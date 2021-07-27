“蚂蚁315”发布半年报：营销弹窗日均减少70%、下线近50款用户不满意产品

今年以来，蚂蚁集团启动消费者权益保障专项行动“蚂蚁315”，力图加强消费者权益保障。7月27日，“蚂蚁315”发布半年报:过去半年，重点从平台责任、产品体验、营销规范、平台秩序等四方面入手，推出10余项举措。半年报同时透露，下半年要在隐私保护、消保体制机制等方面加码行动。

作为一项长期行动，“蚂蚁315”集中了蚂蚁集团客户权益中心、安全中心、隐私中心、商业营销部、平台治理部等多团队力量，推动消保举措的出台和落地，把消保工作日常化、专项化。

报告公布，半年来“蚂蚁315”从平台责任、产品体验、营销规范、平台秩序四方面入手，推出10余项举措，包括率先发布数字金融平台自律准则、首个上线“消费者权益保护频道”、启动产品用户满意度考核、大力治理弹窗等过度营销等。

平台责任方面，蚂蚁集团参与发起全国首个省级金融科技伦理委员会——浙江省金融科技伦理委员会，并在积极响应委员会倡议的同时，首个制定并公布数字金融平台自律准则。同时推出花呗借呗额度用户自主管理、对部分年轻用户下调花呗额度等倡导理性消费的举措。此外，积极参与反诈，日均发出诈骗风险预警覆盖约50万人次，半年保护潜在被骗资金约27亿元。

产品体验方面，率先上线消费者权益保护频道，让消费者拥有更大自主权，一站式查看服务协议、管理隐私设置、关闭不需要的消息通知和服务等。4月上线至今，累计有5000多万用户访问频道进行操作。此外，启动对产品的用户满意度考核“产品健康度计划”，如果产品的用户满意度持续垫底，将被优化或下线。目前有近50款产品、小程序因此下架。

营销规范方面，“蚂蚁315”启动了对支付宝营销活动的大力整治，涉及活动文案、活动规则等，并着力规范营销弹窗，做到不套路、不打扰。目前已处罚下线超过60个营销活动，营销弹窗数量日均减少70%。

平台秩序方面，作为聚集超过300万小程序的开放平台，支付宝正为用户提供衣食住行等各类生活服务。为了提供更好的服务，支付宝开放平台先后推出“防跑路套餐”能力，防范预付费模式下商家跑路陷阱;升级《恶意营销处罚细则》，重点打击如“注册、充值就赠百元话费”等恶意营销。

在此前发布的蚂蚁集团的年度社会责任报告中，“强化平台责任、保障消费者权益”是今年蚂蚁最重要的三件事之一。据悉，下半年“蚂蚁315”还将继续行动，重点关注用户关心的隐私保护等问题，并加强消保体制机制保障。