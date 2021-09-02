抖音内测社交小游戏“抖抖乐园” 主打游戏社交

站长之家（ChinaZ.com）9月2日 消息:据Tech星球报道，抖音正在内测一款名为“抖抖乐园”的小游戏，主打游戏社交。
目前，该款小游戏以小程序的方式内嵌在抖音内，以投掷骰子，赚钱任务金币为玩法，通过游戏去趋同社交，达到好友互动甚至加陌生人为好友的目的。
用户可以邀请在线好友或加陌生好友参与游戏，也可以去随机玩家的家中进行“捣蛋”，即通过投掷骰子，进行相关的“破坏”，获得金币以及经验提升。每个用户最多可以投掷20次，投掷次数为每两小时会恢复一次投掷机会。
站长之家（ChinaZ.com）9月2日 消息:据Tech星球报道，抖音正在内测一款名为“抖抖乐园”的小游戏，主打游戏社交。
目前，该款小游戏以小程序的方式内嵌在抖音内，以投掷骰子，赚钱任务金币为玩法，通过游戏去趋同社交，达到好友互动甚至加陌生人为好友的目的。
用户可以邀请在线好友或加陌生好友参与游戏，也可以去随机玩家的家中进行“捣蛋”，即通过投掷骰子，进行相关的“破坏”，获得金币以及经验提升。每个用户最多可以投掷20次，投掷次数为每两小时会恢复一次投掷机会。
近日，北京字跳网络技术有限公司新增多项“抖音云游戏”商标申请信息，国际分类涉及广告销售、教育娱乐、通讯服务等，目前商标状态均为“注册申请中”。
近两年，随着字节跳动与腾讯的一些相关业务不断重合，甚至出现直接竞争关系，让这两家互联网龙头企业恩怨越来越深，而字节跳动似乎还瞄准了腾讯的龙头游戏业务。今年2月份，字节跳动游戏官网现正式上线，品牌名称为 朝夕光年”，英文名为 NVERSEGAME，这意味着字节跳动要开始整合旗下游戏业务，并将其作为一个重点项目来打造。值得一提的是，除了常规游戏之外，腾讯这两年极力打造的云游戏，字节方面也将快速跟进。根据企查查App显
抖音最近推出了新的直播PK的玩法，其中重点推出的就是璀璨星币，很多朋友还不清楚这个璀璨星币到底是什么，有什么用，下面就来为大家详细的介绍一下。
昨天朋友找我聊天，让我谈谈对抖音私域的看法。我当时便直截了当的告诉她————抖音没有私域!7月28日在抖音企业号2.0的发布会上，抖音首次提出了抖音私域的概念，并且还发布了《2021抖音私域经营白皮书》，需要电子文件的村民可以找我。
抖音电商作为“兴趣电商”的领头羊，为电商行业注入一股新鲜血液，从抖音小店商家入口登入，可发现抖店推出了多种多样化功能，在商家内容创作、直播带货方面完美助力，最大程度发挥抖音电商的价值。内容创作内容创作，简而言之就是短视频带货，进入抖音小店商家入口，商家可在拍摄短视频的时候添加商品，在店铺和橱窗中均可选择，在短视频拍摄后还可持续推广商品。一个店铺可以通过绑定自播账号的方式，实现 0 佣金带货，同时可利?
近日孙红雷主演的电视剧《扫黑风暴》在腾讯视频热播。8月21日消息，腾讯公司将抖音起诉至法院，称其独播电视剧《扫黑风暴》在抖音上存在侵权视频。今天，抖音方面作出回应，表示《扫黑风暴》官方与抖音有合作关系，且对用户上传的侵权视频，抖音已及时处理，详情如下：1、《扫黑风暴》官方主动与抖音合作宣传传播2021年1月7日，腾讯工作人员主动联系抖音，就电视剧《扫黑风暴》在抖音上的宣发事宜展开沟通。此后，与腾讯合作承制《
年轻的Z世代已经成长为最活跃、最具潜力的消费人群。数据显示，与全网人群一样，综合电商是Z世代人群主流购物渠道，不同的是，Z世代对于潮流购物以及闲置交易表现出明显的偏好。“买的不是衣服，是态度！”这是Z世代潮流消费人群的重要信条。随着经济的发展，全球消费需求都在朝着个性化演变，Z世代也不例外。Z世代的消费出发点普遍由兴趣衍生而来，在互联网的便利条件下，这代人的兴趣圈层垂直且多元，有自己的文化聚集地，对于所
在我看来，究其原因都是流量焦虑惹的祸。所有人都知道，目前的抖音是重公域触达，而非私域沉淀，所以引出我的这篇文章:抖音做私域是个伪命题吗?
作为内容创作最简捷的形式与工具，抖音向来备受用户喜爱。一个手势就能让雨停住，隔空拉动屏幕瞬间变身“漫画风”，入镜即可换上一套戏剧行头……众多达人在特效的江湖中玩得不亦乐乎。据抖音官方数据，仅2021年上半年，平台就有8000多万的用户在第一次在投稿里使用了特效。平均每5个投稿里，就有1个使用了特效。
月活5.5亿+的抖音搜索，最近有许多新变化。小红发现，抖音搜索将商品搜索页面提前、新增了店铺商品搜索功能，还将评论中的一些关键词做了搜索链接，用户点击就能跳转到搜索页面。
抖音上能点外卖了，玩的是大众点评的“心跳”。8月12日，抖音上线了外卖小程序，实现了点外卖的功能，肯德基、喜茶等品牌商家均已入驻。
抖音的一个直播间里，一位酷似“夏紫薇”的女子上一秒还在失明状，哭得梨花带雨、惊慌失措，下一秒榜一大哥送了一个火箭，“紫薇”收到火箭后瞬间恢复了视力，笑开了花。这一令人忍俊不禁的场景随后便登上了微博热搜，#紫薇被榜一大哥治好眼睛#的梗传播开来。
肯德基、喜茶两家连锁餐饮品牌今日已经开始在抖音上提供外卖服务。凤凰网科技经过测试，证实通过抖音app搜索“肯德基”、“喜茶”官方账号，即可看见接入小程序的链接，点击后直接跳转至外卖点餐页面。
除了在抖音直播间带货外，对于大部分人而言，通过抖音视频橱窗带货的恐怕就是最好的变现方式了。因为门槛相对较低且有一机会产生较大的收益，但问题是该如何开始并合理的运作这件事呢?一、设备篇硬件:一部手机，电脑、补光灯、三脚架、稳定器关于补光灯多说两句，鉴于带货视频通常需要在视频内植入商品，对画面质感有一定要求，补光对于画面的有多重要就不用我多说了，也很便宜，必备。要买稳定器吗?我承认稳定器确实不错，但是并?
8月19日下午消息，抖音宣布支持2K超清视频播放，此前，抖音已实现对HDR高动态范围和60帧高帧率的支持。这让短视频最高画质1080P已成为过去时。
今日，抖音宣布支持 2K 超清视频播放，这也是是国内首家支持 2K 播放的短视频平台。
近日，抖音电商开始邀请部分商家参与内测商品拍卖功能，该功能将主要用于珠宝玉石、酒水饮料、二手奢品等行业。商家需在抖店后台创建商品，选择类目后点击“拍卖商品”。商家创造好拍卖的流程后，可在直播间进行拍卖，单个拍卖活动最多可添加1000个商品。
抖音直播间里，又出现了新套路。一名长相、声音、装扮都酷似《还珠格格》经典角色夏紫薇的女子，一双秋水明眸，失焦的平视前方，故作失明状说，“什么才能治好紫薇的眼睛呢?”她用林心如式的港台腔对着直播间观众说，“让紫薇来告诉你，火箭（打赏礼物，价格约为1428元）或者是嘉年华(价值3000元)，才会治好我的眼睛”。
经过一年多的合作试水后，抖音终于要亲自上阵做外卖了。据Tech星球报道，抖音近期启动“心动外卖”项目，正在APP内进行测试。知情人士称，心动外卖的玩法大概率是邀请餐饮商家入驻，平台提供流量，后者自主配送。
除了时长从8天延长为18天，对比去年，“奇妙好物节”更名为“新潮好物节”，在官方的宣传口径上，“新品牌”成了重中之重。根据抖音电商官方战报，今年818大促期间，商家自播时长达到1185万小时，新品累计支付金额约为12.5亿元，这也是唯一一个向外露出的GMV数字。
9月2日，有网友发现网红“郭老师”在抖音的账号被永久封禁。随后，“郭老师”在微博@抖音要求给出解释，接着，其微博账号也被封禁。目前，“郭老师..
前段时间我们在与几位友人闲聊时，谈到了最近市面上关注度较高的几款平板电脑新品。虽然它们在价位上基本一致，但有些设备因为屏幕和音响配置更..
近日，国内电动自行车一哥”雅迪集团控股有限公司（简称雅迪）发布了2021年上半年财报。财报显示，2021年上半年，雅迪营收123.75亿元，同比增加约..
上个月，在三星正式发布Galaxy Z Fold3和Z Flip3 WhatsApp的当天，WhatsApp发布了支持将聊天记录从iOS移动到运行Android 10或11的三星设备的计划今..
据港交所文件披露，8月31日，小米集团创始人、董事长雷军卖出逾3亿股小米股票，在小米的多头仓位从10.63％降至9.12％，按照25港元股价计算价值约7..
昨日，小米官方在小米社区发布本周的MIUI大事记以及重点问题答复。对于Redmi K30 Ultra在12.5.5.0.RJNCNXM版本充电速度慢的问题，官方表示，请大家..
凤凰网科技讯 北京时间9月4日消息，尽管面临来自福特、通用汽车和丰田等汽车厂商的激烈竞争，方舟投资公司CEO凯瑟琳伍德（Cathie Wood）星期五表示..
纳指涨0.21%，报收15363.52点凤凰网科技讯 北京时间9月4日消息，美国8月份非农就业人数增加23.5万，远逊于75万的预期，投资者考虑不及预期的非农就..
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近年来，代拍”群体逐渐出现在人们视野中，他们拍摄艺人图片进行网络交易。为拍到艺人，代拍”群体各种疯狂行为频现，甚至严重影响公共秩序和安全..
最近，上海的陈女士在喜茶遇到了奇葩一幕，奶茶店买的奶茶竟然是样品液态硅胶”。8月29日，因店员失误，上海的陈女士在未知的情况下喝下展示柜上的..
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凤凰网科技讯 北京时间9月4日消息，自2020年6月份季度起的5个季度，亚马逊营收增幅分别为40%、37%、44%、44%和22%。随着经济重新开放，2021年6月份..
据外媒The Verge报道，美国商务部周五表示，它将关闭一个内部安全部门，因为调查发现该部门在对商务部雇员和美国公民进行刑事调查时超越了自己的权..
知情人士透露，Google 已经临时关闭了数量不详的阿富汗政府电子邮件账户，原因是前官员及其国际合作伙伴留下的数字文件痕迹。在塔利班从美国支持的..
据外媒Neowin报道，Vodafone已经发出警告，称一些父母在社交媒体上过度分享他们孩子的信息，这被称为“晒娃成癖”（Sharenting）。所谓的“晒娃成..
本周五，AppleToo 运动向苹果首席执行官蒂姆·库克（TimCook）发出公开信，要求该公司对包括骚扰和歧视在内的工作场所问题报告采取行动。发布在 A..
美国德克萨斯州一项争议法律已经于 9 月 1 日生效，目的是禁止怀孕 6 周及以上的妇女堕胎。反堕胎组织还设置了一个门户网站，希望有人举报非法堕胎..