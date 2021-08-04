苹果将在加拿大 Apple Store 推出「先买后付」分期付款服务

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苹果将在加拿大 Apple Store 推出「先买后付」分期付款服务

2021-08-04 09:47 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月4日消息:据9to5mac报道，苹果公司正与流行的「先买后付」服务 Affirm 合作，为加拿大的 iPhone、iPad 和 Mac 买家扩大购买产品的支付选择。根据彭博社的一份新报告，苹果公司将于本月某个时候在加拿大的网上和实体零售店推出这一计划。

Apple Pay

在美国，苹果购物者可以使用 Apple Card 进行付款，但这在美国以外的地方是不存在的。然而，通过这种 Affirm 合作关系，苹果将能够为新购买的 iPhone、iPad 和 Mac 提供12个月或24个月的分期付款服务。

根据彭博获得的发给加拿大苹果零售员工的信息，这两家公司计划本月在加拿大的苹果在线和实体零售店首次推出这一服务。这项服务将使加拿大的 iPhone、Mac 和 iPad 买家在12个月或24个月内支付购买的产品，而不是在交易时全额支付。苹果公司告诉员工，它将在推出后的有限时间内提供该计划的优惠免息活动。

该计划将由 PayBrIGht 提供支持，PayBrIGht 是一家位于加拿大的「先买后付」服务，去年被 Affirm 以2.6亿美元收购。在给员工的备忘录显示，该计划将于8月11日启动。对此，苹果和 Affirm 的发言人拒绝发表评论。

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