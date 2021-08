你会演讲吗?你擅长演讲吗?可能很多人可以用中文侃侃而谈,但一旦英文演讲就频频卡壳。别怕,华尔街英语准备了 13 句实用模板,带你拆解英语演讲的那些套路。华尔街英语教你英语演讲怎么开场演讲开场1)开始讲话Good morning/Good afternoon ladies and gentlemen. the topic of my presentation today is... 早/午安,先生们小姐们。今天我陈述的主题是……2)讲述动机The purpose of this presentation is ... 本次陈述的目的是