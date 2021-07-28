罗永浩晒iPad全家福 网友：打开新世界的大门

你有躺在床上看平板电脑“啪叽”一下被“糊一脸”的经历吗。

有同样经历的罗永浩老师一度想要把子公司（苹果公司）的产品团队全开除了。

为了解决这个问题，罗老师亲自“操刀”改装了iPad。

7月27日，罗永浩晒出了自己的杰作，改装后的iPad看起来像冰箱上得门把手。

虽然被当成了玩笑，但罗老师今天再次发文，称全家都已装上了门把手。

网友看后表示打开新世界的大门，称这拿来砌墙也很不错呀。