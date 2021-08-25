Facebook高管：正在同时探索数字钱包和NFT非同质化代币

站长之家(ChinaZ.com) 8月25日消息:据彭博报道，Facebook 高管 David Marcus 周二在接受采访时表示，Facebook 在探索数字钱包的同时也在探索非同质化代币（NFTs）。

David Marcus 在接受采访时表示：「我们的确正在研究参与该领域的多种方式，因为我们处于非常有利的地位。」Marcus 负责开发 Facebook 的 Novi 数字钱包的内部团队 F2，即 FacebookFinancial。

他表示该钱包将可用于存放 NFT.Marcus 透露 Facebook 的数字钱包「现在已经准备好了」，但仍在等待与 Facebook 参与的数字货币 Diem 一起推出，Diem 的前身为 Libra。不过万不得已的情况下，Facebook 会考虑在没有 Diem 的情况下率先推出 Novi 钱包。

Diem 是一种由美元支撑的稳定货币，但不知道何时才能推出。对于 Diem 美国立法者监管者都不太满意，现在 Facebook 只是 Diem 项目的合作伙伴，Diem 是独立运营的。

David Marcus 认为，因为支付技术不够创新，西方国家（包括美国）已经跟不上中国的速度，中国数字支付现在已经占据主导位置。Marcus 坦言：「我们正在以惊人的速度落后。」