和服务，集中清理违法违规信息和账号，举一反三拦截处置低俗、软色情等危害未成年人身心健康的内容。

约谈指出，比心APP有较多青少年用户，应主动承担社会责任，积极落实平台主体责任，严格遵守《网络安全法》《未成年人保护法》《网络信息内容生态治理规定》等法律法规，严禁发布传播低俗、色情等违法违规信息或为相关黑灰产业提供网络传播渠道。比心APP负责人表示，已深刻认识问题的严重性，将严格遵守法律法规，积极配合主管部门，细化管理措施，完善审核机制，同时尽快调整业务形态，针对存在的问题全面彻底整改，履行好企业主体责任。