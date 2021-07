作为对现有 Android 备份服务的一项更新,谷歌已于今日开始推出“Backup by Google One”服务。据悉,当前的 Android 备份服务已涵盖应用数据、短信、通话记录、联系人、Wi-Fi 网络 / 密码,以及显示、语言输入、日期 / 时间等设置选项。(来自:9to5Google)谷歌宣称 Backup by Google One 能够做到更加精细、广泛和体验上的统一。当前的谷歌备份服务除了借助现有的 Google One 网站 / 应用程序,还可直接在 Android 设置中完成照