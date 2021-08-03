铁路部门推出免费退票措施 8月3日24时前购票退票不收费

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 铁路最新资讯 > 正文

铁路部门推出免费退票措施 8月3日24时前购票退票不收费

2021-08-03 17:05 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月3日 消息:今日，中国铁路宣布，为配合各地疫情防控要求，中国国家铁路集团有限公司决定推出免费退票措施。

自即时起，旅客在车站、12306网站等各渠道，办理2021年8月3日24时前已购各次列车有效车票退票时，均不收取退票手续费，购买铁路乘意险的一同办理。

12306

同时，铁路部门还提示广大旅客，在出行前及时了解出发地和目的地疫情防控政策，合理安排行程。在旅途中，加强个人防护，少聚集、勤洗手、戴口罩，共同营造健康安全的出行环境。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 12306每天要接听多少电话？官方揭秘

    12306每天要接听多少电话？8月2日消息，中国铁路官方微博发文揭秘12306客服中心背后的故事。中国铁路官方微博表示，北京铁路客户服务中心一天接到的电话咨询为1.4万通，在线的客服人员有80多人，平均每个人要接200通电话，每通电话咨询的时长约为3分钟，也就是说除了吃饭和上厕所的时间，客服人员要连续接听长达10个小时左右的电话咨询。值得注意的是，近期中国部分地区出现了极端天气，客服中心电话咨询量较大。中国铁路官方微博?

    微博 网站

  • 铁路12306宣布已采取措施 全力应对河南特大暴雨影响

    今日，铁路12306在官方公众号宣布，已采取限速、待避、停运等措施，全力应对河南特大暴雨影响。沿途铁路单位与干部职工会向在途列车提供食品、饮用水等物资，保障餐车供应。

    12306 铁路客服

  • 出行更便捷！12306网站延长售票改签服务时间

    今日，据中国铁路官方公众号消息，为了更好地方便旅客购票，经过充分试验测试，在确保铁路12306网站（含手机客户端，下同）安全平稳运行前提下。中国国家铁路集团有限公司决定，自7月31日起，铁路12306网站售票改签服务时间由每日5:00至23:30，调整为每日5:00至次日凌晨1:00，提供每日20小时售票改签服务。同时，继续提供每日24小时退票服务。官方表示，调整后，网站利用每日凌晨1:00至5:00进行数据处理工作。其中，每周二23:30至?

    网站 公众号

  • 今天起 12306网站售票改签服务时间延长至20小时

    【TechWeb】7月31日消息，据中国铁路12306官网发布的消息，为方便旅客购票，自7月31日起，铁路12306网站（含手机客户端，下同）售票改签服务时间延长，由每日5:00至23:30调整为每日5:00至次日凌晨1:00。同时，为了保障12306系统稳定运行，定于每周二23:30至周三5:00进行系统运维巡检，届时暂停互联网售票改签服务。公告称，目前，本网站退票业务办理服务时间已经实现24小时全天候办理（不受系统巡检影响），并且退票、改签业务办理

    网站

  • 国铁宣布：7月31日起12306网站延长售票改签服务时间

    凤凰网科技讯 7月31日消息，中国铁路在其官方公众号发布通知称，为了更好地方便旅客购票，经过充分试验测试，在确保铁路12306网站（含手机客户端，下同）安全平稳运行前提下，中国国家铁路集团有限公司决定，自7月31日起，铁路12306网站售票改签服务时间由每日5:00至23:30，调整为每日5:00至次日凌晨1:00，提供每日20小时售票改签服务。同时，继续提供每日24小时退票服务。通知显示：调整后，网站利用每日凌晨1：00至5：00进行数据

    网站 公众号

  • 7月31日起，12306网站售票改签服务时间延长至20小时

    今日，中国铁路12306官网发布公告称，12306网站售票改签服务时间延长至20小时，同时继续提供每日24小时退票服务。

    12306网站 动车票 12306改签

  • Moto G60S信息曝光：8GB+128GB售价约2306

    今年早些时候，摩托罗拉在印度推出了多款 Moto G 系列手机；近日又推出售价低于 2 万卢比的 Moto G40 Fusion 和 G60。现在，根据知名爆料人士 Sudhanshu 透露，摩托罗拉即将在欧洲市场推出 Moto G60S 手机，并分享了该机售价、颜色等方面的信息。摩托罗拉已经准备好在欧洲市场推出 Moto G60S，8GB+128GB 组合零售价在 300-320 欧元（2306.31-2460.06元）之间，至少会有蓝色一种颜色。Moto G60S 的内部开发代号为“Lisbon”。虽然该

    摩托罗拉 摄像头 高通

  • 2021年全球消费者智能家居支出将飙升44%至1230亿美元

    据 Strategy Analytics 发布的研究报告《2021 年全球智能家居预测》，在2020 年受到新冠疫情的负面影响后，全球消费者在智能家居解决方案上的支出将在2021 年增长44% 到1230 亿美元。

    智能家居 智能音箱 智能助手

  • 不收手续费！铁路部门：8月3日前已购火车票可免费退票

    据中国铁路官微消息，为配合各地疫情防控要求，中国国家铁路集团有限公司决定推出免费退票措施。自即时起，旅客在车站、12306网站等各渠道，办理2021年8月3日24时前已购各次列车有效车票退票时，均不收取退票手续费，购买铁路乘意险的一同办理。另外，铁路部门提示广大旅客在出行前及时了解出发地和目的地疫情防控政策，合理安排行程。据媒体报道，截至8月2日24时31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者4

    网站

  • “交管12123”安全大升级，与网易易盾一道寻找办政事的新体验

    在服务框架下，网易易盾为热门移动应用"交管12123"提供稳定、兼容、高性能的移动安全解决方案，从应用加固、作弊风险监控、设备指纹入手，全面打击网络“黑灰产”恶意入侵行为。在被各种骇人听闻的安全事件包围之前，率先考虑安全事宜十分重要。可喜的是，随着移动应用加固意识的增强和移动安全技术的升级，受恶意软件攻击事件的可能性也进一步降低。01 在手机上轻松处理交通违法记录近年来，以互联网思维打造政务服务的爆款应用既

    交管12123 网易易盾

  • 今天起 反诈骗预警短信12381上线：收到发来的短信一定要看！

    今后，96110的电话要接，12381的短信要看。据工信微报消息，自今日起，国家反诈中心与工信部反诈中心将联合向您免费推送反诈预警短信。如您收到来自12381的预警短信，表示您可能遭遇电信网络诈骗，请保持高度警惕，谨防上当受骗。该预警短信不携带任何网址链接、微信、QQ号、电话号码等联络方式，无需任何回复/回拨。在此之前，96110反电信网络诈骗专用号码已经上线，专门用于对群众的预警劝阻和防范宣传等工作。据了解，96110目前

    电信 微信

  • 12381涉诈预警劝阻短信系统上线：大数据挖掘潜在受害用户

    由于当前电信网络诈骗作案手法变化快、迷惑性强、查处难度大，严重侵害人民群众的财产安全与合法权益。为此，工信部联合公安部进一步创新工作方法和思路，坚持打防并举、防范为先，研发了12381涉诈预警劝阻短信系统。目前，该系统已正式上线，首次实现了对潜在涉诈受害用户进行短信实时预警。据工信微报官方微博介绍，该系统可根据公安机关提供的涉案号码，利用大数据、人工智能等技术自动分析发现潜在受害用户，并通过12381短信端

    电信 个人信息 微博

  • 反诈骗预警短信12381上线：利用大数据挖掘潜在受害用户

    据工信微报消息，今天工信部联合公安部在京举行12381涉诈预警劝阻短信系统启动仪式暨新闻发布会，正式启用12381涉诈预警劝阻短信系统，通报信息通信行业防范治理电信网络诈骗工作情况。

    12381 大数据 反诈骗预警

  • 特斯拉Q2与比特币投资相关资产减值2300万美元

    当地时间周一盘后，特斯拉发布了截至2021年6月30日的2021年第二季度财报。财报显示，第二季度，与比特币投资相关的资产减值2300万美元。

    特斯拉 比特币

  • 深度复盘：这家品牌直播一年卖出100万件女装，库存仅2300件！

    米兰茵女装18年6月成立，当年就做到了7000万销售额，到现在基本年发货100万件，在库存问题严重的服装行业，20年剩余库存仅2300件。同时，在整个直播带货行业，特别是服饰类目都有着高退货率的情况下，米兰茵依旧保持7%的年均收货退货率。

    女装 直播 直播带货

  • Canalys：2021年第二季度全球PC市场增长13%达8230万台

    据 Canalys 的最新数据显示，2021 年第二季度全球 PC 市场继续保持增长势头，台式机和笔记本电脑（包括工作站）的出货量同比增长13%，达到8230 万台。

    Canalys PC 电脑

  • 11代酷睿亲兄弟 至强E-2300系列曝光：8核5.1GHz只要95W

    Intel Rocket Lake-S 11代酷睿已经发布多时，而它的衍生版，面向入门级工作站的至强E-2300系列，也要来了，而且不是简单的复刻。上一代至强E-2200系列还是基于Coffee Lake 9代酷睿，这次跨越了一代，虽然还是没有升级工艺(14nm)，但是CPU/GPU架构、DDR4内存频、SATA接口、M.2插槽、PCIe 4.0通道、AVX-512指令集等等，都可圈可点。型号方面，已知有多达10款，旗舰型号至强E-2388G，8核心16线程，频率3.2-5.1GHz，三级缓存16MB，集成

    酷睿 显卡

  • 特斯拉净收益首次超10亿元：比特币资产减值2300万美元

    虽然负面新闻不断，但似乎并不影响特斯拉赚钱，净收益的增速可谓惊人。据外媒报道，特斯拉在周一公布了第二季度财报，无论是公司营收还是净收入都超过了预期。但因为比特币价值缩水，造成了部分资产减值。财报显示，特斯拉第二季度的营收119.58亿美元，超过了预期营收 113亿美元。(GAAP)净收益为11.4亿美元，首次超过10亿美元。去年同期，净收入仅为1.04亿美元。其中，汽车总营收为102.1亿美元，毛利率为28.4%，高于过去四个季度的

    特斯拉 比特币 赚钱

  • 特斯拉Q2净利润首破10亿美元 比特币资产减值2300万美元

    凤凰网科技讯 北京时间7月27日消息，特斯拉公司(NASDAQ: TSLA)今天发布了截至6月30日的2021财年第二季度财报。财报显示，按照美国通用会计准则(GAAP)计算，特斯拉汽车第二季度总营收为119.58亿美元，较上年同期的60.36亿美元增长98%；归属于普通股股东的净利润为11.42亿美元，较上年同期的1.04亿美元增长998%。特斯拉季度净利润历史上首次突破10亿美元。特斯拉同时表示，第二季度比特币相关资产减值2300万美元。特斯拉第二季度营收

    特斯拉 model 股价

  • 特斯拉Q2净利润11.42亿美元 比特币资产减值2300万美元

    凤凰网科技讯 北京时间7月27日消息，特斯拉公司(NASDAQ: TSLA)今天发布了截至6月30日的2021财年第二季度财报。财报显示，按照美国通用会计准则(GAAP)计算，特斯拉汽车第二季度营收为119.58亿美元，较上年同期的60.36亿美元增长98%；归属于普通股股东的净利润为11.42亿美元，较上年同期的1.04亿美元增长998%。特斯拉同时表示，第二季度比特币相关资产减值2300万美元。(作者/箫雨)

    特斯拉 通用 比特币
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM