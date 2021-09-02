抖音内测社交小游戏“抖抖乐园” 主打游戏社交

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抖音内测社交小游戏“抖抖乐园” 主打游戏社交

2021-09-02 09:15 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月2日 消息:据Tech星球报道，抖音正在内测一款名为“抖抖乐园”的小游戏，主打游戏社交。

目前，该款小游戏以小程序的方式内嵌在抖音内，以投掷骰子，赚钱任务金币为玩法，通过游戏去趋同社交，达到好友互动甚至加陌生人为好友的目的。

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用户可以邀请在线好友或加陌生好友参与游戏，也可以去随机玩家的家中进行“捣蛋”，即通过投掷骰子，进行相关的“破坏”，获得金币以及经验提升。每个用户最多可以投掷20次，投掷次数为每两小时会恢复一次投掷机会。

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