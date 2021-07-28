罗永浩晒iPad全家福 网友：打开新世界的大门

你有躺在床上看平板电脑“啪叽”一下被“糊一脸”的经历吗。
有同样经历的罗永浩老师一度想要把子公司（苹果公司）的产品团队全开除了。
为了解决这个问题，罗老师亲自“操刀”改装了iPad。
7月27日，罗永浩晒出了自己的杰作，改装后的iPad看起来像冰箱上得门把手。
虽然被当成了玩笑，但罗老师今天再次发文，称全家都已装上了门把手。
网友看后表示打开新世界的大门，称这拿来砌墙也很不错呀。
你有躺在床上看平板电脑“啪叽”一下被“糊一脸”的经历吗。
有同样经历的罗永浩老师一度想要把子公司（苹果公司）的产品团队全开除了。
为了解决这个问题，罗老师亲自“操刀”改装了iPad。
7月27日，罗永浩晒出了自己的杰作，改装后的iPad看起来像冰箱上得门把手。
虽然被当成了玩笑，但罗老师今天再次发文，称全家都已装上了门把手。
网友看后表示打开新世界的大门，称这拿来砌墙也很不错呀。
今天，罗永浩再次回应了自己给iPad安装一个门把手的做法，他表示，“我是严肃的，在我的影响下，全家iPad都这么用”。
援引日媒 Mac Otakara 报道，下一代 iPad Air 将采用与第 3 代 iPad Pro 相似的设计。该网站从一家中国供应商处获得消息，第 5 代 iPad Air 将继续采用 10.9 英寸显示屏，侧面有一个 Touch ID 按钮，但它将获得一个双镜头相机系统，佩有广角和超广角相机。新款 iPad Air 可能会装备 LiDAR 传感器，只是目前无法百分百确定。其他功能包括 4 个扬声器组成的音频系统和 1 个 5G 毫米波芯片。Mac Otakara 预计第 5 代 iPad Air 将采用
你被iPad或智能手机砸过脸吗？相信许多人有过这样的经历：躺在床上看平板电脑然后慢慢犯困手里一滑，直接被iPad或智能手机糊了一脸”。如今无论是iPad平板电脑还是智能手机，其重量都不算轻，砸到脸上的滋味一定不会好受。7月27日消息，锤子科技CEO罗永浩在与网友互动式透露，有很多次自己被iPad砸到脸，每次都想把子公司（苹果公司）的产品团队全开除了。为此罗永浩改造了iPad，他将自粘玻璃门上的把手贴到了iPad背后，这样更方便
微软已经在 iPhone 上推出了和 Safari 浏览器兼容的 Game Pass 流媒体服务，而且部分游戏手柄合作伙伴还将免费提供3个月的 Xbox Game Pass Ultimate 服务。该服务已经迈过 Beta 测试阶段，现在可通过 Safari 浏览器在 iPhone 和 iPad 上使用。用户可以在线玩游戏，用他们的触摸屏或外部控制器进行游戏。虽然苹果不允许在 iOS 或者 iPadOS 上原生运行云游戏，不过微软通过 Safari 浏览器运行 Game Pass。与 Nvidia GeForce Now 一样
虽然苹果当前的工作重点是iPhone 13系列，但iPad、MacBook Pro等新品的筹备也在紧锣密鼓进行中。最新消息称，iPad 9研发代号J181，处理器将从现款的A12升级到iPhone 11同款A13处理器。尽管没用上A14甚至A15有些遗憾， 但考虑到iPad数字系列是苹果定位最便宜的平板，也就能理解了。其它方面的变化还不清楚，但从早先爆料来看，外形变化不会很大，且继续保留正面Home键设计。如果你对性能有要求，同时不想花费iPad Air/Pro那样的高价
随着苹果设备越来越多地向 OLED 转移，预计会提高韩国面板制造商的利益。早有知情人士称，苹果计划为明年推出的新iPad引入OLED面板。这是苹果第一次为平板电脑配备OLED面板，而iPhone和手表早已用上了。另外，LG Display正在为iPhone折叠屏开发OLED面板，预计2023年就可以发布。由于中国制造商提供的LCD面板更便宜、质量更好，导致韩国面板制造商利润下降，而这些韩国企业正在将LCD生产线转换为OLED生产线。目前，三星、LG Display
最新消息，苹果iPad mini 6将搭载A15处理器，同时引入Smart Connector触点。据悉，iPad mini 6代号J310，升级幅度颇大。以A15处理器为例，它同样会用于iPhone 13系列机型上，采用升级版5nm制程工艺。当然，苹果也在研发A15X，它会用在晚些时候发布的其它iPad机型上。按照之前Jon Prosser的爆料，iPad mini 6还会采用USB-C接口取代Lightning闪电接口。另外与Smart Connector配套，还会有专门的配件，但尚不清楚会是什么，大概率键盘
捷蓝航空宣布，它将向其飞行员提供配备M1的新iPad Pro机型，作为其飞机驾驶舱所使用的技术面向未来的努力的一部分。据该航空公司称，新的M1 iPad Pro机型将使捷蓝航空公司的飞行员 "处于技术的最前沿"，并将为飞机上的所有机组成员提供安全的关键能力。捷蓝航空说，新的iPad Pro机型很适合驾驶舱，因为它们具有轻薄的设计，明亮的液体视网膜显示屏，以及5G兼容性。领先的Apple Silicon芯片M1对于在飞行中同时运行十多个应用程序时?
凤凰网科技讯 北京时间7月28日消息，在今天举行的第三财季财报电话会议上，苹果公司CEO蒂姆库克(Tim Cook)和CFO卢卡梅斯特里(Luca Maestri)都提到了可能会影响第四财季业绩的供应链限制问题。这一问题很可能会冲击iPhone和iPad销售。梅斯特里称：“我们预期第四财季的供应链限制问题要比我们在第三财季经历的更为严重，主要会影响iPhone和iPad。”尽管存在供应链限制麻烦，但是苹果依旧预期第四财季会实现“十分强劲的两位数百分比
据国外媒体报道，由于苹果向OLED转移，预计将提高韩国LG、三星等面板制造商的利润。
因为平板屏幕更大、比例也更为方正，腾讯QQ曾为其专门开发了QQ HD版，创意的三栏式设计是其一大特色。而在去年3月，QQ HD从苹果App Store下架，只能搜到QQ、QQ国际版。目前在iPad上使用QQ HD时会提示账号暂时无法登录，当前版本过低，请升级到QQ最新版本”。这也意味着，iPad上的QQ HD已经彻底停止服务，用户需转移至通用版QQ。据了解，通用版QQ iOS版已于2019年8月，适配了iPad平板。作为曾经最普及的即时通信软件，QQ已经覆盖Win
据产业链最新消息称，虽然苹果目前绝大多数工作都在iPhone 13上，不过入门版iPad上的准备工作也是在进行。据外媒最新报道称，苹果正在开发一款更薄的入门级iPad 9，它将面向学生，相比上代最明显的改动就是更轻更薄了。报道中称，苹果还准备了一个新的iPad mini 6（会是一个惊喜的存在），具有最小的边框和无Home按钮，以及iPad 9。虽然报告没有提到新的入门级iPad是否会被称为iPad 9，但鉴于苹果的产品阵容，该公司将更新面向学生
苹果今天更新了官方文档，说明了哪些设备支持Apple Music的空间音频。在此前，空间音频功能支持的设备有：iPhone XR 或更新机型（iPhone SE除外）、12.9英寸iPad Pro（第3代或更新机型）、11英寸iPad Pro、iPad（第6代或更新机型）、iPad Air（第3代或更新机型）或 iPad mini（第5代）的内置扬声器。今天更新后支持的机型有：iPhone XS 或更新机型（iPhone SE除外）、12.9英寸iPad Pro（第3代或更新机型）、11英寸iPad Pro或 iPad
今天，苹果中国也开启了返校促销，购买指定型号的 Mac 或 iPad 时，可以免费赠送AirPods。符合要求的设备包括MacBook Air、MacBook Pro、24 英寸 iMac、Mac Pro、Mac mini、M1 iPad Pro和iPad Air。低端iPad 、iPad mini和官方翻新产品不符合。免费赠送的AirPods是第二代有线版本，可以加钱升级为无线产品。同时，学生购买 AppleCare+时可享八折优惠。从苹果官方的公告来看，不止学生，还有三类用户也可以享受：在读学生，新录取的
苹果公司今天发布了2021财年第三财季业绩。报告显示，苹果来自于Mac的净营收为82.35亿美元，相比之下去年同期为70.79亿美元，来自于iPad的净营收为73.68亿美元，相比之下去年同期为65.82亿美元。库克表示，由于芯片短缺，苹果的Mac和iPad销量受到限制，这主要是由于iPad和Mac中使用的旧技术制造的二级芯片短缺；但短缺对苹果整体收入的影响低于此前预测范围的低端”。根据Refinitiv的数据，iPad 和Mac的销售额分别为73.7亿美元和82
Fast Company 的科技编辑 Harry McCracken 近日找到了一个方法：成功在 iPad 上安装 Windows 3.1 系统。他使用了一款名为 iDOS 的应用程序，通过它可以在 iPad 上安装支持第三方应用程序的经典桌面环境。How-to Geek 的 Benj Edwards 已经把如何使用 iDOS 在 iPad 上启动和运行 Windows 3.1 的步骤指南分享出来。iDOS 是一个用于 iOS 和 iPadOS 的应用程序，旨在让你在现代苹果设备上玩经典的 DOS 游戏。虽然它不一定要使用完整的
【TechWeb】6月30日消息，据国外媒体报道，在iPhone从2017年开始采用OLED屏幕、去年推出的iPhone 12系列全部采用OLED 屏幕之后，外界也在期待苹果将OLED屏幕应用到iPad、MacBook等其他硬件产品上。而外媒最新的报道显示，搭载OLED屏幕的iPad产品，在明年就将会推出，首先采用的将是iPad Air。外媒在报道中，并未明确指明首先采用OLED屏幕的是iPad Air，但其明确指出是10.86英寸屏幕。而苹果目前在售的iPad中，iPad mini是7.9英寸屏
在去年的iPad Air 4身上，似乎让人看到了一些实验性色彩，A14处理器、侧面指纹的首发都交给了它。那么iPad向OLED显示面板的必然过渡，如果同样选择iPad Air来完成，是不是就不那么让人意外了。最新消息称，苹果计划明年发布一款10.8英寸OLED显示屏的iPad产品。10.8寸也就是当前iPad Air 4的屏幕尺寸，不过所用OLED为刚性OLED，2023年才会采用成本更高、厚度更薄的柔性OLED。其实，刚发布不久的iPad Pro 12.9寸同样在屏幕上做了创新
根据最新公示的技术专利，微软正考虑为 Surface 产品线采用类似于 iPad Pro 的浮动铰链。该专利名为“计算设备铰链”，于今年 7 月 22 日公示收录。在专利中描述了一种更加复杂的铰链机制，可以将屏幕提升到底座之上。它还将允许屏幕向前拉，更接近用户，使触摸屏和手写笔的使用更加直接。当然这样的铰链设计很容易联想到 iPad Pro 的妙控键盘。它有一个键盘和触控板，但也将苹果的平板电脑抬起来，使其处于一个更符合人体工程学的
苹果返校季促销已进入第三阶段，目前包括中国在内多个国家和地区已经上线了促销活动。高等教育学生和教育工作者购买指定款 Mac 和 iPad，可以免费获得一副 AirPods 无线耳机。本次活动和今年 1 月在澳大利亚和新西兰、6 月在美国和加拿大地区推出的相同。目前苹果官网促销页所指定的产品包括 MacBook Air、MacBook Pro、24 英寸 iMac、Mac Pro、Mac mini、M1 iPad Pro 和 iPad Air。来自 Apple 的低价 iPad、iPad mini 和翻新产品?
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