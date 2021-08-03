铁路部门推出免费退票措施 8月3日24时前购票退票不收费

站长之家（ChinaZ.com）8月3日 消息:今日，中国铁路宣布，为配合各地疫情防控要求，中国国家铁路集团有限公司决定推出免费退票措施。

自即时起，旅客在车站、12306网站等各渠道，办理2021年8月3日24时前已购各次列车有效车票退票时，均不收取退票手续费，购买铁路乘意险的一同办理。

同时，铁路部门还提示广大旅客，在出行前及时了解出发地和目的地疫情防控政策，合理安排行程。在旅途中，加强个人防护，少聚集、勤洗手、戴口罩，共同营造健康安全的出行环境。