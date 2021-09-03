阿里妈妈发布万相台 输入目标计划可自动匹配投放资源

“公司不给我上五险一金怎么办?我该怎么维权?”“你可以通过当地的社保电话、官网、支付宝、微信小程序等方式查询你的五险一金缴纳情况，如果你和单位签订的是劳动合同，不是劳务合同，而公司又没有为你缴纳或足额缴纳五险一金，你可以去当地的劳动人事和监察部门求助，也可以以此为理由解除劳动合同并提起劳动仲裁，让单位给你补偿。”以上一番求助者与律师之间的对话，并非发生在我们传统认识中律师事务所的咨询台，而是在直播?