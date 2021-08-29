继三通一达等之后 极兔速递宣布全网上调派费

站长之家（ChinaZ.com）8月29日 消息:继中通、圆通、申通、百世、韵达之后，昨日，极兔速递也发布公告称，将从自9月1日起，快递员派费每票上涨0.1元。

极兔速递在公告中表示，本次派费上调，是为了响应国家七部门制定的《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》，落实国家邮政局《关于做好快递员权益保障工作的具体部署》，有效提高快递员各项权益保障工作，实现网络稳定和发展。

7月8日，交通运输部、国家邮政局等部门联合印发了《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》。

在保障合理的劳动报酬方面，《意见》提出，要制定《快递末端派费核算指引》和《快递员劳动定额标准》，建立行业工资集体协商机制，引导电商平台和快递企业加强协同，加强劳动保障监察执法。鼓励快递企业直接用工;对用工灵活、流动性大的基层快递网点，可统筹按照地区全口径城镇单位就业人员平均工资水平或营业额比例计算缴纳工伤保险费，优先参加工伤保险;推动企业为快递员购买人身意外保险。

此外，针对部分企业对寄自特定区域的快件实施非正常低派费的问题，邮政管理部门表示，将配合有关部门加强监督检查，对涉嫌不正当竞争行为的，将依法进行查处。

7月21日，顺丰表示，将拿出2亿元为快递员增收，从2021年8月1日起至12月31日，在现有收派计提不变的基础上，投入2亿元以上，用于快递员收入提升。