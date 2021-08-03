铁路部门推出免费退票措施 8月3日24时前购票退票不收费

站长之家（ChinaZ.com）8月3日 消息:今日，中国铁路宣布，为配合各地疫情防控要求，中国国家铁路集团有限公司决定推出免费退票措施。
自即时起，旅客在车站、12306网站等各渠道，办理2021年8月3日24时前已购各次列车有效车票退票时，均不收取退票手续费，购买铁路乘意险的一同办理。
同时，铁路部门还提示广大旅客，在出行前及时了解出发地和目的地疫情防控政策，合理安排行程。在旅途中，加强个人防护，少聚集、勤洗手、戴口罩，共同营造健康安全的出行环境。
站长之家（ChinaZ.com）8月3日 消息:今日，中国铁路宣布，为配合各地疫情防控要求，中国国家铁路集团有限公司决定推出免费退票措施。
自即时起，旅客在车站、12306网站等各渠道，办理2021年8月3日24时前已购各次列车有效车票退票时，均不收取退票手续费，购买铁路乘意险的一同办理。
同时，铁路部门还提示广大旅客，在出行前及时了解出发地和目的地疫情防控政策，合理安排行程。在旅途中，加强个人防护，少聚集、勤洗手、戴口罩，共同营造健康安全的出行环境。
12306每天要接听多少电话？8月2日消息，中国铁路官方微博发文揭秘12306客服中心背后的故事。中国铁路官方微博表示，北京铁路客户服务中心一天接到的电话咨询为1.4万通，在线的客服人员有80多人，平均每个人要接200通电话，每通电话咨询的时长约为3分钟，也就是说除了吃饭和上厕所的时间，客服人员要连续接听长达10个小时左右的电话咨询。值得注意的是，近期中国部分地区出现了极端天气，客服中心电话咨询量较大。中国铁路官方微博?
今日，铁路12306在官方公众号宣布，已采取限速、待避、停运等措施，全力应对河南特大暴雨影响。沿途铁路单位与干部职工会向在途列车提供食品、饮用水等物资，保障餐车供应。
今日，据中国铁路官方公众号消息，为了更好地方便旅客购票，经过充分试验测试，在确保铁路12306网站（含手机客户端，下同）安全平稳运行前提下。中国国家铁路集团有限公司决定，自7月31日起，铁路12306网站售票改签服务时间由每日5:00至23:30，调整为每日5:00至次日凌晨1:00，提供每日20小时售票改签服务。同时，继续提供每日24小时退票服务。官方表示，调整后，网站利用每日凌晨1:00至5:00进行数据处理工作。其中，每周二23:30至?
【TechWeb】7月31日消息，据中国铁路12306官网发布的消息，为方便旅客购票，自7月31日起，铁路12306网站（含手机客户端，下同）售票改签服务时间延长，由每日5:00至23:30调整为每日5:00至次日凌晨1:00。同时，为了保障12306系统稳定运行，定于每周二23:30至周三5:00进行系统运维巡检，届时暂停互联网售票改签服务。公告称，目前，本网站退票业务办理服务时间已经实现24小时全天候办理（不受系统巡检影响），并且退票、改签业务办理
凤凰网科技讯 7月31日消息，中国铁路在其官方公众号发布通知称，为了更好地方便旅客购票，经过充分试验测试，在确保铁路12306网站（含手机客户端，下同）安全平稳运行前提下，中国国家铁路集团有限公司决定，自7月31日起，铁路12306网站售票改签服务时间由每日5:00至23:30，调整为每日5:00至次日凌晨1:00，提供每日20小时售票改签服务。同时，继续提供每日24小时退票服务。通知显示：调整后，网站利用每日凌晨1：00至5：00进行数据
今日，中国铁路12306官网发布公告称，12306网站售票改签服务时间延长至20小时，同时继续提供每日24小时退票服务。
今年早些时候，摩托罗拉在印度推出了多款 Moto G 系列手机；近日又推出售价低于 2 万卢比的 Moto G40 Fusion 和 G60。现在，根据知名爆料人士 Sudhanshu 透露，摩托罗拉即将在欧洲市场推出 Moto G60S 手机，并分享了该机售价、颜色等方面的信息。摩托罗拉已经准备好在欧洲市场推出 Moto G60S，8GB+128GB 组合零售价在 300-320 欧元（2306.31-2460.06元）之间，至少会有蓝色一种颜色。Moto G60S 的内部开发代号为“Lisbon”。虽然该
据 Strategy Analytics 发布的研究报告《2021 年全球智能家居预测》，在2020 年受到新冠疫情的负面影响后，全球消费者在智能家居解决方案上的支出将在2021 年增长44% 到1230 亿美元。
据中国铁路官微消息，为配合各地疫情防控要求，中国国家铁路集团有限公司决定推出免费退票措施。自即时起，旅客在车站、12306网站等各渠道，办理2021年8月3日24时前已购各次列车有效车票退票时，均不收取退票手续费，购买铁路乘意险的一同办理。另外，铁路部门提示广大旅客在出行前及时了解出发地和目的地疫情防控政策，合理安排行程。据媒体报道，截至8月2日24时31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者4
在服务框架下，网易易盾为热门移动应用"交管12123"提供稳定、兼容、高性能的移动安全解决方案，从应用加固、作弊风险监控、设备指纹入手，全面打击网络“黑灰产”恶意入侵行为。在被各种骇人听闻的安全事件包围之前，率先考虑安全事宜十分重要。可喜的是，随着移动应用加固意识的增强和移动安全技术的升级，受恶意软件攻击事件的可能性也进一步降低。01 在手机上轻松处理交通违法记录近年来，以互联网思维打造政务服务的爆款应用既
今后，96110的电话要接，12381的短信要看。据工信微报消息，自今日起，国家反诈中心与工信部反诈中心将联合向您免费推送反诈预警短信。如您收到来自12381的预警短信，表示您可能遭遇电信网络诈骗，请保持高度警惕，谨防上当受骗。该预警短信不携带任何网址链接、微信、QQ号、电话号码等联络方式，无需任何回复/回拨。在此之前，96110反电信网络诈骗专用号码已经上线，专门用于对群众的预警劝阻和防范宣传等工作。据了解，96110目前
由于当前电信网络诈骗作案手法变化快、迷惑性强、查处难度大，严重侵害人民群众的财产安全与合法权益。为此，工信部联合公安部进一步创新工作方法和思路，坚持打防并举、防范为先，研发了12381涉诈预警劝阻短信系统。目前，该系统已正式上线，首次实现了对潜在涉诈受害用户进行短信实时预警。据工信微报官方微博介绍，该系统可根据公安机关提供的涉案号码，利用大数据、人工智能等技术自动分析发现潜在受害用户，并通过12381短信端
据工信微报消息，今天工信部联合公安部在京举行12381涉诈预警劝阻短信系统启动仪式暨新闻发布会，正式启用12381涉诈预警劝阻短信系统，通报信息通信行业防范治理电信网络诈骗工作情况。
当地时间周一盘后，特斯拉发布了截至2021年6月30日的2021年第二季度财报。财报显示，第二季度，与比特币投资相关的资产减值2300万美元。
米兰茵女装18年6月成立，当年就做到了7000万销售额，到现在基本年发货100万件，在库存问题严重的服装行业，20年剩余库存仅2300件。同时，在整个直播带货行业，特别是服饰类目都有着高退货率的情况下，米兰茵依旧保持7%的年均收货退货率。
据 Canalys 的最新数据显示，2021 年第二季度全球 PC 市场继续保持增长势头，台式机和笔记本电脑（包括工作站）的出货量同比增长13%，达到8230 万台。
Intel Rocket Lake-S 11代酷睿已经发布多时，而它的衍生版，面向入门级工作站的至强E-2300系列，也要来了，而且不是简单的复刻。上一代至强E-2200系列还是基于Coffee Lake 9代酷睿，这次跨越了一代，虽然还是没有升级工艺(14nm)，但是CPU/GPU架构、DDR4内存频、SATA接口、M.2插槽、PCIe 4.0通道、AVX-512指令集等等，都可圈可点。型号方面，已知有多达10款，旗舰型号至强E-2388G，8核心16线程，频率3.2-5.1GHz，三级缓存16MB，集成
虽然负面新闻不断，但似乎并不影响特斯拉赚钱，净收益的增速可谓惊人。据外媒报道，特斯拉在周一公布了第二季度财报，无论是公司营收还是净收入都超过了预期。但因为比特币价值缩水，造成了部分资产减值。财报显示，特斯拉第二季度的营收119.58亿美元，超过了预期营收 113亿美元。(GAAP)净收益为11.4亿美元，首次超过10亿美元。去年同期，净收入仅为1.04亿美元。其中，汽车总营收为102.1亿美元，毛利率为28.4%，高于过去四个季度的
凤凰网科技讯 北京时间7月27日消息，特斯拉公司(NASDAQ: TSLA)今天发布了截至6月30日的2021财年第二季度财报。财报显示，按照美国通用会计准则(GAAP)计算，特斯拉汽车第二季度总营收为119.58亿美元，较上年同期的60.36亿美元增长98%；归属于普通股股东的净利润为11.42亿美元，较上年同期的1.04亿美元增长998%。特斯拉季度净利润历史上首次突破10亿美元。特斯拉同时表示，第二季度比特币相关资产减值2300万美元。特斯拉第二季度营收
凤凰网科技讯 北京时间7月27日消息，特斯拉公司(NASDAQ: TSLA)今天发布了截至6月30日的2021财年第二季度财报。财报显示，按照美国通用会计准则(GAAP)计算，特斯拉汽车第二季度营收为119.58亿美元，较上年同期的60.36亿美元增长98%；归属于普通股股东的净利润为11.42亿美元，较上年同期的1.04亿美元增长998%。特斯拉同时表示，第二季度比特币相关资产减值2300万美元。(作者/箫雨)
8月5日下午消息，来自财联社的报道称，从多位知情人士处获悉，比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应刀片电池”。目前配有刀片电池”的特斯拉车型..
6月底微软发布了Windows 11系统，相比Windows 10的硬件要求并不夸张，但很多人被提示不能升级Windows 11，主要就是因为微软要求TPM 2.0所致，现实..
8月5日晚间消息，中芯国际发布2021年第二季度财报。财报显示，该季度中芯国际销售收入为1,344.1百万美元，相较于2021年第一季的1,103.6百万美元增..
8月5日消息，今日，任天堂公布2022财年第一季度财报。财报显示，任天堂第一季度销售额3226亿日元，同比下降9.9%。任天堂第一季度的营业利润1198亿..
贩卖别人身份信息的人不少，贩卖自己身份信息的人你听过吗？安徽就有一名98年出生的大学生，因为缺钱，竟将自己的身份信息贩卖给诈骗分子，结果自..
第一批造车新势力如今都怎么样了？日前，据中国证券报报道，随着新能源汽车产业蓬勃发展，造车新势力却陷入重复建设的泥潭。据统计，在第一批造车..
前不久，中兴正式发布了Axon 30屏下摄像手机，这也全球首款400PPI的屏下摄像手机、全球首款120Hz高刷的屏下摄像手机。值得一提的是，除了两次领先..
去年11月，第十三届全国人大常委会第二十三次会议表决通过了关于修改《中华人民共和国著作权法》的决定，修改后的《著作权法》并将于2021年6月1日..
纵观区块链项目的进化史，改良和创新已经成为必然。前有以太坊提出智能合约带来区块链2.0与“世界计算机”，后有Polkadot以中继链共享安全建立异构..
好分期的诞生，为年轻用户解决了资金压力的困惑。如今，传统金融已经无法满足更多的消费者，好分期线上金融平台是社会发展的必然产物，为年轻人赋..
2021年8月4日，泰康拜博集团级专家、正畸学术委员会委员、首席专家、中华口腔医学会口腔正畸专业委员会副主任委员沈刚教授接受央视采访，亮相CCTV..
近日，知识管理平台印象笔记受邀出席了华为HarmonyOS应用服务伙伴峰会。印象笔记与华为签署鸿蒙生态合作协议，未来双方将在鸿蒙生态领域，以 Harm..
作为一名牙科医生，我每天都能看到有很多人存在口腔问题，其实国人口腔问题非常复杂，护牙意识又薄弱，所以造成了80%的人都有蛀牙，90%的人患有牙..
过去一年，由于疫情的影响，金融业在线下场景开展业务受限，精细化运营需求更加迫切，行业数字化转型开启了快进键，无接触金融服务迎来巨大机遇。..
据悉，字节跳动旗下大力教育今天开始裁员，旗下瓜瓜龙、清北网校、你拍一等项目都开始实行n+2的补偿计划，部分人员转岗或投到新项目中。众所周知，..
导语2021年8月4日，视灯研究院正式发布《2021年上半年视频号发展白皮书》，本白皮书由视灯数据提供视频号大数据分析，综合对视频号生态代表从业者..
外国摄影师公布了两张在日本东京奥运会中佳能CPS服务中心的图片，其中成群的“白炮”整齐的排列在架子上，另外CMOS脏点检测系统看起来非常高级。..
你有没有感到过孤独?一个人说他离开电脑去睡了，经常是去躺在床上继续看手机;加班回到家中，一句话不想说，只想静静呆着;你是不是越来越有一种没..
最近笔者发现，部分投影仪品牌仿佛也开了一个小型的新品竞赛运动会，纷纷出了新品。其中有一个品牌机型吸引到了笔者的注意，那就是刻刻D2Pro，千元..
分析师:Soberleah2021年7月，受新冠肺炎疫情影响，延期一年的东京奥运会采取空场举办的形式，这就意味着国民只能“云”观看奥运赛事。随着赛事报道..