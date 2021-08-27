叮咚买菜摘获IDC年度未来企业 支付宝“搜索+收藏”是决胜密码

站长之家(ChinaZ.com) 8月27日 消息:8月27日，全球知名市场研究机构IDC2021年度大奖揭晓，叮咚买菜因通过数字化经营大幅实现降本提效，斩获“年度未来企业大奖”。通过在支付宝小程序上开展自运营，叮咚买菜月订单提升近八成。

借着疫情带来的契机，生鲜电商迎来高速发展期，作为行业成长最快的新零售企业之一，叮咚买菜也在积极寻求客流增长，支付宝成为了其布局数字化的主要发力平台。2020年6月，叮咚买菜正式上线支付宝小程序，精耕搜索运营，并通过大促活动撬动平台流量激励，实现拉新和转化快速增长。数据显示，半年时间里，叮咚买菜小程序月成交订单提升近八成，成交用户增长超50%。

基于生鲜商品高频、刚需的特点，提高复购效率也是叮咚买菜的发力重点。借助推行绿卡 “会员”、“卡券”、“积分”等工具，叮咚买菜支付宝小程序用户复购率超40%。今年5月，支付宝升级“我的小程序”入口，用户收藏叮咚买菜小程序就能在首页一键复访，此举也将进一步助力商家小程序的曝光和复访复购。

靠平台活动冷启动、靠引导搜索拉新、靠会员和收藏留存，叮咚买菜在支付宝上走通了一条“搜索-使用-收藏”的自运营链路。“支付宝对用户有很强的服务心智，为商家提供了多元的数字工具，这些都有利于商家根据自身特点，持续展开自运营。” 叮咚买菜相关负责人表示。