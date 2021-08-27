Omdia：到2025年miniLED电视出货量将达2500万台市占率10%

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Omdia：到2025年miniLED电视出货量将达2500万台市占率10%

2021-08-27 16:35 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月27日消息:Omdia 发布的最新预测报告，到2025年，mini LED 背光电视的出货量预计将达到2500万台，占整个电视市场的10%。

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据悉，2021年mini LED背光电视的出货量开始激增。到目前为止，全阵列分区调光（FALD）已被应用于电视。Omdia估计，从2019-2020年，每年有400-600万台FALD的mini LED背光电视出货。这种细间距的分区调光可以被认为是低密度的mini LED背光，已经渗透到消费市场。

Omdia 预计，随着时间的推移，普通 LCD 和 mini LED 背光 LCD 之间的成本差距将迅速缩小。目前，有各种类型的 mini LED 背光可用。如果采用高密度 AM mini LED 背光，mini LED 背光 LCD 的成本估计相当于普通 LCD 的四倍。Omdia 的报告表示，到2025年，在采用低密度 mini LED 背光和优化 LED 芯片设计的情况下，成本将缩减到只有1.2倍。这可能会提高 mini LED 背光的渗透率。在2025年，mini LED 背光电视的出货量预计将达到2500万台，占整个电视市场的10%。

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