加拿大持续反击，正式对美国进口汽车征收 25% 关税

“这会造成伤害，但重要的是不能对这些事情置之不理。”

站长之家(ChinaZ.com) 4月10日 消息:加拿大周二表示，将从周三凌晨起对美国汽车征收对等关税，此举加剧了与美国的贸易战。此举可让美国汽车的价格比较高涨幅达到 25%，这是对特朗普总统近期对加拿大汽车征收关税的回应。

加拿大财政部长弗朗索瓦-菲利普·尚帕涅(François-Philippe Champagne)证实，这些关税将于美国东部时间周三凌晨 12 点 01 分生效。尚帕涅表示，“加拿大将继续有力回应美国对加拿大产品施加的所有无端且不合理的关税”、“政府坚定致力于尽快取消这些美国关税，并继续保护加拿大的工人、企业、经济、以及产业”。

新的关税政策可能会给加拿大消费者带来重大影响。据汽车零部件制造商协会负责人弗拉维奥・沃尔佩称，每年在加拿大购买的汽车中，有大约 60% 是从美国进口的 —— 每年多达 120 万辆汽车从美国运往加拿大，这使得加拿大成为美造汽车的比较大出口市场。

对于符合《美墨加协定》（USMCA）规则生产的从美国进口的汽车，若部分零部件并非原产于加拿大或墨西哥，将对这些部分征收 25% 的关税。对于不符合《美墨加协定》规则生产的从美国进口的整车，也将征收 25% 的关税。

对于消费者来说，这可能意味着购买从美国进口的汽车要多支付 15% 至 25% 的费用，具体取决于每辆汽车中含有多少非加拿大或非墨西哥产的零部件。

“这会造成伤害。” 沃尔佩承认，他指的是加拿大人将面临的汽车价格上涨。不过，他认为这种对等关税政策是合理的：“但重要的是不能对这些事情置之不理。”

加拿大联邦政府指出，征收的关税将用于惠及加拿大汽车行业。2024 年，加拿大从美国进口的汽车总额达 356 亿加元（约合 356 亿美元），按此估计，对等关税生效后，每年将征收约 80 亿加元。

此前，为回应特朗普早些时候对加拿大钢铁和铝征收的关税，加拿大已经对价值约 600 亿加元的美国进口商品征收了对等关税。这一比较新举措进一步加剧了这两个邻国之间现有的贸易紧张局势。

值得注意的是，加拿大目前的对等措施不包括对美国汽车零部件征收反制关税，而是集中在整车方面。

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