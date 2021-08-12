哈啰出行两款电单车获得智能两轮车北斗认证

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哈啰出行两款电单车获得智能两轮车北斗认证

2021-08-12 17:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月12日 消息:中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）今天发布消息，泰尔终端实验室完成首款智能两轮车北斗认证测试，联合中国北斗卫星导航产品检测认证联盟认证机构，为上海钧正网络科技有限公司(哈啰出行)的LTE CAT1智能助力车M18和LTE CAT1智能单车A55颁发了智能助力车、智能单车北斗认证证书。

哈啰出行

信息通信产品北斗认证是国家市场监督管理总局和中国卫星导航定位应用管理中心指导下，由中国信通院泰尔终端实验室和中国北斗卫星导航产品检测认证联盟认证机构联合推出的一项权威认证。自2021年3月31日正式发布北斗检测认证体系以来，实验室逐步开展规模化的信息通信产品北斗检测认证服务，北斗认证证书作为产品优秀定位性能的代表，已逐步成为信息通信产品旗舰机型的标配。

共享智能两轮车的精准定位，是赋能共享出行行业健康发展的重要驱动，北斗卫星导航系统不仅为用户带来更好的骑行体验，还为企业精细化运营和城市规范化管理提供技术保障。

北斗认证测试依托中国信通院泰尔终端实验室牵头的北斗技术标准开展，测试项目包含北斗基础定位性能、融合定位性能两大类别，采用仿真测试、路测、虚拟路测三种测试方法。哈啰出行参与了标准制定，与实验室共同确定了智能两轮车特有的典型应用场景，包括单侧遮挡场景、双侧遮挡场景和空旷场景，涵盖了智能两轮车实际使用中常用的写字楼、高校、公交站等停车环境，保证测试的完整性。

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